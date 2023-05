Tháng 9, hàng loạt dự án nhà ở đi tìm chủ đầu tư

1 dự án tại Quảng Ninh

Quảng Ninh vừa công bố tìm chủ đầu tư cho một dự án khu dân cư tại Vân Đồn. Dự án nằm tại thôn Đông Thành, Đông Tiến, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (giai đoạn 2).

Khu đất xây dựng dự án là gần 10ha. Mục tiêu dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài với các công trình nhà ở gồm 82 căn biệt thự và 302 căn nhà ở liền kề.

Chi phí thực hiện dự án là hơn 812 tỷ đồng. Trong đó, hơn 113 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, 699 tỷ đồng là chi phí đầu tư dự kiến.

4 dự án tại Phú Thọ

Mới đây, tỉnh Phó Thọ cũng thông báo tìm chủ đầu tư cho 4 dự án khu dân cư, đô thị tại thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Thủy và Cẩm Khê.

Dự án thứ nhất là Khu đô thị mới Phú Lợi tại phường Phong Châu và phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ. Diện tích dự án là 19ha, tổng mức đầu tư là 760 tỷ đồng, trong đó 36 tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án thứ hai là Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Sông Thao (nay là thị trấn Cẩm Khê), huyện Cẩm Khê. Diện tích dự án là 25,3ha, tổng mức đầu tư 1.564 tỷ đồng.

Dự án thứ ba là Khu nhà ở đô thị Ba Cô, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy. Diện tích dự án là 9ha, mức đầu tư là 517 tỷ đồng.

Dự án thứ tư là Khu dân cư nông thôn mới tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ. Diện tích dự án là gần 20ha, tổng mức đầu tư 1.279 tỷ đồng.



3 dự án tại Thanh Hóa

3 dự án nhà ở xã hội tại TP. Thanh Hóa cũng đang có kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư. Ba dự án này có tổng mức đầu tư hơn 4.378 tỷ đồng, nằm tại phường Phú Sơn và phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa.

Dự án thứ nhất thuộc khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn. Diện tích sử dụng đất là khoảng 10.933m2, trong đó 1.945m2 là diện tích xây dựng nhà ở xã hội 1 cao 22 tầng; 2.466m2 là diện tích xây dựng nhà ở xã hội 2 cao 22 tầng, còn lại là diện tích đất cây xanh, thể thao… Dự kiến, dân số khoảng 3.000 người. Tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 1.127 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.000 căn hộ.

Dự án thứ hai là nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa thuộc quy hoạch khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc với tổng chi phí 2.808 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất là khoảng 28.000m2. Dự án xây dựng 2 khối nhà chung cư cao 25 tầng và các công trình phụ trợ, gồm 2.400 căn hộ, dân số dự kiến khoảng 7.200 người.

Dự án thứ ba là dự án nhà ở xã hội phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa thuộc khu tái định cư phường Phú Sơn với diện tích 16.418m2, tổng chi phí hơn 443,5 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng 3 khối nhà ở xã hội dạng chung cư cao 12 tầng và khu nhà ở thương mại thấp tầng. Dự kiến, dự án sẽ cung cấp 439 căn hộ với khoảng 39 căn nhà ở thương mại thấp tầng và 400 căn chung cư.

5 dự án tại Bình Định

Bình Định cũng thông báo lựa chọn nhà đầu tư cho nhiều dự án.

Thứ nhất là dự án khu dân cư Ánh Việt tại Quốc lộ 1D, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn với diện tích khoảng 3,2ha. Tổng mức đầu tư tối thiểu là 1.359 tỷ đồng. Công trình bao gồm khu nhà chung cư thương mại khoảng 15 tầng, 480 căn; khu nhà ở thấp tầng (liên kế) khoảng 140 căn; công viên cây xanh…



Thứ hai là trung tâm trí tuệ nhân tạo – đô thị phụ trợ tại phường Bùi Thị Xuân và phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn có vốn đầu tư 4.362 tỷ đồng. Diện tích dự án khoảng 94ha, gồm các công trình: Khu nhà ở hiện đại, thông minh với khoảng 2.100 căn; các công trình dịch vụ xã hội đô thị chất lượng cao theo đặc thù khu đô thị trí tuệ nhân tạo; Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, chuyên sâu trí tuệ nhân tạo; cơ sở sản xuất sản phẩm phần mềm…

Thứ ba là dự án khu đô thị mới Cẩm Văn hơn 870 tỷ đồng ở phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Diện tích sử dụng đất là 42,5ha, chi phí thực hiện hơn 870 tỷ đồng. Dự án sẽ cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị An Nhơn, kết nối hai đô thị hiện hữu của thị xã An Nhơn là phường Bình Định (phía Nam) và phường Đập Đá (phía Bắc).

Thứ tư là Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn trị giá hơn 785 tỷ đồng. Tổng diện tích dự án là 28,6ha. Dự án hướng đến mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, thương mại, dịch vụ, nhà liền kề, công viên, cây xanh… đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hiện đại.

Thứ năm là Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân với diện tích hơn 17ha, nằm tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát. Vốn đầu tư dự án khoảng 1.955 tỷ đồng. Dự án gồm khu dân cư và khu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng. Trong đó, khu dân cư có diện tích khoảng 10,9ha, gồm khu nhà ở thấp tầng (biệt thự, liên kế) khoảng 420 căn, các công trình dịch vụ xã hội đô thị, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông nội bộ, công viên cây xanh…

