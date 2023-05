Hạ tầng hoàn thiện, thị trường BĐS Bình Dương gia tăng sức hút cuối năm 2022

Hạ tầng giao thông hoàn thiện là mở đường “đô thị thông minh”

Bình Dương hiện đang đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống hạ tầng nhằm kiến tạo nền tảng phát triển bền vững. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13, hoàn thiện đại lộ Tân Vạn – Mỹ Phước – Bàu Bàng, đường trục Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên lên đến thành phố Dĩ An… nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh cũng như liên kết với các tỉnh thành lân cận.

Quốc lộ 13 mở rộng sẽ giúp tăng tính kết nối của Thuận An với các đô thị lớn lân cận. Ảnh: sưu tầm

Trong đó, quốc lộ 13 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực công nghiệp của tỉnh Bình Dương và các địa phương lân cận là TP.HCM, Bình Phước, Tây nguyên… với lưu lượng xe đạt 300.000 lượt/ngày. Trước tầm quan trọng của tuyến đường, tỉnh Bình Dương đã ưu tiên nguồn lực để nâng cấp từ 6 lên 8 làn xe từ Vĩnh Phú (TP. Thuận An) đến giao lộ Lê Hồng Phong (TP.Thủ Dầu Một).

Dự án được khởi công xây dựng ngày 26/4 vừa qua. Trong đó, Thuận An được hưởng lợi nhiều nhất khi giải tỏa được áp lực giao thông và chuẩn bị cho phát triển đô thị. Một phần trục Quốc lộ 13 ngang qua TP. Thuận An (đại lộ Bình Dương) hiện đã được quy hoạch thành đại lộ tài chính – thương mại – dịch vụ lớn nhất Bình Dương. Từ đại lộ này sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị, gồm có trung tâm 1 tọa lạc ở Lái Thiêu, trung tâm 2 tọa lạc khu vực ngã tư Quốc lộ 13 – đường An Thạnh – Bình Chuẩn, trung tâm 3 chạy dọc ngã 5 An Phú và đường DT473, trung tâm 4 và 5 thuộc trục ngang Lái Thiêu – Dĩ An với ngã tư Quốc lộ 13 và trục Bình Hòa – Vĩnh Phú.

Bên cạnh đó, loạt hạ tầng giao thông sắp triển khai tạo động lực cho thị trường Thuận An phát triển mạnh mẽ và tăng sức hút đầu tư còn có Vành đai 4 đi qua 5 tỉnh gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương và Long An, Vành đai 3, cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường Hồ Chí Minh kết nối nhiều trục đường quan trọng như Quốc lộ 13, 14, 22…

Dự án The Emerald Golf View nguồn cung 1.000 căn hộ cao cấp sẵn sàng bàn giao cuối năm 2022 dẫn dắt thị trường.

Báo cáo mới đây của JLL Việt Nam chỉ ra, loại hình căn hộ thương mại đa năng đang trở thành “điểm sáng” trên thị trường bất động sản Việt Nam nhờ: thanh khoản tốt, dễ sở hữu, dễ khai thác, dễ cho thuê… đặc biệt là tại các tỉnh phát triển toàn diện, tập trung đông khu công nghiệp, dân số trẻ, năng động, hạ tầng hoàn thiện như Bình Dương.

Trong số đó, thành phố Thuận An được xem là khu vực sôi động nhất với sự tập trung của các khu/ cụm công nghiệp trên địa bàn. Theo thống kê của UBND tỉnh Bình Dương, tính đến năm 2022, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp (KCN-CCN) tại Thuận An đã thu hút 2.368 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, số doanh nghiệp hoạt động trong các KCN-CCN là khoảng 400 doanh nghiệp.

Theo tính toán, trong hơn 50.000 chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Bình Dương thì TP. Thuận An đã chiếm tới 50%. Con số này sẽ tiếp tục gia tăng khi Bình Dương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thu hút dòng vốn đầu tư FDI. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu về sản phẩm căn hộ chất lượng cao tại Bình Dương tiếp tục được đẩy lên cao.

The Emerald Golf View sở hữu vị trí đắc địa trên tuyến đường xương sống Đại lộ Bình Dương (QL13).

Cách TP.HCM chỉ từ 20 phút di chuyển, The Emerald Golf View là dự án căn hộ với quy mô 40 tầng cao nhất ở thời điểm hiện nay tại Bình Dương. Dự án nằm ở vị trí nổi bật ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, sở hữu tầm nhìn “đắt giá” ôm trọn sân golf Sông Bé, liền kề TTTM Aeon Mall và đối diện KCN VSIP 1. Dự án còn thu hút khách hàng với hơn 80 tiện ích đẳng cấp từ sảnh đón sang trọng, trung tâm thương mại, công viên chủ đề, câu lạc bộ gym – spa, hồ bơi vô cực, khu Family Lounge… mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia đúng nghĩa.

Dự án căn hộ cao cấp The Emerald Golf View chính là sự lựa chọn hàng đầu, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 25.000 chuyên gia đang làm việc tại TP. Thuận An (Bình Dương) nói riêng và những nha đình trẻ đang sinh sống và làm việc tại khu Đông thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

The Emerald Golf View chính thức cất nóc tháng 7/2022 và chuẩn bị bàn giao cuối năm 2022.

Đặc biệt The Emerald Golf View đang tạo nên sự quan tâm mạnh mẽ cho giới chuyên gia và nhà đầu tư bởi sau 24 tháng đẩy nhanh tiến độ vượt thời gian cam kết, dự án đã chính thức cất nóc vào tháng 7 vừa qua và sẵn sàng chào đón những cư dân tinh hoa vào cuối năm nay. Cùng với đó là chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư: chỉ từ 600 triệu (30%) nhận nhà ở ngay; Ngân hàng MB Bank hỗ trợ ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% đến 30 tháng. Đặc biệt là chính sách cam kết cho thuê trong 12 tháng từ chủ đầu tư Lê Phong. Với cam kết này, người mua sẽ có được khoản lợi nhuận đến 216 triệu đồng/năm.

Trong tình hình thị trường đang khan hiếm căn hộ dành cho giới chuyên gia, dự án với những ưu điểm vượt trội như vị trí thuận tiện, tiện ích đẳng cấp xứng tầm… đã trở thành lời giải cho bài toán thiếu hụt căn hộ đạt chuẩn chuyên gia tại Bình Dương trong năm 2022.

Kinh doanh Tiếp thị: Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Danh Khôi – DKRS

Hợp tác phân phối: Công ty Cồ phần Dịch vụ Bất động sản Esy House