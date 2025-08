Thị trường đang chứng kiến hàng loạt dự án bất động sản từng bị đắp chiếu trong thời gian dài đã được khởi động trở lại. Việc các dự án được tái khởi động đang bổ sung thêm nguồn cung mới cho thị trường, tiếp tục là tín hiệu tích cực sau thời gian dài khó khăn.

Tại khu vực phía Bắc và phía Nam đều ghi nhận các dự án từng bị đắp chiếu trong thời gian dài, được khởi động trở lại. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến là, tại phía Bắc có HaNoi Melody Residences (Linh Đàm, Hà Nội), The Summit Building (Trần Duy Hưng, Hà Nội), QMS Top Tower (Tố Hữu,Hà Nội). Khu vực phía Nam có thể kể đến Astral City (TP Thuận An, Bình Dương), khu đô thị Ecity Tân Đức (Đức Hòa, Long An).