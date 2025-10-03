Thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục đón các dự án mới trong thời gian tới. Như vậy, từ đầu năm đến nay, nguồn cung căn hộ thủ đô liên tiếp được bổ sung. Nếu như câu chuyện cung khan hiếm là nguyên nhân khiến giá chung cư tăng cao trong những năm trước thì đến thời điểm hiện tại, khi nguồn cung dồi dào hơn, đà tăng giá của chung cư không có dấu hiệu dừng lại.

Nguồn Cung Mới Dồi Dào

Mới đây nhất, UBND xã An Khánh (Hà Nội) vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng khu B, liên quan đến ô đất HH3 do Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch mới, ô đất HH3 rộng hơn 40.000 m² vẫn giữ nguyên diện tích, song quy mô dân số được nâng lên mức 5.409 người. Khu đất này được định hướng phát triển thành quần thể đa chức năng, bao gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ và công trình công cộng.

Thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục đón nguồn cung mới. Ảnh: Báo Đầu Tư

Điểm nhấn của phương án điều chỉnh là 6 tòa tháp cao 31–40 tầng, bao quanh khối nhà để xe cao 7 tầng đặt ở vị trí trung tâm. Trên mái khối đế sẽ bố trí không gian cây xanh, sân vườn và khu thể thao, tạo nên một hệ tiện ích nổi kết hợp với cảnh quan hiện đại.

Dù chưa chính thức được công bố nhưng dự kiến trong các tháng cuối năm, một dự án chung cư mới cũng sẽ chính thức tung nguồn hàng. Đó là dự án An Bình HomeLand có vị trí tại KĐT Geleximco – Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. An Bình Homeland được phát triển trên khu đất có diện tích hơn 18.000m2 do Công ty CP Ngôi Sao An Bình, Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 tòa tháp cao 25 tầng, đa dạng từ căn 2 phòng ngủ tới căn duplex, diện tích dao động từ 68-160m2. Hiện dự án An Bình HomeLand đang nhận booking.

Tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm), chủ đầu tư Masterise Homes tiếp tục tung nguồn hàng mới là dự án Lumiere Bayfront. Dự án nằm bên hồ Ngọc Trai của khu đô thị với diện tích xây dựng hơn 28.000 m², gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, tổng diện tích sàn đạt gần 100.000 m2 cùng hệ thống hầm rộng hơn 56.000 m2. Cơ cấu căn hộ đa dạng từ studio 30–40 m2, căn 1 phòng ngủ và 1PN+ từ 45–55 m2, 2 phòng ngủ từ 65–75 m², 3 phòng ngủ từ 85–105 m² cho tới các căn hộ penthouse và duplex. Lumiere Bayfront sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 1.000 căn hộ cao cấp.

Giá Chung Cư Tiếp Tục Tăng Cao

Phần lớn các dự án trên đều đang trong giai đoạn nhận booking hoặc vừa được giới thiệu, dự kiến tung nguồn hàng thời gian tới. Dù chưa có giá chính thức, nhưng với diễn biến hiện tại của thị trường chung cư Hà Nội, các dự án chắc chắn sẽ không có đơn giá dưới 80 triệu đồng/m2. Trên thực tế, hàng loạt dự án chung cư Hà Nội ra hàng thời gian qua đều ghi nhận giá bán cao ngất ngưởng. Thị trường căn hộ Hà Nội đang bước vào giai đoạn “leo thang chưa từng có về giá” khi loạt dự án cao cấp, hạng sang ồ ạt ra hàng, liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Điều gây chú ý là giá bán nhiều căn hộ đã vượt cả biệt thự liền kề, tạo nên những con số khiến ngay cả giới đầu tư cũng phải bất ngờ.

Giá bán chung cư Hà Nội không có dấu hiệu giảm nhiệt. Ảnh: Dân Việt

Ở phía Đông thành phố, Long Biên Central mở bán với mức giá từ 110 – 130 triệu đồng/m2. Tính ra, một căn hộ 70 m2 có giá 8 tỷ đồng – đây là ngưỡng giá vốn chỉ quen thuộc ở biệt thự hay nhà phố trung tâm. Tại phía Tây, thuộc phường Cầu Giấy, Sun Feliza lập kỷ lục mới khi chào bán 140 – 200 triệu đồng/m2, đồng nghĩa người mua cần chi 10 – 14 tỷ đồng cho diện tích tương tự. Dự án The Matrix Premium cũng có mức giá khủng, khoảng 140-180 triệu đồng/m2. Hausman Premium ở Đại Mỗ cũng gia nhập “câu lạc bộ trăm triệu” với giá 100 – 120 triệu đồng/m2. Đỉnh cao của cuộc đua giá thuộc về Noble Crystal Tây Hồ (Ciputra) với bảng giá sơ cấp 180 – 330 triệu đồng/m2. Một căn hộ 80 m2 đã tiêu tốn 25 – 26 tỷ đồng, trong khi các căn Sky Villa chạm ngưỡng trăm tỷ.

Việc giá chung cư Hà Nội liên tục tăng đang tiềm ẩn nhiều dấu hiệu bất ổn cho thị trường. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng mặt bằng giá hiện nay đã vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, tạo ra sự lệch pha cung – cầu rõ rệt. Khi nhu cầu thực khó có thể hấp thụ, thị trường dễ rơi vào tình trạng “bong bóng cục bộ”, chỉ phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu. Nếu xu hướng này kéo dài, dòng tiền đầu tư có nguy cơ bị dồn vào một phân khúc hẹp, trong khi phân khúc trung cấp và bình dân – vốn chiếm nhu cầu lớn nhất – lại thiếu hụt nguồn cung. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển cân bằng của thị trường mà còn có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản, khiến thị trường bất động sản trở thành cuộc chơi mang tính đầu cơ nhiều hơn là giá trị ở thực.

Ngày 07/10 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện online Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 với chủ đề “Nhịp dẫn”. Sự kiện sẽ hé lộ những diễn biến đáng chú ý, dữ liệu thực tế và phân tích chuyên sâu về thị trường bất động sản Việt Nam trong quý 3. Các thông tin hấp dẫn về thị trường sẽ được các diễn giả hàng đầu chia sẻ tại sự kiện. Nhận thông tin về sự kiện TẠI ĐÂY

