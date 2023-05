“Hấp Lực” Lớn Của Khu Căn Hộ Legacy Prime

Sức hút từ mức giá rẻ và giải pháp tài chính

Thống kê sơ bộ cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 500 sản phẩm của Legacy Prime được khách hàng đặt giữ chỗ ưu tiên. Đồng thời, càng tiến sát ngày mở bán, Legacy Prime càng gia tăng sức nóng khi số lượng khách hàng quan tâm và đăng ký tham dự sự kiện tăng đột biến.

Hơn 500 sản phẩm của Legacy Prime đã được khách hàng đặt giữ chỗ ưu tiên

Sức hút này đến từ việc Legacy Prime có mức giá bán tốt nhất trên thị trường Bình Dương, phù hợp nhu cầu ở thực của những người trẻ và lao động có tổng thu nhập trung bình, chỉ khoảng 1 tỷ đồng/căn. Chưa kể Legacy Prime còn có gói giải pháp tài chính tối ưu, chỉ phải thanh toán 166 triệu cho đến thời điểm nhận nhà, khoản còn lại chia nhỏ trả góp 9 triệu đồng/tháng, tương đương tiền thuê căn hộ.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được OCB cho vay lên đến 75%, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ toàn bộ lãi vay đến khi nhận nhà. Nếu chọn phương thức thanh toán sớm khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu lên đến 8%, chiết khấu 4% khi thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu 18% khi thanh toán vượt tiến độ và chiết khấu tối đa lên đến 3% dành cho những khách hàng mua nhiều sản phẩm.

Anh Hữu Thắng, nhân viên kỹ thuật trong một KCN tại TP. Thuận An, cho biết anh đã tìm hiểu nhiều dự án tại Bình Dương và quyết định “chọn mặt gửi vàng” cho Legacy Prime. Theo anh Thắng, trên thị trường Bình Dương hầu như không còn dự án nào có mức giá và chính sách tài chính tốt như Legacy Prime, tạo điều kiện để những những người có thu nhập trung bình như anh dễ dàng sở hữu.

Tương tự, chị Quỳnh An, nhân viên văn phòng tại Bình Dương, cũng vừa chớp cơ hội đặt chỗ 1 căn hộ Legacy Prime bởi mức giá quá hấp dẫn và giải pháp tài chính giúp thu xếp dòng tiền dễ dàng. “Thay vì mỗi tháng chi khoảng 7 triệu đồng để thuê căn hộ mà vẫn phải ở nhà thuê, tôi quyết định chọn mua Legacy Prime. Chỉ thanh toán ban đầu 166 triệu, sau đó trả góp 9 triệu/tháng là đã có thể an cư ngay trung tâm TP. Thuận An”, chị An chia sẻ.

Bên cạnh mức giá và các chính sách hấp dẫn, tại lễ mở bán Legacy Prime, Kim Oanh Group còn đưa ra nhiều chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng giao dịch thành công như tặng vàng, chương trình bốc thăm may mắn với những phần quà giá trị như: xe Honda SH, xe Honda Air Blade, máy hút bụi Robot, loa Samsung… Khách hàng tham dự sự kiện cũng được rút thăm trúng những phần quà hấp dẫn như: bàn ủi hơi nước đứng Philips, quạt hơi nước Aqua, nồi áp suất Midea, nồi lẩu điện Sunhouse…

Đặc biệt, tất cả khách hàng lựa chọn Legacy Prime còn được tham gia 3 chương trình khuyến mãi lớn có tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng trong thời gian tới gồm: “Mua nhà trúng nhà”, “Mua nhà trúng xe” Toyota Camry và “Tham quan nhà sang – Trúng ngay nhà thật” với giải thưởng là 1 căn hộ.

Những điểm cộng của Legacy Prime

Theo giới kinh doanh bất động sản, Legacy Prime sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các dự án cùng phân khúc trên thị trường Bình Dương. Cụ thể, Legacy Prime tọa lạc trên mặt tiền đường Thuận Giao 25 vừa được nâng cấp và mở rộng, thuộc lõi trung tâm TP. Thuận An. Bao quanh là 4 trục giao thông huyết mạch gồm: đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT 743, ĐT 746 giúp kết nối thông suốt toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sở hữu vị trí trung tâm TP. Thuận An, từ Legacy Prime cư dân có thể tiếp cận loạt tiện ích đẳng cấp của khu vực

Nhờ vị trí chiến lược, từ Legacy Prime chỉ trong 5-10 phút di chuyển cư dân có thể tiếp cận các KCN lớn và hưởng loạt tiện ích đẳng cấp của khu vực như: AEON Mall, Lotte Mart, MM Mega Market, bệnh viện quốc tế Columbia Asia, bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé cùng hệ thống trường học từ bậc mầm non đến đại học. Đặc biệt, đại lộ Bình Dương đang trong quá trính mở rộng, sắp tới sẽ hình thành trục thương mại – tài chính trọng điểm bổ sung thêm hàng loạt tiện ích và không gian sống sôi động cho Legacy Prime.

Legacy Prime đã hoàn thiện phần thô, dự kiến bàn giao trong quý 3/2023

Bản thân Legacy Prime cũng hội tụ hơn 30 tiện ích hiện đại đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu cuộc sống hàng ngày của cư dân. Chỉ trong vài bước chân, cư dân có thể thỏa thích mua sắm tại trung tâm thương mại ngay khối đế; rèn luyện sức khỏe tại phòng gym và yoga, CLB bóng bàn hay khu thể thao ngoài trời; đắm mình trong làn nước xanh mát của hồ bơi tràn bờ; quây quần cùng gia đình, bạn bè tại khu tiệc nướng BBQ trong khi trẻ em có thể thoải mái nô đùa, vận động tại khu vui chơi trẻ em hay học tập tại trường mầm non…

Đặc biệt, khách hàng giao dịch căn hộ Legacy Prime hoàn toàn an tâm bởi đây là dự án hiếm hoi đã xây xong phần thô, đầy đủ toàn bộ pháp lý mới chào bán ra thị trường. Chủ đầu tư dự kiến quý 3/2023 sẽ tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng kèm trang thiết bị của những thương hiệu lớn như Toto, An Cường, Siemens… Những yếu tố này cũng sẽ giúp gia tăng tính thanh khoản và giá trị của căn hộ Legacy Prime tăng nhanh sau khi trao đến tay khách hàng.