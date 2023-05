Green Diamond hút khách nhờ 3 giá trị ưu việt trong mùa dịch

Green Diamond sở hữu tọa độ vàng, “tầm nhìn song vịnh” Cửa Lục và Hạ Long. Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược khi lựa chọn vị trí đắc địa và ra mắt dự án tại thời điểm này, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Ngay từ trước khi có diễn biến dịch, chúng tôi đã nhận thấy sức khỏe là xu hướng được quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong đời sống đô thị hiện đại. Vì vậy chúng tôi dành tâm huyết để kiến tạo nên một không gian xanh mát thoáng đãng, có độ giãn cách xã hội hợp lý để cư dân đô thị có được chất lượng sống ưu việt nhất. Green Diamond ra mắt trong đúng bối cảnh xã hội đang gặp nhiều thách thức trước dịch bệnh, nhưng lại đáp ứng đúng điểm rơi khao khát nhu cầu bất động sản sống khỏe của người dân. Vì vậy chỉ sau 2 tuần giới thiệu, dự án đã thu hút 70% khách hàng quan tâm dự định mua”.

Green Diamond – kim cương xanh bên vịnh kỳ quan

Về phía khách hàng quan tâm, lý giải về sức hút đặc biệt của Green Diamond, anh Minh Quân (55 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư của mình: “Trước đây khi nghiên cứu thị trường Hạ Long, tôi mới chỉ nhận thấy đây là một trung tâm kinh tế nổi bật bậc nhất miền Bắc, giá trị đầu tư sinh lời rất lớn. Nhưng sự xuất hiện của Green Diamond còn khiến tôi tâm đắc về một không gian sống lý tưởng, phù hợp cả gia đình khi thời gian di chuyển cũng chỉ 90 phút từ Hà Nội mà lại có đầy đủ hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế”.

Đánh trúng nhu cầu của phần lớn cư dân đô thị hiện nay, Green Diamond đã chinh phục khách hàng quan tâm từ chính sự khác biệt của mình khi đem đến 03 giá trị vàng: Sống an toàn, sống thông minh, sống trải nghiệm.

Sống an toàn – ưu tiên số 1 cho cư dân trong mùa dịch

Sở hữu ưu thế nổi bật về vị trí chiến lược, Green Diamond tọa lạc tại giao điểm vàng giữa Bãi Cháy và Hòn Gai, thu trọn góc nhìn toàn cảnh và vẻ đẹp hoàn mỹ của cả hai bờ vịnh mang lại cho dự án 03 giá trị “thế chân kiềng”: Tọa sơn – kế vịnh – cận phố, hưởng trọn 2 luồng mạch khí là gió núi và gió vịnh mang lại sự hanh thông, vượng khí và vị thế vững vàng cho người ở.

Chung cư mặt biển cao cấp này còn có hệ thống cây xanh trải dọc tòa nhà. “Lá chắn xanh” bao quanh mặt ngoài giúp hạn chế nắng nóng và là nguồn cung cấp “không khí tươi” tinh khiết đặc biệt tốt cho hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ.

Sống thông minh – tiết kiệm nhưng vẫn tiện nghi

Dịch bệnh làm nhiều gia đình thay đổi suy nghĩ về cách tiêu dùng hằng ngày, gia đình nào cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cho những biến động kinh tế có thể xảy đến. Do đó, sống tiết kiệm trở thành một trong những xu hướng nổi lên từ mùa dịch.

Tại Green Diamond, cư dân không chỉ sống tiết kiệm mà còn sống thông minh. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tiết kiệm thời gian chi phí nhờ vào hệ thống tiện ích ưu việt như: Nhà ở thông minh, bãi đỗ xe thông minh,… Chỉ với một thiết bị Smartphone hoặc máy tính bảng được kết nối đồng bộ, chủ nhà có thể dễ dàng quản lý, điều khiển các thiết bị từ xa như bật/tắt hệ thống chiếu sáng, điều hòa, tivi, máy nóng lạnh, hệ thống an ninh,… Thay vì chật vật lo lắng mỗi ngày với câu hỏi đã tắt các thiết bị điện trong nhà hay chưa, thì nay cư dân có thể yên tâm quản lý việc sử dụng điện năng và sự an toàn của các thiết bị ngay tại bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, bãi đỗ xe thông minh tại Green Diamond với tính năng sắp xếp và bảo quản xe an toàn, ngăn nắp, tiện dụng, cũng giải quyết được những vấn đề thường thấy tại các khu chung cư đô thị như việc thiếu bãi đỗ xe, hầm xe ẩm mốc, khó tìm kiếm phương tiện.

Căn hộ thông minh tiết kiệm thời gian và chi phí cho gia chủ

Sống trải nghiệm với 59 tiện ích và dịch vụ đẳng cấp quốc tế

Chất lượng sống xứng tầm gia thế, Green Diamond còn mang lại cho cư dân đô thị cảm nhận mới về một cuộc sống thời thượng tối ưu trải nghiệm. Không phải đến resort xa hoa, các khách sạn nghỉ dưỡng xa xôi, chỉ từ một bước chân từ cửa nhà bước ra, cư dân đã có thể thưởng ngoạn một vòng 59 tiện ích và dịch vụ cấp tiến nhất chắt lọc tinh hoa từ thế giới.

Skrbar cao nhất Hạ Long, bể bơi vô cực bốn mùa,… là những tiện ích nổi bật dành cho cư dân Green Diamond

Với hình thức sở hữu lâu dài, “viên kim cương xanh” có tổng diện tích đất 15,207 m2, diện tích xây dựng 2,185 m2. Trước sự mong mỏi của khách hàng, chủ đầu tư dự kiến ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 3 năm và hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 21 tháng. Green Diamond chính là giải pháp toàn diện đáp ứng đầy đủ tiêu chí của phân khúc bất động sản cao cấp nhưng hoàn toàn phù hợp trong khả năng đầu tư của các gia đình trẻ.