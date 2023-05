Green Dragon City Cẩm Phả ra mắt phân khu Little Tokyo

Được quy hoạch bởi Kume Sekkei – đơn vị thiết kế, quy hoạch hàng đầu Nhật Bản, với quy mô 99,2ha, Green Dragon City được quy hoạch thành 3 phân khu chính: Green Harbour City, Green Central Park, Green Bay View Resort, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Green Central Park dành cho các khách hàng có nhu cầu mua nhà an cư, tận hưởng không gian sống xanh với 11,6ha cây xanh mặt nước. Khách hàng có nhu cầu hưởng thụ cuộc sống thượng lưu, sống như nghỉ dưỡng suốt 365 ngay tại nhà với hơn 20 dịch vụ tiện ích nội khu cao cấp có thể lựa chọn Green Bay View Resort. Đối với các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư kinh doanh hoặc cho thuê thì Green Harbour City là lựa chọn xứng tầm bởi khu vực này được quy hoạch thành các khu phố kinh doanh đồng bộ, hoạt động suốt ngày đêm, trong đó, cung cấp 5 dịch vụ trong cùng 1 điểm đến: Lưu trú, ẩm thực, vui chơi, giải trí, mua sắm.



Toàn cảnh Lễ mở bán Dự án Green Dragon City tại tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Green Dragon City trình làng khách hàng và nhà đầu tư Hạ Long với hàng trăm sản phẩm bất động sản cao cấp thuộc tiểu khu Little Tokyo, thuộc các loại hình: Nhà ở liền kề, nhà phố thương mại shophouse và biệt thự mặt biển.

Tọa lạc ở vị trí đắt giá bậc nhất phân khu Green Harbour City; Tiểu khu Little Tokyo phía Bắc giáp phố ẩm thực đêm sầm uất bậc nhất Cẩm Phả hiện nay; phía Tây liền kề Cảng tàu khách Quốc tế – nơi đưa đón hàng triệu lượt khách tham quan lưu trú mỗi năm; phía Nam giáp vịnh Bái Tử Long, Phía Đông giáp Kênh Cá Koi – điểm đến tham quan thưởng ngoạn độc đáo của Green Dragon City.

Little Tokyo cung cấp ra thị trường 225 sản phẩm bất động sản cao cấp gồm: 33 căn biệt thự mặt biển có diện tích lý tưởng từ 291m2 đến 1.149,5m2; 46 căn liền kề diện tích từ 93,5m2 đến 293,5m2 và 146 căn shophouse với diện tích từ 114m2 đến 351.4 m2, nằm trải dài trên diện tích các lô shophouse từ SH24 đến SH37, các dãy nhà liền kề từ LK70 đến LK81, và các dãy biệt thự biển từ BT17 đến BT19.

Tiểu khu Little Tokyo lấy ý tưởng từ “thành phố không ngủ Tokyo” – trái tim của nước Nhật. Với mô hình “5 in 1” – tích hợp 5 dịch vụ trong cùng 1 điểm đến đầy độc đáo: Lưu trú, ẩm thực, vui chơi, giải trí, mua sắm. Được quy hoạch thành các khu phố kinh doanh sầm uất: Phố ẩm thực Nhật, phố giải trí KTV, phố Spa và tắm khoáng Onsen 7 bước kiểu Nhật, phố đi bộ và câu lạc bộ đêm… tiểu khu Little Tokyo sẽ trở thành biểu tượng mới về sự năng động, phồn vinh và náo nhiệt của một thành phố không ngủ giữa lòng đất mỏ.

Bên cạnh tiện ích nội khu, cư dân và du khách đến Little Tokyo còn được hưởng đặc quyền tận hưởng chuỗi trải nghiệm du lịch, giải trí, mua sắm trong bán kính chưa đầy 1km với bãi biển nhân tạo và khu vui chơi trên cát dài 1,2km đầu tiên và duy nhất tại Cẩm Phả, Tổ hợp khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại cao cấp, bể bơi bốn mùa, bể tắm khoáng nóng thiên nhiên, kênh cá Koi, phố đi bộ 4 mùa ngập sắc hoa Osaka, hoa ban, hoa anh đào…

Nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập, Tập đoàn TTP dành tặng khách hàng ưu đãi lên đến 20% giá trị bất động sản từ 21/6/2020 đến hết 10/7/2020 cùng nhiều quà tặng giá trị lên đến gần 3 tỷ đồng.



Tiểu khu Little Tokyo được quy hoạch trở thành các khu phố kinh doanh sầm uất,

giải trí thời thượng của Cẩm Phả

Đối với các khách hàng giao dịch thành công tại sự kiện sẽ nhận ngay các phần quà giá trị: tặng 10 cây vàng cho các khách hàng giao dịch thành công sản phẩm biệt thự, 20 chỉ vàng cho các khách hàng giao dịch thành công sản phẩm liền kề, shophouse, cơ hội bốc thăm trúng 3 viên kim cương trị giá 29 triệu đồng cho khách hàng đã đặt cọc/giữ chỗ/mua trong giai đoạn từ ngày 08/06/2020 đến ngày 21/06/2020. Bên cạnh đó, các khách hàng tham dự sự kiện mở bán tại khách sạn Sài Gòn Hạ Long ngày 21/06/2020 còn có cơ hội bốc thăm trúng 5 vouchers trị giá 20.00.000 đồng.

Little Tokyo là phân khu đầu tiên của Green Dragon City được trình làng, với vị trí đắt giá bậc nhất dự án, sở hữu tầm nhìn panorama hướng biển, ngắm trọn vịnh kỳ quan Bái Tử Long, cùng quy hoạch các khu phố kinh doanh sầm uất, hứa hẹn đem đến sản phẩm đầu tư xứng tầm cùng cơ hội kinh doanh, cho thuê, sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư Hạ Long nói riêng và miền Bắc nói chung.