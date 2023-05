Hai ngành kinh tế mũi nhọn tạo đà cho bất động sản Bình Dương bứt phá

Công nghiệp, dịch vụ phát triển đột phá

Theo thống kê, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của Bình Dương năm 2018 ước tăng 9,01%; thu nhập bình quân đầu người đạt 130,8 triệu đồng; cơ cấu kinh tế công nghiệp – thương mại dịch vụ – nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 63,87%, 23,94% và 3,08%.

Đặc biệt, sản xuất công nghiệp tăng cao kéo kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương tăng ấn tượng. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương ước đạt 25,280 tỉ USD, tăng 15,6% so với năm 2017 và thặng dư thương mại đạt trên 4,7 tỉ USD. Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cũng đạt 191.000 tỉ đồng (tăng 18%).

Gần đây, Bình Dương đã tập trung kêu gọi phát triển những dự án có trình độ kỹ thuật cao nhằm phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ chất lượng cao. Điều này giúp ngành công nghiệp đột phá theo chiều sâu, tạo động lực cho phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại trên địa bàn.



Lĩnh vực đô thị và công nghiệp tại Bàu Bàng đang phát triển mạnh,

tạo đà cho bất động sản gia tăng giá trị

Đơn cử thị xã Thuận An chỉ trong vài năm tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa vào hoạt động các khu công nghiệp như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An… đã có sự bứt phá mạnh mẽ về thương mại dịch vụ. Năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thị xã Thuận An đạt 53.874 tỉ đồng, tăng đến 23% so với năm 2017.

Thời điểm này, các thương hiệu bán lẻ hàng đầu đều đã hiện diện tại Bình Dương như MM Mega Market, Aeon Mall, Lotte Mart, Saigon Co.op, BigC… Bên cạnh đó, thị trường còn chứng kiến sự ra đời của hàng loạt khách sạn 5 sao và sân golf chuẩn quốc tế phục vụ nhu cầu cao cấp.

Mới đây nhất, Hiệp hội Trung tâm thương mại Thế giới (WTCA) đã chấp thuận việc Trung tâm thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương do Becamex IDC làm chủ đầu tư trở thành thành viên chính thức của tổ chức này. Đây sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam với nhiệm vụ kết nối và giúp các doanh nghiệp địa phương giao thương quốc tế, đưa Bình Dương trở thành một khu vực năng động có đa dạng dịch vụ chuyên nghiệp, phát triển nhân lực có khả năng phát triển thương mại toàn cầu và tăng sức hút cho các dự án bất động sản trong khu vực.

Cơ hội nào cho bất động sản?

Hiện chính quyền Bình Dương đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi công năng các khu, cụm công nghiệp phía Nam của tỉnh theo hướng tăng sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, sử dụng ít lao động và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, dịch vụ…



Phối cảnh một góc khu đô thị The Eden City tọa lạc gần trung tâm thị xã Bến Cát và

các khu công nghiệp Protrade Singapore, Rạch Bắp, Bàu Bàng…

Các khu vực trung tâm tỉnh sẽ tập trung phát triển mô hình công nghiệp và dịch vụ thông minh. Với việc trở thành một trong 21 thành viên đầu tiên của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), dự báo sắp tới các hoạt động hội thảo khoa học, kết nối hợp tác quốc tế, giao thương và trao đổi đầu tư sẽ diễn ra nhộn nhịp tại Bình Dương.

Trong khi đó, phía Bắc của Bình Dương gồm Bến Cát, Bàu Bàng, Tân Uyên sẽ là khu vực phát triển các khu đô thị và công nghiệp mới. Hiện nay, tại đây đã hình thành các khu đô thị mới như Becamex Tokyu; Mỹ Phước 1,2,3,4 và các khu công nghiệp Protrade Singapore, Rạch Bắp, Bàu Bàng…



Phối cảnh tổng thể khu đô thị The Eden City với hệ thống giao thông kết nối liên hoàn

Theo nhiều chuyên gia, định hướng quy hoạch nói trên sẽ mang đến môi trường đầu tư, phát triển vô cùng thuận lợi cho thị trường bất động sản, nhất là khu vực phía Bắc phát triển bền vững, tương tự Thuận An, Dĩ An trước đây. Khảo sát cho thấy gần đây dòng vốn đầu tư đang đổ mạnh vào Bến Cát, Bàu Bàng và Tân Uyên khiến thị trường nổi sóng. Mới đây, dự án khu đô thị Hana Garden Mall với khoảng 1.300 căn nhà phố đã “cháy hàng” chỉ sau 2 tháng công bố và giá trên thị trường thứ cấp đã tăng khoảng 10-15%.

Một dự án khác là khu đô thị The Eden City với quy mô 8,8ha gồm 525 nhà phố vườn, shophouse và căn hộ chung cư nằm trên đường ĐH 619 và đường ĐT 749, cách trung tâm thị xã Bến Cát 4km, cũng đang thu hút nhiều khách hàng mua ở cũng như đầu tư. Điểm mạnh nhất của dự án này là nằm trên hành lang phát triển công nghiệp, đô thị Bến cát – Bàu Bàng, hạ tầng hoàn thiện và pháp lý đầy đủ nhưng giá bán rất hấp dẫn, chỉ 540 triệu đồng/nền. Vì thế, sau hơn 2 tuần công bố, đã có hơn 200 khách hàng xác nhận đặt chỗ mua sản phẩm tại đây.

Được biết, nhiều nhà đầu tư mua The Eden City để xây nhà cho thuê hoặc chờ giá lên bán lại là bởi dự án nằm ngay trung tâm chuỗi đô thị mới phát triển, lại liền kề thị xã Bến Cát và các khu công nghiệp lớn như Protrade Singapore, Rạch Bắp, Bàu Bàng… nên nhu cầu nhà ở khu vực này rất lớn.

Mai Khôi