Hạ Tầng TP. Thuận An Hoàn Thiện, Bất Động Sản “Đón Sóng” Nhờ Thêm 4 Cây Cầu Mới

Sở hữu vị trí đắc địa bên dòng sông Sài Gòn, TP. Thuận An chuẩn bị đón bước chuyển mình mạnh mẽ với sự hình thành của 4 cây cầu mới. Những cây cầu này không chỉ rút ngắn khoảng cách với TP.HCM mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, giúp Thuận An trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư bất động sản.

Nằm cận TP.HCM và dọc theo bờ sông Sài Gòn, TP. Thuận An nhiều cơ hội phát triển (Ảnh: cafeland)

Thêm 4 Cây Cầu Kết Nối Trực Tiếp Với TP.HCM

Sở hữu 3 khu công nghiệp (quy mô gần 700ha) và 3 cụm công nghiệp tập trung, TP. Thuận An là một trong những trung tâm kinh tế, xã hội lớn của Bình Dương. Với vị trí giáp ranh TP.HCM, TP. Thuận An trở thành đầu mối giao thông quan trọng, là cầu nối giữa đô thị lớn nhất cả nước và các khu vực lân cận.

Hiện nay, hầu hết các tuyến đường huyết mạch khu vực như quốc lộ 13, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, DT743 đều đi qua địa bàn TP. Thuận An. Sắp tới, mạng lưới giao thông nơi đây sẽ tiếp tục hoàn thiện với dự án mở rộng quốc lộ 13, xây dựng vành đai 3, metro số 1 nối dài, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành…

Bên cạnh đó, TP. Thuận An cũng sẽ có thêm 4 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn kết nối trực tiếp với TP.HCM, gồm: cầu Bình Gởi, cầu Vĩnh Phú, cầu trên đường Cầu Tàu, cầu sắt Lái Thiêu. Việc xây dựng thêm 4 cây cầu qua sông Sài Gòn sẽ giúp giải quyết nhu cầu giao thông, thúc đẩy sự phát triển khu vực.

Cụ thể, cầu Bình Gởi nằm trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM, nối xã An Sơn (TP. Thuận An) với xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM). Cây cầu có chiều dài hơn 1km, được khởi công từ tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Dự án cầu Vĩnh Phú bắt đầu từ đường Vĩnh Phú 9 (TP. Thuận An) bắc qua sông Sài Gòn nối quận 12 (TP.HCM). Bình Dương cũng phục hồi cầu sắt Lái Thiêu (cầu Phước Long cũ), bắc qua sông Sài Gòn để nối một khu vực khác của TP. Thuận An với quận 12 (TP.HCM). Cùng với đó, TP. Thuận An sẽ có thêm một cây cầu từ đường Cầu Tàu nối với huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Khi hoàn thành, cả 4 cây cầu nối hai bờ sông Sài Gòn giúp rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển giữa TP. Thuận An và các khu vực quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ Chi (TP.HCM) đáng kể, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như kéo giá bất động sản đi lên.

Vị trí 4 cây cầu Bình Gởi, Vĩnh Phú, cầu sắt Lái Thiêu, cầu trên đường Cầu Tàu

Tạo Lực Đẩy Cho Thị Trường Bất Động Sản Tăng Trưởng

Với lợi thế vị trí kết nối giao thương thuận lợi và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, TP. Thuận An đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư bất động sản. Nơi đây không chỉ có tiềm năng phát triển khu dân cư, khu đô thị mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giãn dân cho TP.HCM. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp đã tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở tại địa phương.

Nắm bắt được tiềm năng và dư địa phát triển của khu vực, Cát Tường Group triển khai dự án Cát Tường J-Home ngay mặt tiền DT743, trung tâm TP. Thuận An. Đây là dự án nhà phố hiếm hoi trên thị trường hiện nay bàn giao hoàn thiện, có mức giá phù hợp, pháp lý đầy đủ.

Cát Tường J-Home được thiết kế theo mô hình khu compound phong cách Nhật, kết nối thiên nhiên. Cư dân được trải nghiệm không gian sống trong lành, thoáng mát với hệ thống 3 công viên gồm công viên Kintaro, Tenshi, Mizumi. Dự án còn tích hợp nhiều tiện ích như trường học, vườn bonsai, khu vui chơi, khu vận động ngoài trời, hồ bơi… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân.

Dự án Cát Tường J-Home đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng tại TP. Thuận An

Xây dựng 4 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn giúp cải thiện khả năng di chuyển hàng ngày của người dân. Theo đó, TP. Thuận An trở thành điểm đến hấp dẫn cho những cư dân hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM muốn tìm kiếm không gian sống chất lượng với giá “mềm” hơn nhiều so với khu vực nội đô (giá bán trung bình của toàn thị trường TP.HCM quý 3/2024, đạt 80,2 triệu/m2).

Hiện Cát Tường J-Home đang được giới thiệu với mức giá tốt, thanh toán từ 990 triệu đến khi nhận nhà. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay trong vòng 30 năm, ân hạn 12 tháng, chủ đầu tư trợ giá thuê 6 tháng. Nhiều chuyên gia đánh giá, đây không chỉ là sản phẩm phù hợp về giá mà còn là bất động sản giàu tiềm năng sinh lời, đón đầu cơ hội phát triển của TP. Thuận An.

Mỹ Huyền