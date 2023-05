Hạ tầng đồng bộ, bất động sản khu Tây Hà Nội bứt phá

Hàng loạt dự án, tiện ích hiện đại bậc nhất

Khoảng 5 năm trở lại đây, phía Tây đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội khi có một loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai như: Đại lộ Thăng Long, tuyến BRT, trục đường hướng tâm Tố Hữu – Lê Văn Lương, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì – Mỹ Đình…



Khu vực phía Tây Hà Nội phát triển đồng bộ, hiện đại đặc biệt là hạ tầng giao thông

Đặc biệt, gần đây dự án tuyến đường Lê Quang Đạo với điểm đầu là nút giao Lê Quang Đạo (Trụ sở Bộ Ngoại Giao) và Đại lộ Thăng Long cho đến điểm cuối tại nút giao với đường Lê Trọng Tấn hứa hẹn sẽ tạo thêm một “cú hích” cho thị trường. Sau khi tuyến đường này được hoàn thiện, các tuyến đường Mỹ Đình và Hà Đông sẽ được kết nối với nhau, vừa là phương án giảm tải cho trục đường Tố Hữu.

Ngoài ra, khu vực phía Tây còn thu hút nhiều tiện ích giải trí, mua sắm quy mô đã và sắp đưa vào vận hành. Gần đây nhất phải kể đến đại siêu thị Aeon Mall, Big C mới đi vào hoạt động cùng các hệ thống trường học, trung tâm thương mại, điểm mua sắm cao cấp sắp xuất hiện. Không chỉ có những tiện ích quy mô bậc nhất thủ đô, nơi này còn có công viên Thiên văn ngoài trời đầu tiên của Đông Nam Á. Sau gần 3 năm thi công, công viên có diện tích lên tới 12ha với hồ nước rộng hơn 6 ha đang dần hoàn thiện, hứa hẹn sẽ trở thành lá phổi xanh của khu vực.

Bên cạnh những tiện ích mua sắm, giải trí, đời sống sức khỏe, dân trí cư dân khu vực phía Tây cũng được nâng cao với hệ thống trường học đa dạng như: Trường Quốc tế Nhật Bản, tiểu học An Hưng, THCS Lê Quý Đôn, mầm non Dương Nội, Trường Quốc tế Olympia, Mầm non – Tiểu học Chu Văn An, Trường chuyên Nguyễn Huệ…. Cùng với đó là một loạt bệnh viện lớn rất thuận tiện cho chăm sóc sức khoẻ của cư dân khu vực này như: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103, Viện Y học Cổ truyền Dân tộc Quân đội…

Bất động sản bứt phá

Trước làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, ngày càng nhiều chủ đầu tư lựa chọn phía Tây để triển khai các dự án bất động sản, trong đó có nhiều dự án cao cấp hoặc các đô thị lớn. Các chủ đầu tư lớn đều đã và đang ghi dấu ấn tại đây như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Văn Phú – Invest, Tập đoàn Nam Cường, Hải Phát… Cũng bởi vậy, nhiều năm qua, bất động sản khu vực phía Tây cũng luôn nằm trong danh sách dẫn đầu về thanh khoản và mức độ tăng trưởng giá bán.

Nằm giữa trung tâm của khu vực phát triển nóng về hạ tầng, dự án The Terra – An Hưng, tại đường Tố Hữu, Hà Đông kể từ khi được giới thiệu ra thị trường vào năm ngoái luôn trở thành tâm điểm về thanh khoản. Đặc biệt, gần đây, khi chủ đầu tư công bố mở bán toà căn hộ cuối cùng và đẹp nhất, có tầm nhìn hướng hồ nên sức hút của dự án càng được hâm nóng.



Tòa V1 The Terra – An Hưng vừa được mở bán có góc view công viên Thiên văn học

và hồ điều hòa 12ha hiếm có

Hạ tầng đổi mới, thuận tiện hơn khiến khu vực xung quanh dự án The Terra – An Hưng ngày càng sầm uất, góp phần tạo nên một khu đô thị có hơi thở và sức sống. Các yếu tố này cũng khiến giá trị bất động sản ở Dương Nội được thiết lập một mặt bằng mới bởi thông thường ở nơi nào có nhịp sống thì nơi đó mới thu hút được những khách mua ở thực. Tuy nhiên, khi tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài và một số công trình tiện ích nữa được hoàn tất thì giá có thể sẽ tiếp tục tăng. Bởi vậy, đây thời điểm hợp lý nhất để mua căn hộ tại khu vực này để hưởng mức giá hợp lý hiện tại và sử dụng các tiện ích phong phú trong tương lai.

Tuy nhiên, một trong những lý do khiến The Terra – An Hưng trở nên nổi bật trên thị trường khu vực này, thu hút người mua ở thực còn là bởi dự án sở hữu hơn 30 tiện ích nội khu được thiết kế riêng cho những gia đình trẻ nhằm hướng tới một cộng đồng trí thức trẻ. Đặc biệt là những tiện ích độc đáo mang tính giải trí cho cả gia đình như phòng hát karaoke, khu giải trí game, thư viện cộng đồng, quảng trường nghệ thuật, vườn thượng uyển…

Với quy mô tiện ích lớn được đầu tư bài bản, căn hộ The Terra – An Hưng được đánh giá là có mức giá cạnh tranh so với cùng khu vực. Đặc biệt, chủ đầu tư The Terra – An Hưng đã tung ra chính sách bán hàng hấp dẫn với hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 65% giá trị hợp đồng cũng giúp những gia đình trẻ giảm gánh nặng tài chính khi sở hữu căn nhà chất lượng, đầy đủ tiện nghi.

Hiện pháp lý của dự án đã đầy đủ, nên khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ (có VAT nhưng không gồm KPBT) là có thể ký hợp đồng mua bán. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận được ưu đãi hấp dẫn khác từ chủ đầu tư.