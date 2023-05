Hạ tầng giao thông thuận lợi, bất động sản Dĩ An thu hút nhà đầu tư

Bất động sản đón đầu cơ hội

Bình Dương và TP.HCM có vị trí nằm kề nhau nên các tiện ích bổ trợ cho nhau càng tạo nên lợi thế cho Dĩ An. Khu vực quận 9 và Dĩ An hiện là tâm điểm phát triển hàng loạt các công trình công cộng mới như: Bến xe Miền Đông mới, bệnh viện Ung Bướu 2, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên hiện đã thông tuyến.

Dĩ An lợi thế sát cạnh TP.HCM nên khu vực này nhận được sự quan tâm phát triển hạ tầng. Kết nối với TP.HCM và Đồng Nai bằng quốc lộ 1K. Từ trung tâm Dĩ An có thể nhanh chóng tiếp cận với xa lộ Hà Nội và khu vực phát triển mới của TP.HCM như quận 9, quận 2, quận Thủ Đức qua quốc lộ 1K hay các tuyến đường xuyên ngang khu Đại học Quốc gia TP.HCM như Thống Nhất, đường số 9, Tôn Thất Tùng, đường vành đai 3.

Hiện nay, lấy mốc từ khu vực siêu thị Big C Dĩ An, khu Đại học Quốc gia TP.HCM đi vào khu trung tâm TP.HCM cũng tầm 30 phút di chuyển. Khai thác lợi thế vị trí này, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chân phát triển các dự án căn hộ ở các khu vực của Dĩ An sát cạnh TP.HCM.



Dĩ An đang là địa chỉ cung cấp nguồn cung mới cho thị trường

Đơn cử như Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons đã đưa ra thị trường 1.400 căn hộ tầm trung với 2 dự án Bcons Suối Tiên (sẽ bàn giao trong năm 2020 này) và dự án Bcons Miền Đông (hiện đã xây lên tầng thứ 13). Hai dự án này nằm ngay đối diện khu du lịch Suối Tiên, cạnh xa lộ Hà Nội, trạm dừng tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên và trong khu vực đang được phát triển mạnh các tiện ích công cộng.

Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp cũng đang có kế hoạch phát triển dự án với tên thương mại Bcons Green View có quy mô 2 block nhà cao 27 tầng gồm 916 căn hộ trong năm 2020 này. Dự án nằm đối diện Big C Dĩ An ngay đường quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, Dĩ An nối liền với Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức).

Giao thông được đầu tư mạnh

Giao thông kết nối tạo đà cho kinh tế liên kết vùng phát triển, bất động sản cũng được hưởng lợi. Trong khu vực Đông Nam Bộ, TP.HCM được ví như vùng lõi, đảm nhận vai trò của một trung tâm tài chính dịch vụ kết nối với các khu vực mạnh về năng lực sản xuất như Đồng Nai, Bình Dương. Ba tỉnh này tạo thành thế đứng 3 chân vững chắc kéo nền kinh tế của cả vùng rộng lớn kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành đầu tàu của nền kinh tế cả nước.

Để phát huy nội lực khu trung tâm vùng, hệ thống giao thông giữa TP.HCM kết nối với các tỉnh lân cận đã và đang được đầu tư mạnh. Hàng loạt tuyến đường tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa nhà máy ở các tỉnh thành đến các cảng biển, sân bay tại TP.HCM đã hiện diện. Theo đó, địa phương nằm giáp ranh TP.HCM như Dĩ An được quy hoạch phát triển các loại hình địa phương có thế mạnh.



Khu vực quanh siêu thị Big C đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư

Theo cơ cấu lĩnh vực phát triển, song song với thương mại dịch vụ và công nghiệp, Dĩ An còn chú trọng phát triển hoạt động vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa. Năm 2019, ngành vận tải Dĩ An đã vận chuyển 22 triệu tấn hàng hóa, tăng 13% so với năm 2018 và sản lượng hàng hóa luân chuyển đạt đến 733 triệu tấn/km .

Kinh tế dịch vụ phát triển, cộng với hạ tầng thông suốt là nền tảng thuận lợi cho đô thị phát triển, tạo đà cho thị trường bất động sản. Điều này càng khẳng định, khi đường Phạm Văn Đồng thông xe toàn tuyến ở năm 2016, kết nối vào quốc lộ 1K thông suốt, giao thông đi từ TP.HCM về Bình Dương, Đồng Nai rút ngắn thời gian.

Song song đó, các tuyến đường trọng điểm đáp ứng cho hàng hoá của các tỉnh Đông Nam Bộ gồm Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và các tỉnh Tây Nguyên đến cửa ngõ sân bay và cảng biển quốc tế ở TP.HCM như Mỹ Phước – Tân Vạn cũng đã hiện diện. Tuyến đường này đi qua các khu công nghiệp lớn của Bình Dương, đang là con đường huyết mạnh vận tải của Bình Dương và các địa phương trong vùng đến với hệ thống cảng biển.

Đến nay, từ hạ tầng giao thông vận tải đến hệ thống giao thông đô thị của Dĩ An đã phát triển đồng bộ. Với quy mô là thành phố trực thuộc tỉnh, Dĩ An sẽ còn đầu tư cho hạ tầng nhiều hơn nữa. Giao thông thuận tiện nên việc di chuyển mỗi ngày giữa nơi ở là Dĩ An và chỗ làm là TP.HCM không còn là trở ngại. Chính vì vậy, hai năm trở lại đây, Dĩ An đang là địa chỉ mà nhiều người lựa chọn để sinh sống.