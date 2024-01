Lãi suất cho vay mua nhà tại một số ngân hàng thương mại đang neo ở mức 5,9 – 6,5% một năm. Đây cũng là mức lãi suất cho vay thấp nhất trên thị trường mà người mua nhà có thể nhận được.

Lãi Suất Cho Vay Mua Nhà Giảm Mạnh Đầu Năm 2024

Khảo sát lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng cho thấy hiện tại hầu hết nhà băng đều áp dụng 2 mức lãi suất với các khoản vay mua nhà của khách hàng cá nhân. Trong đó bao gồm mức lãi suất vay ưu đãi, được các nhà băng áp dụng cho khoản vay mới, với thời gian ân hạn từ 3 tháng đến 12 tháng.

Nhiều ngân hàng đang điều chỉnh hạ lãi suất cho vay mua nhà ngay đầu năm 2024. Ảnh: VP Bank

Nhóm ngân hàng quốc doanh có điều chỉnh lãi suất mạnh nhất, cụ thể, lãi suất cho vay mua nhà tại ngân hàng BIDV chỉ còn 6,5% mỗi năm và VietinBank ở mức 6,4%/năm, áp dụng trong thời gian đầu được ưu đãi lãi suất. Vietcombank cũng đưa lãi suất vay mua nhà xuống mức 6,7% mỗi năm, được cố định trong 18 tháng đầu tiên. Sau đó tăng lên 6,8% mỗi năm cho 2 năm tiếp theo và 7,5% (cho 3 năm), 9,5% (cho 5 năm), 10,5% (cho 7 năm). Sau 10 năm, lãi suất cố định ở 11%/năm. Hết thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay được tính bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng cộng với biên độ 3,5%.

Agribank đang có mức lãi suất vay cao nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh, với mức 7% mỗi năm áp dụng với các khoản vay trung hạn, dài hạn. Thời gian áp dụng mức lãi suất vay ưu đãi này kéo dài từ 12 tháng đến 24 tháng. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay.

Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, hiện mức lãi suất cho vay mua nhà dao động trong khoảng 5,9-10,5%/năm. Khi hết thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi, khoản vay sẽ phải chịu mức lãi suất thả nổi, rơi vào khoảng 11-13%/năm.

Mức lãi suất ưu đãi tốt nhất cho các khoản vay mua nhà phát sinh mới đang thuộc về VPBank với chỉ 5,9% mỗi năm. ACB áp dụng lãi vay mua nhà khoảng 7-8%/năm hoặc cố định 9%/năm cố định trong thời gian dài là 2 năm đầu tiên. OCB ưu đãi lãi suất còn7-8%/năm, còn nếu không khuyến mãi mức lãi vay vào khoảng 10%/năm. Ngoài ra các ngân hàng khác như HDBank, Sacombank, MSB Bank cũng có mức lãi suất ưu đãi cho khách hàng vay mua nhà là 6,5 -6,8% cho năm đầu tiên năm.

Nhóm ngân hàng vẫn niêm yết mức lãi suất vay mua nhà trên 9% hiện chỉ còn Techcombank (10,5%/năm); HSBC (9,75%/năm); SeABank (9,29%/năm).

Có Thể Sẽ Tiếp Tục Giảm Thêm

Thống kê từ Ngân hàng nhà nước, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối năm 2023 đạt 13,5%, tăng 15% so với cuối năm 2022, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế trong năm 2023 đạt gần 13,6 triệu tỷ đồng, theo đó ước tính 1,3 triệu tỷ đồng đã được bơm ra.

Đối với lĩnh vực bất động sản, tính đến cuối tháng 10/2023, tín dụng bất động sản đạt 2,75 triệu tỷ đồng (chiếm 21,51% tổng dư nợ nền kinh tế), tăng 6,75% so cuối 2022. Trong đó, mục đích kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 36%; mục đích tiêu dùng, tự sử dụng chiếm 64%.

Tuy mặt bằng lãi suất đã giảm, kể cả với lãi suất cho vay cá nhân, nhưng so với cùng kỳ các năm trước nhưng tình hình tín dụng chậm hơn, chủ yếu do nhu cầu vay và năng lực vay vốn của khách hàng suy giảm so với trước, dẫn đến một số không đáp ứng được điều kiện vay, số khác có tâm lý trì hoãn hoặc không muốn vay vì e ngại rủi ro hoặc kỳ vọng lãi suất tiếp tục giảm thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với những ngành sản xuất kinh doanh trọng yếu, xuất nhập khẩu, trong đó có vay mua bất động sản để kích cầu nhanh hơn.

Ông Khôi cho rằng, mức lãi suất cho vay mua nhà ở thương mại có giá phù hợp với thu nhập là dưới 7%/năm. Lãi suất cho vay với doanh nghiệp làm nhà ở xã hội kiến nghị dưới 6%/năm và với người mua nhà ở xã hội dưới 4,5%/năm. Với mức lãi suất thấp này, sức mua trên thị trường sẽ phục hồi sớm.

Đồng quan điểm trên, ông Lê Bảo Long, Giám đốc chiến lược của Batdongsan.com.vn, cho hay, phần lớn nhóm gia đình có thu nhập dưới 40 triệu đồng/tháng chỉ có thể dành ra tối đa 15-20 triệu đồng đổ lại để chi trả cho việc mua nhà đất hàng tháng. Lãi suất và giá nhà vẫn là rào cản chính khiến người mua chưa tham gia vào giao dịch nhà đất thời gian qua.

Trong buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024 mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, lãi suất huy động và lãi suất cho vay mới của các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng hơn 2%/năm so với cuối năm 2022. Lãi suất cho vay đang thấp nhất trong vòng 20 năm qua và nhiều ngân hàng thương mại cho biết lãi suất không thể thấp hơn được nữa.

Hiện tại, còn rơi rớt lại những khoản lãi suất cao là của những kỳ hạn trước đây khi các ngân hàng huy động với lãi suất cao. Vì vậy, lãi suất cho vay còn dư địa giảm thêm trong thời gian tới. Bước sang năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao ngay hạn mức tăng trưởng tín dụng 15% cho các ngân hàng ngay từ đầu năm và dự báo mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà giảm trong thời gian tới, kinh tế thuận lợi nhuận sẽ là điều kiện để kích thích cầu vốn, bao gồm với tín dụng nhà ở.

Phương Uyên

