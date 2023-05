Hai tập đoàn BĐS Nhật Bản bắt tay tại Dự án căn hộ Resort 5 sao đầu tiên tại Bình Dương

10 năm Becamex Tokyu định hình không gian đô thị bền vững cho Thành phố mới Bình Dương

Nhiều năm trước, Becamex Tokyu, liên doanh giữa Tập đoàn TOKYU (Nhật Bản) và Tổng công ty Becamex IDC, đã nhìn thấy tiềm năng nổi trội của Thành phố mới Bình Dương (TPM BD). Sau hơn một thập kỷ phát triển, nơi đây đã được vinh danh là 1 trong 21 thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới; là nơi đặt trung tâm hành chính tỉnh và trung tâm thương mại thế giới Bình Dương.

Đầu tháng 12, Công ty Becamex Tokyu và NTT Urban Development bắt tay khởi công Dự án MIDORI PARK The GLORY.

Trải qua một thập niên tăng trưởng nóng, Việt Nam xuất hiện hàng loạt không gian sống mới, nhưng vùng đất được quy hoạch với tầm nhìn phát triển dài hạn của TPM BD sở hữu là điều khó tìm ra. Đó là việc nơi đây được quy hoạch ngay từ đầu bởi Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và luôn phát triển theo định hướng, không có tình trạng xé rào, phá vỡ quy hoạch như những nơi khác.

Với hạ tầng tiện ích đồng bộ, tất cả dự án của Becamex Tokyu được triển khai pháp lý minh bạch, tài chính vững vàng, chất lượng thi công chuẩn Nhật Bản và đúng tiến độ nên luôn được thị trường hấp thụ nhanh chóng. Theo ông Hirata Shuji, Tổng Giám đốc Becamex Tokyu, có 3 yếu tố làm nên thành công các dự án. “Đầu tiên, kinh nghiệm hơn 100 năm phát triển đô thị tại Nhật Bản của chúng tôi giúp các dự án kiểm soát chất lượng thi công ở tầm cao nhất. Thứ hai, chúng tôi đầu tư vào hàng loạt các giá trị gia tăng: Giáo dục, Tự nhiên, Giải trí, Y tế, Giao thông, Môi trường làm việc để mang đến một phong cách sống mới cho khách hàng. Quan trọng nhất, mục tiêu phát triển chính của chúng tôi không chỉ hướng đến bền vững cho doanh nghiệp, mà còn cho cộng đồng, xã hội trong tương lai của TPM BD”, ông khẳng định.

Tất cả dự án của Becamex Tokyu đều có pháp lý minh bạch, tài chính vững vàng, chất lượng thi công chuẩn Nhật Bản và đúng tiến độ. Trong ảnh là Lãnh đạo công ty Becamex Tokyu nhận Giải Dự án Khu đô thị tốt nhất tại Việt Namm 2021.

Becamex Tokyu đã mang vị thế là một trong những công ty dẫn đầu trong định hình không gian đô thị bền vững khi chiến thắng Giải thưởng BĐS VN 2021 được tổ chức bởi PropertyGuru VN. Theo đó, Becamex Tokyu được vinh danh tại 2 hạng mục giá trị: Giải Dự án Khu đô thị tốt nhất VN dành cho Khu đô thị TOKYU Garden City và Giải chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Nỗ lực mang đến những giá trị gia tăng đẳng cấp cho cộng đồng

Trong xu hướng thị trường nhà ở thịnh hành phong cách sống nghỉ dưỡng tại gia, Becamex Tokyu và Tập đoàn Phát triển đô thị NTT– một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, bắt tay kiến tạo Dự án căn hộ resort 5 sao MIDORI PARK The GLORY. Đầu tháng 12 năm nay, dự án đã chính thức được khởi công. MIDORI PARK The GLORY có quy mô 24 tầng, gồm 1.000 căn hộ cao cấp, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào năm 2023.

Toàn cảnh Dự án MIDORI PARK The GLORY với thác nước nhân tạo cao nhất Việt Nam.

Ông Hirata Shuji lý giải vị trí đắc địa đã khiến MIDORI PARK The GLORY khác biệt. “Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dự án căn hộ resort, nhưng hầu như không có dự án nào nằm giữa khu công viên rộng lớn 63 ha chứa đựng mảng xanh bao la sẵn như MIDORI PARK The GLORY. Nhằm tạo nên không gian sống sang trọng cho các gia đình trung-thượng lưu, chúng tôi dành đến 56% diện tích cho cây xanh và mặt nước, khiến MIDORI PARK The GLORY như một ốc đảo nhiệt đới, nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi, tách biệt khỏi ồn ào phố thị”, ông chia sẻ.

Hồ bơi vô cực rực rỡ ánh sáng về đêm.

Đó là lý do MIDORI PARK The GLORY là dự án căn hộ resort 5 sao đầu tiên tại TPM BD mang hơi thở thiên nhiên trọn vẹn. Điểm nhấn đầy mãn nhãn của dự án là thác nước nhân tạo cao 12m rộng 43m lớn nhất Việt Nam, mang ion âm – những hạt “Vitamin không khí” có lợi tăng cường năng lượng sống, giúp cuộc sống cư dân thêm thịnh vượng. Cạnh đó, cung đường dạo bộ Greenway – Con đường xanh rộng lớn với triết lý vườn Nhật Bản ẩn mình giữa lòng thành phố để cư dân hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, thanh bình. Tại tầng 22, Cổng trời là kiến trúc độc đáo mang đến tầm nhìn ngoạn mục bao quát trọn TPMBD mỗi ngày.

“Xanh mắt” với con đường Greenway với nhiều mảng xanh bao quanh dự án.

Với thế mạnh của tập đoàn NTT Urban Development, dự án được trang bị những tính năng độc đáo và khác biệt. Hệ thống WiFi đám mây được cung cấp bởi NTT sẽ mang đến môi trường truyền thông chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu làm việc. Đây cũng là dự án nhà ở đầu tiên tại Việt Nam cung cấp một “co-working space” với thiết bị liên lạc cao cấp trong chung cư, đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến hoặc làm việc tại nhà ngày càng tăng trong những tình huống dịch bệnh như Covid-19.

Với những tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp chuẩn resort như vườn thiền, sân tennis, vườn nướng trên không, gym, yoga… MIDORI PARK The GLORY sẽ được mở bán trong năm nay, mang đến cơ hội đầu tư và đón chờ các cư dân mới khắp nơi.

Thanh Hà