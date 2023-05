Sổ đỏ – “Chìa khóa” chắc chắn nhất khi mua nhà

Mua nhà là một quyết định trọng đại, vì vậy khách hàng luôn mong muốn tìm được những dự án pháp lý hoàn thiện, bao gồm sổ đỏ chính chủ. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng trao sổ đỏ cho cư dân ngay sau khi mua nhà, thậm chí do những lỗ hổng về pháp lý, nhiều người đang chưa thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong chính căn nhà mình.

Theo một báo cáo của Bộ Xây dựng công bố cuối năm ngoái, trong tổng số 108 dự án có tranh chấp, thì có 11 dự án (chiếm khoảng 10%) liên quan tới việc chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp sổ đỏ cho cư dân. Thực tế cho thấy, không ít người bỏ tiền tỷ mua chung cư nhưng phải mòn mỏi chờ đợi chủ đầu tư trao sổ đỏ. Thời gian chờ sổ đỏ có thể lên đến hàng năm trời.



Hàng ngàn căn hộ tại Hà Nội vẫn chưa được cấp sổ đỏ

Chậm sở hữu sổ đỏ khiến nhiều cư dân bức xúc vì gây ảnh hưởng rất lớn đến những dự định như vay vốn thế chấp, chuyển nhượng hoặc muốn tặng lại cho người thân, con cái. Đối với những khách hàng mua căn hộ với mục đích đầu tư sinh lời thì đây chính là nhược điểm rất lớn vì rất khó thu hồi vốn, thậm chí phải bán cắt lỗ vì nhà không có sổ đỏ.

Thực tế này cũng đòi hỏi vai trò, trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư trong việc hoàn thiện pháp lý của dự án cũng như giữ đúng cam kết bàn giao sổ đỏ đối với cư dân để không xảy ra tình trạng đáng tiếc này trong tương lai. Để tránh tình trạng mua phải căn hộ chậm cấp sổ đỏ, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên lựa chọn các dự án của các chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính. Ngoài ra, tham khảo ý kiến của những người mua trước đó, hoặc những người đang sinh sống tại chính dự án cũng là cách hợp lý để đánh giá cam kết của chủ đầu tư.

Nhận sổ đỏ sau 50 ngày mua nhà

Trước bối cảnh nhiều dự án chậm trễ giao sổ đỏ thì Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ lại có bước đi tích cực khi tiến hành trao sổ đỏ cho khách sau khi 50 ngày hoàn thành giao dịch mua nhà. Nỗ lực này của chủ đầu tư xuất phát từ sự thấu hiểu khách hàng về mong muốn được sớm nhận sổ đỏ của người mua nhà. Vì vậy, chính sách này nhanh chóng giúp Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ “ghi điểm” với với người mua.



Không gian bên trong căn hộ Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ

Nhiều khách hàng cho biết họ an tâm khi lựa chọn mua căn hộ tại Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ không chỉ vì cam kết này mà còn cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tiềm lực tài chính vững vàng của chủ đầu tư. Chị Lê Thị Lan mới mua một căn hộ tại dự án chia sẻ đã nhận được sổ đỏ sau 50 ngày, đúng với cam kết của chủ đầu tư. Việc khách hàng được giao dịch trực tiếp với phòng kinh doanh của chủ đầu tư cũng khiến chị tin tưởng khi quyết định lựa chọn dự án Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ.

Bên cạnh lợi thế về pháp lý, Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ còn nằm cạnh các khu đô thi cao cấp như Vinhomes Riverside, khu đô thị Việt Hưng và được thừa hưởng nhiều dịch vụ, tiện ích ngoại khu như hệ thống trường Vinschool, Aeon Mall, Vincom, đại học VinUni,… Ngoài ra, tọa lạc trên tuyến đường lớn thông thoáng, xung quanh dự án hầu như là các nhà thấp tầng nên cư dân tại đây sở hữu khoảng không rộng lớn đón ánh sáng và không khí tự nhiên vào căn hộ. Đây cũng là lợi điểm rất lớn của Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ được nhiều khách hàng từ các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm… lựa chọn khi nội đô dày đặc nhà cao tầng và hiếm hoi dự án có tầm nhìn thoáng đãng.

Căn hộ tại Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ cũng được thiết kế theo hướng tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với những gia đình trẻ và những người muốn tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Hiện tại, căn hộ tại Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ có đơn giá 22,5 triệu đồng/m2 – mức giá vừa túi tiền với nhiều đối tượng khách hàng. Với cam kết trao sổ đỏ sau 50 ngày giao dịch, dự án đã chinh phục được lượng lớn khách hàng và đã đón chào rất nhiều cư dân về ở. Đến nay, cư dân đều rất hài lòng về không gian sống, chất lượng, dịch vụ tại dự án. Với những khách hàng khó khăn về tài chính, chủ đầu tư cũng hỗ trợ vốn vay ngân hàng lên tới 70% giá trị căn hộ trong tối đa 20 năm và được nhận nhà về ở ngay sau giao dịch.