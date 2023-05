Văn hóa bản địa – Lối đi khác biệt và đẳng cấp của Grand Mercure

Grand Mercure thuộc Tập đoàn Accor được biết đến như một đơn vị quản lý khách sạn hàng đầu thế giới khi sở hữu hơn 4.954 khách sạn trên 111 quốc gia. Trong đó Grand Mercure thuộc dòng Premium, chung với nó còn có những thương hiệu lớn khác như: MGallery, Pullman, Swissôtel, Sebel… Tuy nhiên, chỉ có Grand Mercure chọn con đường riêng Regional Brands (Thương hiệu bản địa) do định hướng thương hiệu này là “Discover a new authenticity” (Khám phá những giá trị chuẩn mực), họ luôn “tôn trọng giá trị văn hóa địa phương và quy tắc truyền thống khách sạn”. Thêm vào đó, triết lý đằng sau thương hiệu Grand Mercure là bảo tồn, tôn trọng phong tục, văn hóa địa phương, đồng thời cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Đây là điểm đặc biệt và khác biệt của thương hiệu này so với những đơn vị vận hành quốc tế khác, bởi việc kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa và tiêu chuẩn quốc tế không phải là một điều dễ dàng.



Grand Mercure đã quản lý tổng cộng 52 khách sạn với gần 11.797 phòng trên 12 quốc gia

Vận hành tại Châu Á – Thái Bình Dương đã 20 năm, Grand Mercure là thương hiệu có sự hài hòa với từng thị trường. Bắt đầu từ khách sạn Grand Mercure Mei Jue tại Trung Quốc và Grand Mercure Maha Cipta tại Indonesia, đến năm 2018, Grand Mercure đã quản lý tổng cộng 52 khách sạn với gần 11.797 phòng trên 12 quốc gia. Mỗi khách sạn Grand Mercure đều chứa đựng tinh hoa văn hóa địa phương, mang đến những trải nghiệm thấm đẫm tinh thần bản địa và được truyền tải rõ nét trong từng chi tiết của dự án.

Edna Grand Mercure Phan Thiết – “đứa con tâm huyết” của thương hiệu Grand Mercure trong năm 2020

Tại Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất dự án Grand Mercure Đà Nẵng được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Grand Mercure. Chọn Đà Nẵng – “thành phố đáng sống” tại Việt Nam, nơi lưu giữ những nét văn hóa độc đáo của dân tộc, Grand Mercure đã kết hợp hài hòa giữa truyền thống đa sắc màu của địa phương và phong cách Châu Âu, đem lại trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt và đa dạng mà không phải khu nghỉ dưỡng nào cũng có được.

Mới đây, đại diện thương hiệu Grand Mercure xác nhận, Grand Mercure sẽ trở thành đơn vị vận hành chính thức cho dự án Edna Grand Mercure Phan Thiết – một dự án nghỉ dưỡng nằm ngay tại “trái tim” của TP. Phan Thiết và sở hữu bãi biển riêng dài 200m.



Edna Grand Mercure Phan Thiết – dự án 5 sao được thương hiệu Grand Mercure

“chọn mặt gửi vàng”

Edna Grand Mercure Phan Thiết ngoài việc sở hữu vị trí đẹp ngay trung tâm, có bãi biển riêng thì ngọn đồi sát biển còn là điểm hiếm có ở những khu nghỉ dưỡng xung quanh. Nhờ vị trí sát biển và thiết kế theo địa hình giật cấp, 105 căn không có căn nào đối diện nhau nên tất cả các căn sky villas của Edna Grand Mercure Phan Thiết đều có tầm nhìn hướng biển 100%.

Bên cạnh đó, việc có sổ hồng riêng từng căn, được sở hữu lâu dài là điểm mạnh tạo nên sự khác biệt cho Edna Grand Mercure. Hiện tại ở khu vực Mũi Né – Phan Thiết, đây là dự án duy nhất sở hữu khung pháp lý an toàn. Dự án đã xây xong phần thô và đang dần hoàn thiện, toàn bộ nội thất sẽ được bàn giao đầy đủ theo quy định của chủ đầu tư và được chau chuốt theo đúng tiêu chuẩn khắt khe của Grand Mercure.

Với năng lực quản lý vận hành cấp 5 sao cùng với sự khéo léo đan cài tinh hoa văn hóa của Phan Thiết cộng với vị trí “ngàn vàng” của dự án, Edna Grand Mercure Phan Thiết hứa hẹn sẽ là một kiệt tác nghỉ dưỡng mang lại trải nghiệm đậm chất và xứng tầm 5 sao.



