Hạ tầng phát triển – yếu tố then chốt tăng trưởng kinh tế toàn diện của tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai – điểm sáng hạ tầng phía Nam với hàng loạt dự án đã và đang được triển khai

Việc tiến hành đẩy mạnh giao thương đa phương tiện, kết nối liên tuyến các vùng trọng điểm đã tạo ra sự đột phá cho phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai. Giai đoạn 2021-2025 được xác định phải triển khai xây dựng tốc lực các công trình hạ tầng giao thông, giúp thuận lợi cho thương mại giao thương, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư vào địa phương. Đồng Nai đang huy động tất cả các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại… ưu tiên hàng đầu và trọng tâm là hạ tầng giao thông trọng điểm, giao thông đô thị.



Ngành công nghiệp phát triển, thu hút nhân lực và vốn đầu tư nước ngoài. Đồng Nai đầu tư thêm 6 khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp lên 38 khu và đồng ý mở rộng một số khu công nghiệp như: Amata, Hố Nai, Định Quán, Dầu Giây…

Các công trình giao thông trọng điểm lớn của quốc gia đang triển khai phải kể đến như cảng hàng không quốc tế Long Thành, các đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Dầu Giây – Liên Khương, Bến Lức – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu, dự án Đường vành đai 3… để kết nối giao thông cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhờ tác động từ những dự án giao thông lớn, Đồng Nai trở thành "thỏi nam châm" thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam khống chế thành công Covid-19, một số doanh nghiệp nước ngoài đã có kế hoạch dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam, mà Đồng Nai là một sự lựa chọn sáng giá khi có sân bay quốc tế, cảng nước sâu, cao tốc đồng bộ liên kết vùng…

Thị trường bất động sản chứng kiến sự dịch chuyển của các ông lớn

Sự “trỗi dậy” của các tỉnh phát triển ven đô thời điểm này là đúng đắn khi quỹ đất tại các đô thị loại 1 là TP.HCM trở nên khan hiếm, giá đất đô thị ngày càng tăng cao. Điều này đã tạo lực hút cho nhiều doanh nghiệp địa ốc chuyển hướng sang các địa bàn các tỉnh lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An,…

Nhiều ông lớn trên thị trường bất động sản đã đón đầu sự phát triển của khu vực và tham gia rót vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển và tạo nên diện mạo mới của các thị trường liền kề đô thị loại 1. Thị trường này đang dần hình thành xu hướng sống mới xanh hiện đại, an cư trong những căn nhà diện tích rộng, không gian sống gần gũi thiên nhiên, tách biệt với trung tâm đô thị đông đúc nhưng vẫn không đánh mất nét thương mại sôi động của sự phát triển.



TP. Long Khánh (Đồng Nai) sẽ trở thành tâm điểm giao thương khi hệ thống giao thông hạ tầng khu vực đưa vào hoạt động

Ông Nguyễn Đăng Phương, Phó tổng giám đốc TNR Holdings Vietnam cho biết: “Việc các doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động, khai phá những miền đất mới để mang lại lợi ích cho địa phương cũng như các nhà đầu tư bất động sản là xu hướng tất yếu”.

Nhìn chung, những năm gần đây, thị trường bất động sản vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhận được sự đầu tư của rất nhiều doanh nghiệp bất động sản tầm cỡ, trong đó phải kể đến TNR Holdings Vietnam – một trong những nhà phát triển bất động sản tiên phong khai phá bất động sản ven đô. Là thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển, với lợi thế am hiểu thị trường bản địa cùng bề dày kinh nghiệm, TNR Holdings Vietnam đã có thời gian dài tích luỹ quỹ đất, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ đó xây dựng những phân khúc sản phẩm phù hợp, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống người dân.



Phối cảnh cổng vào dự án TNR Grand Long Khánh – dự án tiên phong của TNR Holdings Vietnam tại Đông Nam bộ

Nếu tại ĐBSCL, TNR Holdings Vietnam đã quá quen thuộc khi đánh dấu tên tuổi của mình qua chuỗi các dự án TNR Stars quy mô, bài bản, tiện ích đa dạng tại các thị trường ven đô nổi bật: Long An, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu…. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như:, TNR Amaluna (Trà Vinh), TNR Stars Chợ Mới (An Giang), TNR Stars Kiến Tường (Long An)… thì tại Đông Nam bộ, TNR Holdings Vietnam đang tiến bước tiến tiên phong với dự án Khu đô thị phức hợp thương mại, cao tầng TNR Grand Long Khánh tại cửa ngõ phía đông Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Với quyết tâm phát triển mô hình khu đô thị kiểu mẫu tại các vùng đô thị vệ tinh, TNR Holdings Vietnam sẽ tiếp tục ra mắt các dự án mới trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản địa phương.