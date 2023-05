Hành trình 20 năm: Tecco khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản khi chọn một lối đi riêng

Tecco được thành lập ngày 17/12/2001 với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng do Ông Nguyễn Thế Mạnh làm chủ tịch hội đồng quản trị, trụ sở chính tại phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM. Đến cuối năm 2016, đơn vị này đã nâng tổng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên 500 tỷ đồng trong năm 2017. Vào giữa tháng 6 năm 2018, Tecco Group đã tăng vốn chủ sở hữu lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Tecco Group đã đạt tới 4.300 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với thời điểm cuối năm 2017, thuộc top 200 chủ đầu tư có vốn điều lệ cao nhất hiện nay.

Lĩnh vực hoạt động của Tecco trải rộng trên nhiều ngành nghề. Lĩnh vực Xây dựng gồm có: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, thủy lợi, xây dựng điện và công trình Bưu điện, xây dựng mạng lưới điện đến 35KV… Lĩnh vực đầu tư kinh doanh: Đầu tư địa ốc, Sàn giao dịch bất động sản, Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, Khu đô thị mới và khu công nghiệp, Đầu tư các khu du lịch và kinh doanh du lịch, Đầu tư và sản xuất công nghiệp, Đầu tư thủy điện, Đầu tư giáo dục, Đầu tư y tế, Văn phòng cho thuê… Lĩnh vực khác: Thiết kế công trình, Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, Kinh doanh các loại dịch vụ: vận tải, du lịch, giao nhận…

Tecco khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản

Hơn 20 năm hoạt đông trên nhiều lĩnh vực, đến nay tập đoàn Tecco có 5 Tổng Công ty trực thuộc và 36 đơn vị thành viên, liên doanh liên kết, có mặt trên 18 tỉnh thành trong cả nước với hơn 60 dự án quy mô. Trong đó, nổi bật nhất là đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng.

Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh công trình thủy điện Đăk Lăk, Tecco đã được biết đến gắn liền với những công trình nổi bật trên cả nước như: Tecco EverGreen Resort – Đà Lạt; dự án du lịch nghỉ dưỡng khách sạn và chuỗi biệt thự Nam Hùng (Cam Ranh – Khánh Hòa) và Sunbay Park Hotel & Resort (Ninh Thuận); Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang – bến du thuyền đẳng cấp Quốc tế 5 sao đầu tiên tại Việt Nam; …

Toàn cảnh bến du thuyền quốc tế 5 sao Anna Marina

Hoạt động khá đa dạng lĩnh vực, trong những năm gần đây, Tecco Group ngày càng khẳng định tên tuổi khi được xem là một trong những chủ đầu tư lớn trong phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập vừa phải của thị trường bất động sản nhờ lựa chọn cho mình một hướng đi riêng.

Tecco tập trung phát triển bất động sản nhà ở gồm các dự án chung cư với mục tiêu hướng đến người lao động trẻ như: Tecco Diamond, Tecco SkyVille, Tecco Garden Thanh Trì, Tecco Lào Cai; Tecco Towers, Tecco Center Point Thanh Hóa; Tecco Elite City Thái Nguyên; Green View 3 thành phố Vinh; Tecco Town Tân Tạo, Tecco Green Next TP.HCM; Tecco Felice Homes Bình Dương…

Một điểm chung về vị trí các dự án trên khắp các tỉnh thành mà Tecco có dự án, Tecco luôn lựa chọn những khu vực dân cư, kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng đã và đang được tạo đà phát triển vượt bật để đầu tư trên khắp cả nước: Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Đăk Lăk, Bình Dương, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, … với mục tiêu góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng trở nên cấp thiết tại các tỉnh thành này.

Năm 2021, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực phía Nam tiếp tục là lựa chọn đầu tư chủ lực của Tecco

Thu hút nguồn vốn FDI lớn thứ 3 cả nước, tổng 29 khu công nghiệp, Bình Dương hiện đang là địa phương có nhu về nhà ở tăng nhanh khi làn sóng lao động đổ về đây sinh sống và làm việc.

Theo cục thống kê tỉnh Bình Dương, tỷ lệ dân nhập cư tại hai thành phố lớn Thuận An, Thủ Dầu Một của tỉnh này chiếm hơn 53%, là người lao động trẻ từ khắp mọi tỉnh thành trên cả nước. Số người trẻ trong độ tuổi lao động chiếm 75% dân số.

Bản đồ phân bố các KCN tại Bình Dương

Việc giải quyết bài toán nhu cầu nhà ở cho hàng nghìn lao động trẻ mới mỗi năm trở thành bài toán cấp thiết. Thêm nữa là làn sóng dịch chuyển sở hữu căn hộ cách TPHCM không xa cũng góp phần khiến nhu cầu nhà ở tại Bình Dương trở nên bức bách trong nhiều năm tới.

Với thành công từ các dự án phục vụ nhu cầu an cư trên nhiều tỉnh thành, năm 2020 đón làn sóng nhu cầu nhà ở tại Bình Dương, Tecco cung cấp ra thị trường hơn 3000 căn hộ tại các dự án: Tecco Tower Bình Dương, Tecco Home An Phú, Tecco Felice Homes, Tecco Bình An, Tecco Luxury, Tecco Victoria, đánh dấu tên tuổi Tecco Group một ông lớn về cung ứng thị trường nhà ở an cư khu vực phía Nam chỉ sau 2 năm có mặt tại thị trường này.

Tecco Felice Homes – 1 dự án đang được triển khai của Tecco Group với giá chỉ từ 22,9 triệu/m2

Theo CĐT Tecco, những dự án hiện có trên thị trường Bình Dương vẫn còn quá cao so với mức tích lũy và thu nhập của người lao động trẻ để có thể mua được nhà. Không chạy theo lợi nhuận, Tecco lựa chọn đáp ứng nhu cầu nhà ở thực là hướng đi lâu dài, làm sao đó người dân sở hữu nhà ở khi có trong tay chỉ từ 200-300 triệu đồng và thu nhập từ 15 đến dưới 20 triệu đồng/tháng.

Một trong số nguyên nhân lớn giúp giá nhà của Tecco có phần cạnh tranh hơn thị trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng xây dựng, đó là nỗ lực làm tốt vấn đề tối ưu hóa chi phí trong thiết kế, xây dựng, hệ thống các đối tác nhà thầu với chi phí "tận xưởng" để mang đến cho người mua mức giá về đúng giá trị thị trường, chia sẻ từ CĐT Tecco Group.

Huỳnh Như