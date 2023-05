Grand Mercure Hoi An tung chính sách bán hàng đột phá

Chương trình ưu đãi đặc biệt này được chủ đầu tư Xuân Phú Hải phối hợp với đơn vị tư vấn chiến lược bán hàng NewstarHomes triển khai nhằm mang đến giải pháp giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền đầu tư, giảm thiểu rủi ro từ diễn biến thị trường và mang đến gần hơn cơ hội sở hữu biệt thự bên biển tiêu chuẩn 5 sao.

"Chúng tôi kỳ vọng chính sách bán hàng này sẽ giúp khách hàng sớm sở hữu biệt thự ven biển do Tập đoàn Accor vận hành với số vốn ban đầu hợp lý, tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, gia tăng giá trị đầu tư trong tương lai", đại diện chủ đầu tư chia sẻ. Điểm khác biệt và đột phá dành cho khách hàng tương lai của Grand Mercure Hoi An đó chính là sở hữu một căn biệt thự bên biển An Bàng hoàn thiện nội thất cao cấp bên trong theo tiêu chuẩn vận hành của Accor,và hoàn thiện hệ thống ngoại thất bao gồm sân vườn, bể bơi, cảnh quan do Huni thiết kế chỉ với số vốn tự có ban đầu tương đương 10% giá trị căn biệt thự. Khách hàng có thể gác lại hoàn toàn những mối lo lắng về việc phải hoàn thiện căn biệt thự của mình như thế nào, quản lý ra sao, chăm sóc bằng phương pháp nào, nhờ ai quản lý, vận hành; tất cả những mối lo lắng này đều được Chủ đầu tư tính toán thay cho khách hàng ngay từ bây giờ.



Phối cảnh biệt thự Grand Mercure Hoi An.

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ về đòn bẩy tài chính cũng như tối ưu hóa dòng vốn đầu tư cho khách hàng, chủ đầu tư cũng gia tăng nhiều giá trị mới cho dự án Grand Mercure Hoi An. Cụ thể chủ sở hữu những căn biệt thự này sẽ được trải nghiệm và tận hưởng các tiện ích đồng bộ hiện hữu, khép kín trong dự án với tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe và tinh thần toàn diện như nhà hàng, sky bar, vườn thượng uyển phù hợp cho những bữa tiệc sang trọng, ngắm trọn vẻ đẹp lung linh phố Hội từ trên cao.

Hệ thống bể bơi Nature Silk quy mô, dài gần 300m trải dài kết nối từ đầu dự án đến bãi biển, cácbể bơi riêng biệt được trang bị hệ thống điện phân muối của từng căn biệt thự là điểm nhấn đặc biệt trong hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe cho chủ nhân các căn biệt thự. Lối kiến trúc làng – sông – phố mang nét đặc trưng của mảnh đất Hội An thơ mộng phân chia không gian riêng tư nhưng vẫn đảm bảo tính kết nối và sang trọng.

Hệ thống cây xanh rộng lớn với hơn 2.600 cây bao quanh tạo thành lá phổi xanh, mang tới không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên. Khu vườn phong thủy nằm gọn trong lòng dự án đem đến cảm giác an lành, hòa mình vào thiên nhiên, cân bằng sức khỏe, làm vơi đi áp lực cuộc sống.

“Các chủ sở hữu không chỉ có được một hệ sinh thái đặc quyền mà còn có riêng cho mình một không gian sống đẳng cấp, một hệ thống tiện ích trong lòng khu nghỉ dưỡng do Accor – thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới quản lý vận hành”, đại diện đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh.



Biệt thự Grand Mercure Hoi An tọa lạc bên biển An Bàng.

Grand Mercure Hoi An là tổ hợp khách sạn và biệt thự biển tọa lạc tại cửa ngõ Hội An, bên mặt biển An Bàng – Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo CNN Go bình chọn. Dự án được xây dựng và phát triển đa dạng loại hình bất động sản, trong đó nổi bật là 118 căn biệt thự mặt biển sang trọng mang phong cách kiến trúc Italy kết hợp với nét Á đông gần gũi thân thuộc trong thiết kế nội thất từng căn biệt thự.