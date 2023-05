Có Tiền Nên Gửi Ngân Hàng Hay Chờ "Bắt Đáy" Bất Động Sản?

Câu hỏi trên được đưa ra tại talkshow trực tuyến "Hỏi gì cũng đáp" do Batdongsan.com.vn thực hiện tối 17/11. Talkshown có sự tham gia của các khách mời là các Gurus của Batdongsan.com.vn, đặc biệt còn có khách mời Giang Ơi – một nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, dày dạn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Quay trở lại với câu hỏi liên quan đến lựa chọn đầu tư trong thời điểm hiện tại, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, thị trường hiện có các kênh đầu tư chính là chứng khoán, tài chính, bất động sản, vàng. Thị trường chứng khoán đã giảm từ 1500 điểm về quanh 900 điểm; bitcoin cũng lao dốc; bất động sản thì sụt giảm cả giá và thanh khoản… Ông Tuấn chia sẻ quan điểm đầu tư rất rõ ràng: "Khi thị trường thế giới, trong nước ổn định thì đầu từ gì cũng có lợi, "nước lên thuyền lên". Còn hiện tại đang khủng hoảng kinh tế, nhiều kênh đầu tư gặp khó. Với kinh nghiệm 15 năm đầu tư, ông Tuấn khuyên phương án an toàn nhất thời điểm này với người trẻ là nên gửi tiền ngân hàng vì lãi suất đang cao. Gửi ngân hàng cũng giúp nhà đầu tư chủ động dòng tiền, khi có cơ hội có thể chuyển hướng sang kênh phù hợp.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng gợi ý, với những bạn trẻ có thêm kiến thức về mảng đầu tư bất động sản thì đây là thời điểm thích hợp tìm kiếm những căn nhà phục vụ nhu cầu ở hoặc những tài sản có thể đánh giá được giá trị thực. Thời điểm này rất tốt, là cơ hội sở hữu những bất động sản ưa thích với tầm giá vừa phải, không bị thổi ảo. Với thị trường chứng khoán cũng vậy, không phải tất cả mã chứng khoán rơi liên tục là xấu, cần xác định giá trị thực sự của một doanh nghiệp trên thị trường, giá nào có thể vào được,… Tuy nhiên đầu tư bất động sản cần có cái nhìn dài hạn, đặc biệt trong thời điểm "đãi cát tìm vàng" như hiện nay, nhà đầu tư càng cần có kiến thức, am hiểu về lĩnh vực mình định đầu tư và luôn thận trọng với từng phương án. Nếu không am hiểu thị trường thì nên giữ tiền và chờ cơ hội tốt hơn.

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc chiến lược Batdongsan.com.vn cho rằng, trước khi quyết định có xuống tiền đầu tư không cần đặt ra 3 tiêu chí: mục tiêu đầu tư, vị thế hiện tại và độ hiểu biết của bản thân về kênh đầu tư. Ví dụ bạn định đầu tư vào một căn chung cư thì bạn cần xác định mục tiêu của mình là tỷ suất lợi nhuận đạt bao nhiêu trong vòng bao nhiêu năm. Nếu kỳ vọng lợi nhuận 20% thì đương nhiên ngân hàng không phải là kênh phù hợp. Đối với vị thế bản thân: cùng mong muốn một mức lợi nhuận nhưng vị thế của người sở hữu 2 tỷ khác hoàn toàn với người có trong tay 10 tỷ. Kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cũng giúp giảm thiểu tối đa rủi ro. Nhiều người không am hiểu thị trường, là nhà đầu tư tay ngang đã mất trắng hoặc bị chôn vốn trong đợt sốt đất hay đu đỉnh chứng khoán năm vừa qua. Rõ ràng, cơ hội không dành cho tất cả mọi người. Do đó, ở thời điểm này, ông Long khuyên nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ 3 tiêu chí đã nêu để lựa chọn có đầu tư bất động sản hay không. Nếu không đảm bảo một trong ba tiêu chí, nên gửi tiền ngân hàng để đảm bảo an toàn dòng vốn.

Ngoài tư vấn về các kênh đầu tư, Giang Ơi và các Gurus của Batdongsan.com.vn còn trả lời cho người trẻ những băn khoăn về việc nên thuê hay mua nhà; làm thể nào để mua được ngôi nhà sau 5 năm đi làm… Để biết chi tiết câu trả lời, bạn đọc có thể theo dõi toàn bộ buổi talkshow trong video dưới đây:

