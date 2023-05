Hà Nội: sốt đất ăn theo cầu Trần Hưng Đạo

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những cầu đường bộ vượt sông Hồng (đoạn qua địa phận Hà Nội) đã được xác định vị trí trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050. Theo quy hoạch, cây cầu có điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông, thuộc phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Điểm cuối của cầu Trần Hưng Đạo giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Gia Thụy, quận Long Biên.

Được biết, chiều dài cây cầu khoảng 5,5 km, mặt cắt cầu 6 làn xe cơ giới. Đoạn cầu dẫn phía Hoàn Kiếm có quy mô một làn xe đi thẳng vào đường Trần Hưng Đạo và 4 làn xe rẽ tiếp cận vào đường đê Trần Khánh Dư. Đoạn cầu dẫn phía Long Biên có quy mô 4 làn xe.

Cầu Trần Hưng Đạo khi được hoàn thành có vai trò kết nối trọng điểm nhằm phát triển đô thị về phía Bắc sông Hồng. Cây cầu sẽ mở thêm lối lưu thông, kết nối thẳng vào trung tâm thành phố, hỗ trợ cho việc giãn dân phố cổ khu vực quận Hoàn Kiếm.

Chính bởi vai trò quan trọng này mà thông tin về cầu Trần Hưng Đạo đã khuấy động giá đất xung quanh khu vực dự kiến có cầu đi qua mặc dù dự án về cây cầu vẫn còn "nằm trên giấy”. Bất động sản tại các khu vực phường Phan Chu Trinh, Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm), phường Long Biên, Gia Thụy (Long Biên) đang nhảy múa theo thông tin quy hoạch này.

Dù vẫn nằm trên giấy nhưng bất động sản khu vực dự kiến có cầu Trần Hưng Đạo đi qua đã thiết lập mặt bằng giá mới

Trên thực tế, bất động sản phường Phan Chu Trinh, Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm) với vị trí trung tâm Hà Nội đã thiết lập mức giá cao từ nhiều năm nay. Khu vực này đều đã hiện hữu nhà dân, gần như không có quỹ đất trống. Tại phường Chương Dương Độ, nhà riêng nếu là mặt ngõ ô tô, kinh doanh được, giá được chào bán dao động từ 90-130 triệu đồng/m2. Với nhà riêng trong ngõ nhỏ, ô tô không vào được, chỉ dùng cho mục đích ở, mức giá chào bán hiện tại trên thị trường dao động từ 40-60 triệu đồng/m2. Theo các môi giới mức giá này là đã tăng 10-15% so với thời điểm sau Tết khi có thông tin về cầu Trần Hưng Đạo.

Tại phường Phan Chu Trinh với vị trí gần Hồ Hoàn Kiếm hơn, bất động sản cũng đã thiết lập mức giá cao. Đáng nói, hai năm gần đây, do đại dịch Covid-19, giá bất động sản khu vực này gần như đi ngang thì nay với thông tin về cầu Trần Hưng Đạo, mức tăng cũng đạt 10% so với thời điểm đầu năm 2021. Những căn nhà riêng gần Hồ Hoàn Kiếm, gần Nhà Hát lớn, dù nằm trong ngõ nhỏ được chào bán tăng từ 135-150 triệu đồng/m2 lên mức 150-170 triệu đồng/m2. Những căn có vị trí đắc địa hơn, gần Hồ Hoàn Kiếm, gần Nhà Hát lớn được xây kiên cố theo hình thức homestay, có thể cho người nước ngoài thuê khi sang Việt Nam du lịch, mức giá chào bán lên tới 250-350 triệu đồng/m2. Mức giá này cũng đã tăng 10% so với thời điểm đầu năm 2021. Tuy nhiên, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , dù mức giá chào bán tăng theo thông tin cầu Trần Hưng Đạo nhưng khu vực phường Phan Chu Trinh cũng như phường Chương Dương Độ, nguồn hàng chào ra thị trường rất ít. Vị trí đắc địa, khu dân cư ổn định và hiện hữu từ lâu, phần lớn bất động sản nơi đây nếu không dùng cho mục đích ở thì thường được chuyển đổi sang cho thuê, rất ít người bán.