Bom tấn hạ tầng

Là một trong những đô thị vệ tinh của TP.HCM, Đồng Nai đang có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, mà dẫn đầu là phát triển công nghiệp. Do đó, Đồng Nai đang đẩy mạnh nâng cấp, mở rộng và phát triển các dự án mới nhằm giảm áp lực giao thông và tăng tính kết nối liên vùng. Theo đó, những tuyến đường huyết mạnh, công trình giao thông quan trọng nối Đồng Nai với các tỉnh lân cận đã và đang triển khai như: Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Bến Lức-Long Thành, cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 3, đường Vành đai 4…

Một trong những điểm nhấn mà Đồng Nai đang triển khai tạo cú hích mạnh mẽ với thị trường bất động sản, hấp dẫn các nhà đầu tư chính là công trình cầu Vàm Cái Sức nối với Hương lộ 2 dài 17km nối điểm đầu quốc lộ 51 với cao tốc Long Thành – Dầu Giây.

Khu dân cư Star New City là dự án đã có pháp lý hoàn chỉnh với sổ đỏ riêng từng nền

Ngoài ra, để thuận tiện hơn nữa trong việc kết nối TP.HCM và Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải đã xem xét đầu tư mở rộng, trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến sẽ được mở rộng từ 8-10 làn xe. Được biết, toàn tuyến dài 55km, là một trong những tuyến đường quan trọng giúp kết nối giao thông, kinh tế giữa TP.HCM với các vùng Đồng Nam Bộ và Tây Nguyên.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ chi tiết để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Theo dự tính ban đầu, tổng chiều dài toàn tuyến là 65,3km đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, được đầu tư xây dựng với quy mô từ 4-6 làn xe. Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ giải tỏa thế độc đạo của Quốc lộ 51 theo hướng lưu thông về sân bay quốc tế Long Thành và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Một dự án đường cao tốc khác cũng đã khởi công trong năm 2020 là cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Đặc biệt, hôm 5/1/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút phát động lễ khởi công xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đây là điểm nhấn quan trọng nhất giúp thị trường bất động sản Đồng Nai trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng (tương đương 4,6 triệu USD), giai đoạn 1 của Sân bay Quốc tế Long Thành có đường bay dài 4.000m, rộng 75m có thể đón 25 triệu hàng khách hằng năm, vận chuyển 1,2 triệu tấn hàng hóa hằng năm. Thời gian hoàn thành vào năm 2025.

Bất động sản hưởng lợi

Vài năm gần đây, hoạt động giao dịch bất động sản tại Đồng Nai diễn ra nhộn nhịp, thị trường này có sức hấp dẫn với dân đầu tư. Đặc biệt, những sản phẩm đất nền, nhà phố của chủ đầu tư uy tín và được đầu tư bài bản, có pháp lý rõ ràng luôn được ưu tiên lựa chọn.

Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp lớn đã chuyển hướng về Đồng Nai tìm kiếm quỹ đất và phát triển những dự án mới. Kéo theo đó, những đô thị hiện đại, trung tâm thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí ẩm thực mọc lên ngày càng nhiều và sầm uất, làm thay đổi diện mạo địa phương.

Dự án gần kề trung tâm Thành phố Biên Hòa và kết nối thông thuận đến trung tâm TP.HCM thông qua cao tốc TP.HCM – Long Thành

“Trong số những thị trường liền kề TP.HCM, Đồng Nai được biết đến là một thị trường sôi động nhất trong khu vực nhờ tác động mọi mặt của hạ tầng kinh tế-xã hội, mà nổi bật nhất là hạ tầng giao thông. Trong đó, đầu kéo cho sự phát triển chính là Sân bay Quốc tế Long Thành”, ông Nguyễn Đình Thiên, Tổng giám đốc Exim Premium cho biết.

Ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc DKRA nhận định: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom sẽ lọt vào tầm ngắm của những nhà đầu tư có vốn trên dưới 1,5 tỷ đồng với sản phẩm chính là đất nền.

Nắm bắt cơ hội, Công ty Bất động sản Đất Việt đã triển khai dự án Khu dân cư Star New City tọa lạc trên mặt tiền đường Phùng Hưng nối dài, một bên là Thành phố Biên Hòa một bên là huyện Trảng Bom. Với vị trí trung tâm của xã An Viễn cách Long Thành một con đường, Star New City là khu dân cư đông đúc và nhộn nhịp bậc nhất khu vực. Cùng với đó là tuyến đường Đại Lộ Bắc Sơn – Long Thành sắp hoàn thành giai đoạn 2 giúp cư dân thuận tiện di chuyển tới sân bay quốc tế Long Thành một cách nhanh chóng.

Khu dân cư Star New City có diện tích 3,4ha với hơn 200 sản phẩm nền đất có sổ đỏ từng nền. Dự án đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư. Dự án nằm trong khu vực có dân cư đông đúc, vì thế Star New City thừa hưởng nhiều tiện ích ngoại khu vượt bậc và đầy đủ nhất như: Gần với trung tâm thương mại Viva Square, Bách hóa xanh, công viên trung tâm Viva Square…

Ngoài ra, dự án còn thừa hưởng các tiện ích công cộng như: cách chợ An Bình 5 phút di chuyển, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sân golf Long Thành, khu du lịch thác Giang Điền. Từ dự án nếu di chuyển đến trung tâm TP. Biên Hòa chỉ mất 35 phút, đến trung tâm TP.HCM mất 45 phút theo cao tốc TP.HCM – Long Thành.

Điểm đặc biệt, Khu dân cư Star New City có pháp lý hoàn chỉnh với sổ đỏ riêng từng nền. Hiện tại, dự án đã hoàn chỉnh 100% về hạ tầng, hệ thống điện nước âm cũng đã được hoàn thiện 100%. Để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, chủ đầu tư Công ty Đất Việt đã liên kết với các ngân hàng để hỗ trợ cho vay đến 80% giá trị của sản phẩm với thời hạn là 35 năm.