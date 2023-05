Hành Trình Nghỉ Dưỡng Hoàn Hảo Tại Chốn Thiên Đường The Five Villas & Resort Và Shilla Monogram Quangnam Danang

Điểm hẹn nghỉ dưỡng thượng lưu

Khu nghỉ dưỡng 5 sao The Five Villas & Resort và Shilla Monogram Quangnam Danang tọa lạc bên bãi biển Non Nước thơ mộng – nơi được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đây là nơi giao thoa giữa hai điểm đến du lịch hấp dẫn: Hội An cổ kính và Đà Nẵng sôi động, nơi vùng đất hội tụ vẻ đẹp nguyên sơ của núi sông, biển rừng, kiêu hãnh với những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ.

Trải dài trên quy mô 5,4ha, khu nghỉ dưỡng bao gồm tổ hợp khách sạn 9 tầng với 309 phòng lưu trú, 01 tòa Residence Building (với 08 căn hộ cao cấp) và 01 VIP villa được vận hành bởi The Shilla Hotels & Resorts – Tập đoàn khách sạn danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc, với thương hiệu Shilla Monogram – và 34 căn villas hạng sang mang dấu ấn riêng biệt được vận hành bởi thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp The Five của TC Group.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng The Five Villas & Resort và Shilla Monogram Quangnam Danang

Với cảm hứng từ chuyến hành trình trở về với thiên nhiên, dưới bàn tay của các kiến trúc sư tài năng của Gansam Architects and Partners (Hàn Quốc), khu nghỉ dưỡng mang trong mình sự hòa hợp giữa kiến trúc và thiên nhiên với sự kết hợp của nhiều khu vườn nhiệt đới nhỏ, đường nội khu rợp cây xanh, bãi biển trải dài bất tận dưới tán dừa xanh mát và đan xen với những mảng xanh của biển, trời. Không chỉ ấn tượng với cảnh quan tựa chốn thiên đường, nơi đây còn nổi bật với kiến trúc độc đáo và nội thất đẳng cấp.

Khách sạn Shilla Monogram có thiết kế như một cánh buồm no gió đang căng mình chinh phục đại dương, tạo nên nét kiến trúc độc bản của một công trình vững chãi nhưng nên thơ bên bờ biển. 100% phòng khách sạn đều có tầm nhìn hướng biển là ưu điểm nổi bật mà không phải khách sạn nào cũng có được.

Ngay bên cạnh khách sạn là The Five Villas & Resort Quangnam Danang mang lối kiến trúc phóng khoáng đương đại pha nét sang trọng cổ điển, với điểm nhấn là những chiếc cầu thang xoáy thơ mộng. Các villa tiện nghi nằm giữa những khu vườn nhỏ yên bình, với bể bơi riêng biệt, tạo nên một không gian riêng tư và đẳng cấp. Mỗi căn villa đều được đầu tư đầy đủ nội thất tại phòng bếp, phòng khách, phòng giặt, phòng cho quản gia, nhằm đưa đến cho khách hàng những ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn nhất.

Các căn villa sang trọng, đầy đủ tiện nghi là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình và nhóm bạn

Nơi đây còn gây ấn tượng bằng Monogram Villa, dinh thự VIP đẳng cấp hiếm có nằm sát biển, sở hữu tầm nhìn tuyệt vời dành riêng cho những vị khách đặc biệt.

Monogram Villa đẳng cấp khác biệt dành cho những vị khách đặc biệt

Điểm đến của những trải nghiệm khó quên

Không chỉ là điểm hẹn nghỉ dưỡng thượng lưu, khu nghỉ dưỡng còn là điểm đến của những trải nghiệm tiện ích chuẩn 5 sao quốc tế.

Tại đây, du khách sẽ có dịp trải nghiệm không gian ẩm thực đặc sắc và đa dạng, từ đặc sản địa phương đến các món Á-Âu thượng hạng, được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon, thượng hạng nhất, trong các không gian nhà hàng sang trọng trong nhà và ngoài trời

Trải nghiệm ẩm thực đặc sắc với đặc sản địa phương và thực đơn quốc tế

Khu nghỉ dưỡng gồm 4 hồ bơi ngoài trời trải dài ra biển, bao quanh là những chiếc cabana đặc trưng của The Shilla. Từ Liên Hoa Đài – đài vọng cảnh lấy cảm hứng từ đóa sen nở rộ mang đậm nét văn hóa Việt Nam, du khách có thể cảm nhận bầu không khí mát lành và ngắm nhìn hồ bơi trước mắt.

Du khách còn được chăm sóc cả về sức khỏe và tâm trí bởi hệ thống fitness, sauna, spa và tận hưởng sự thư giãn đích thực tại 4 bể jacuzzi lộ thiên tại vườn trị liệu.

Thả mình vào dòng nước xanh và nhâm ly những ly cocktail mát lạnh tại bể bơi bốn mùa

Với những ai yêu thích nghệ thuật, Monogram Lounge là không gian lý tưởng để khám phá văn hóa bản địa thông qua chính các tác phẩm nghệ thuật hay các triển lãm văn hoá nghệ thuật theo chủ đề.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách MICE, khu nghỉ dưỡng còn trang bị hệ thống ballroom, phòng họp và khu vực sảnh chờ sang trọng, hiện đại. Bãi biển nối liền bãi cỏ rộng 1000m2 với những hàng dừa xanh mướt cũng là nơi phù hợp cho rất nhiều sự kiện hoành tráng như đại nhạc hội, tiệc cưới, team building, thể thao bãi biển,… Đặc biệt, với hệ thống chiếu sáng cao cấp về đêm, những bữa tiệc ngoài trời, đêm nhạc acoustic bên bể bơi sẽ càng trở nên thật ấn tượng và đẳng cấp.

Với danh hiệu Top 2 Khu nghỉ dưỡng tích hợp tốt nhất Việt Nam 2022 tại giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru, khu nghỉ dưỡng The Five Villas & Resort và Shilla Monogram Quangnam Danang một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược và hướng đi hiệu quả của TC Group trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trong tương lai, TC Group tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu vận hành nghỉ dưỡng The Five với nhiều dự án tích hợp lớn và đẳng cấp, chất lượng dịch vụ xuất sắc, với mục tiêu mỗi công trình của The Five là một Điểm đến hoàn hảo với khách hàng.