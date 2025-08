Hải Phòng - Điểm Sáng Đưa Quận Kiến An Trở Thành Tâm Điểm Phát Triển Mới

Với định hướng mở rộng không gian thành phố theo mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh”, Hải Phòng đang từng bước định hình Quận Kiến An thành một trung tâm mới, nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao. Đồng thời, việc phát triển công viên sinh thái giải trí cấp vùng cùng các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như tuyến đường vành đai 2 đang góp phần nâng cao vị thế của quận, biến nơi đây thành trung tâm phát triển mới.

Y Tế Và Giáo Dục: Trụ Cột Thu Hút Đầu Tư

Kiến An đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao của thành phố Hải Phòng. Theo định hướng phát triển, quận đang thu hút các dự án lớn trong lĩnh vực này, đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ tầng giáo dục, y tế cho khu vực. Việc phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của quận trong tương lai gần.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận Kiến An, lãnh đạo thành phố đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư vào y tế và giáo dục: "Ưu tiên thu hút đầu tư và triển khai quyết liệt các dự án đầu tư về y tế, giáo dục để Kiến An sớm trở thành trung tâm Dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao của Thành phố và của Vùng."

Việc thực hiện các dự án phát triển đô thị, y tế và giáo dục tại Quận Kiến An đang mở ra cơ hội lớn cho Hải Phòng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững, khẳng định vai trò của Kiến An là trung tâm mới của thành phố trong tương lai.

Phối cảnh đường quy hoạch rộng 50,5m kết nối với đường Bùi Viện

Tăng Tốc Hạ Tầng Giao Thông: Động Lực Phát Triển Đô Thị

Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hướng rõ, quận Kiến An đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải áp lực cho khu vực nội đô lịch sử và nâng cấp hạ tầng. Việc phát triển tuyến đường vành đai 2, kết nối với các khu vực trọng điểm khác, là yếu tố then chốt giúp quận mở rộng mạng lưới giao thông và tăng khả năng kết nối vùng.

Cũng theo định hướng của thành phố tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận Kiến An, “Quận cần xác định các nhiệm vụ thiết thực, có tính đột phá để ưu tiên thực hiện, cụ thể là hiện đại hoá khu dân cư hiện hữu, nâng cấp hạ tầng đô thị, bổ sung nhà ở và các chức năng đô thị giảm tải cho khu vực nội đô lịch sử."

Phát Triển Bền Vững Và Công Viên Sinh Thái: Tầm Nhìn Xanh Cho Tương Lai

Trong bối cảnh các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng phát triển đến các tuyến vành đai 3 và 4, việc Hải Phòng triển khai tuyến vành đai 2 đã giúp Quận Kiến An định vị rõ vị thế trung tâm và vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng. Điều này mở ra tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân.

Song song với việc phát triển hạ tầng giao thông, Quận Kiến An còn tập trung đầu tư vào các dự án xây dựng công viên cây xanh và công viên sinh thái giải trí cấp vùng. Việc phát triển công viên sinh thái gắn liền với hành lang bảo vệ sông Đa Độ không chỉ tạo không gian xanh cho khu vực mà còn là điểm đến giải trí, thư giãn cho cư dân. Đây là những bước đi cụ thể trong chiến lược nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững.

Phối cảnh dự án Star Central Hải Phòng tại phường Đồng Hòa.

Star Central Hải Phòng: Điểm Nhấn Bất Động Sản Tại Trung Tâm Mới

Quận Kiến An hiện là nơi đặt một số dự án bất động sản lớn, trong đó đáng chú ý là dự án Star Central Hải Phòng, tọa lạc tại giao lộ chiến lược Bùi Viện và đường quy hoạch rộng 50,5m sắp triển khai, kế cận nút giao Bùi Viện – Trường Chinh hiện hữu, thuộc phường Đồng Hòa. Giao thông rất thuận tiện khi dự án kết nối với nút giao vành đai 2 tại tuyến đường rộng 40m đang được hoàn thiện. Vị trí đặc biệt này mở ra cơ hội lớn về kinh tế và phát triển hạ tầng đô thị. Hơn nữa, liền kề với Star Central Hải Phòng là khu đất quy hoạch của cơ quan trọng yếu của địa phương: Chi cục Thuế Kiến An – An Lão và UBND phường Đồng Hòa, giúp cộng hưởng tiện ích quan trọng về hành chính và giao thương cho cư dân của khu đô thị.

Star Central Hải Phòng, với thiết kế hiện đại và hạ tầng đồng bộ, hứa hẹn trở thành ngôi sao mới cho sự phát triển đô thị của Kiến An, nâng tầm giá trị sống cho cư dân khu vực. Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ hình thành một khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị Quận.

Thông tin dự án:

Dự án Star Central Hải Phòng

