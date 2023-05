Dĩ An đang lột xác từng ngày

Trong một hội thảo về thị trường bất động sản vùng ven TP.HCM được tổ chức vào đầu tháng 8, TS. Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc của trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM có đưa ra một đánh giá gây chú ý: “Năm 2019, sẽ là năm của thị trường bất động sản Bình Dương, và tại Bình Dương thì Dĩ An sẽ là tâm điểm của cơn sóng bùng nổ. Tính đến thời điểm hiện tại, Dĩ An đã hội tụ đủ các điều kiện chín muồi để phát triển, hàng loạt các siêu dự án liên tục được khai trương hoặc khởi công tại thị xã này trong 4 tháng cuối năm. Các công trình này khi hoàn thành, sẽ mang đến một diện mạo mới xứng tầm thành phố cho Dĩ An.”

Thông tin mới nhất, vào đầu tháng 9, bến xe Miền Đông Mới nằm trên địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An sẽ được đưa vào vận hành. Dự án này, có quy mô 16 ha với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại, bến xe này đã hoàn thiện khoảng 95% tổng khối lượng công việc. Khi đưa vào vận hành sẽ biến Dĩ An trở thành đầu mối giao thông của toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ. Tạo một lực đẩy khổng lồ về mặt giao thông, kinh tế cho thị xã.

Sau Bến Xe Miền Đông, vào đầu quý 4/2019, đại TTTM Vincom Plaza 6 tầng trong khuôn viên khu phức hợp căn hộ hạng sang Charm City cũng sẽ được khai trương. Ở thời điểm hiện tại, Vincom Plaza đã hoàn thiện hết toàn bộ mặt ngoài, và đang gấp rút hoàn thiện mặt trong để đưa vào khai trương trong 2-3 tháng tới. Khi khai trương, đại TTTM sẽ mang đến nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện tại thị xã Dĩ An như: khu siêu thị Vinmart, Vinpro, chuỗi nhà hàng ẩm thực đa quốc gia, rạp chiếu phim Lotte Cinema đầu tiên của Dĩ An, khu phố đi bộ…

Không chỉ có Vincom Plaza, Bến Xe Miền Đông, sắp tới Dĩ An còn có những khu đô thị như Charm City sánh ngang với các khu đô thị hạng sang của TP.HCM hay Hà Nội.

Trong khu đô thị sang trọng hàng đầu Dĩ An – Charm City, sắp tới chủ đầu tư DCT Group còn khởi công xây dựng một khu khách sạn 4 sao Charm Dĩ An Boutique Hotel đầu tiên của Dĩ An. Đây cũng là tổ hợp khách sạn 4 sao sang trọng hàng đầu Bình Dương với quy mô hàng trăm phòng khách sạn cho các chuyên gia nước ngoài thuê dài hạn.

Khu khách sạn này được thiết kế đảm bảo chuẩn dịch vụ quốc tế chưa từng xuất hiện tại Bình Dương, tiện nghi với các tiện ích cao cấp như hệ thống Sky Garden kết hợp Chill Bar trên độ cao 100m, hồ bơi tràn 500m2, các nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà, các dịch vụ dành riêng cho chuyên gia như phòng họp hiện đại, sảnh đón cao cấp, nhà hàng, coffee…

Được biết khu khách sạn này nằm trong khuôn viên của khu căn hộ hạng sang Charm City với 3 block căn hộ cao cấp Charm Sapphire, Charm Ruby và Diamond có quy mô hơn 2.000 căn hộ và phòng khách sạn. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Dĩ An có TTTM Vincom Plaza trong khuôn viên. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án Charm City còn mạnh tay chi gần trăm tỷ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp như tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000m2, khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500m2 và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng 500m2…

Cạnh Charm City, cuối năm nay cầu vượt 6-8 làn cũng sẽ được khởi công, để khắc phục tình trạng hay kẹt xe của khu vực này.

Thị trường bất động sản bùng nổ

Hàng loạt siêu dự án được khởi công sẽ giúp Dĩ An chuyển mình từ một thị xã “Container” thành một thành phố phồn hoa.

Viễn cảnh gần về một TP. Dĩ An phồn hoa đã thu hút hàng loạt các đại gia địa ốc đổ về Dĩ An trong 6 tháng cuối năm như: Vingroup với Vincom Shophouse; Đất Xanh với dự án Opal Boulevard; DCT Group với Charm City; Bcons với Bcon Garden, Bcons Suối Tiên; Kim Oanh Group với East Gate…

Đáng chú ý, các dự án được công bố tại Dĩ An trong thời gian gần đây đều có tốc độ bán hàng rất ấn tượng, lượng sản phẩm tiêu thụ lên đến 80-100% trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, kỷ lục bán hàng của thị trường Dĩ An thuộc về dự án căn hộ hạng sang Charm City. Sự kiện công bố khu phức hợp Charm City vào ngày 21/7 vừa qua thu hút gần 1.500 nhà đầu tư, gấp 3 lần lượng hàng được DCT Group đưa ra thị trường. Theo chủ đầu tư, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ số căn hộ bung ra đợt một của dự án đều đã có chủ nhân. Hiện tại, DCT Group tiếp tục công bố ra thị trường block Charm Ruby – đợt ra hàng cuối cùng của Charm City.

Cùng với việc hút khách, tăng nguồn cung giá căn hộ tại Dĩ An cũng đang có chiều hướng đi lên rõ rệt. Một số dự án trong đợt mở bán đầu tiên đã đưa ra mức giá 25-35 triệu đồng/m2, mức giá này đã tăng khoảng 20 – 30% so với thời điểm cuối năm 2018.

My Trà