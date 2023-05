Hấp lực từ sự kiện được mong đợi: Giới thiệu dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương

Sự kiện giới thiệu dự án Happy One Central – Điểm hẹn của nhà đầu tư

Dự án “được lòng” khách hàng và nhà đầu tư

Lấy cảm hứng từ sự độc đáo và khác biệt trong thiết kế kiến trúc, chủ đầu tư Happy One Central mong muốn truyền tải sức hấp dẫn của “căn hộ tốt nhất Bình Dương” đến với khách hàng thông qua sự kiện giới thiệu dự án. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian gần gũi thiên nhiên đậm chất Happy One Central và những tiết mục nghệ thuật đầy cảm xúc từ sự hòa quyện của hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và thăng hoa, bùng nổ của nghệ sĩ.

Cũng tại sự kiện, chủ đầu tư sẽ công bố chính sách bán hàng hấp dẫn, chia sẻ thông tin mới nhất về dự án và những đặc quyền mà cư dân tương lai Happy One Central được thụ hưởng.

“Happy One Central là sự kết hợp giữa giá trị an cư và đầu tư; giữa vẻ đẹp của kiến trúc cùng giá trị thương mại; giữa lối sống đô thị hiện đại nhưng vẫn đảm bảo giao hòa với thiên nhiên. Những ngày qua, nhà mẫu Happy One Central ghi nhận lượng lớn khách hàng đến tham quan và tìm hiểu, vì vậy, buổi lễ giới thiệu dự án sẽ giúp khách hàng nắm bắt cơ hội sở hữu sản phẩm bất động sản chất lượng cũng như ‘của để dành’ với giá trị tăng theo thời gian” – đại diện Vạn Xuân Group cho biết.

Sự kiện hứa hẹn mang đến thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất về dự án Happy One Central.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Happy One Central dẫn đầu phong cách sống thượng lưu và khác biệt với thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ “trúc”, biểu tượng của sự vươn lên: vừa mạnh mẽ, bền vững lại vô cùng dẻo dai, linh hoạt.

Cảm hứng này không chỉ được thể hiện qua kiến trúc tổng thể mà còn được nhấn mạnh bởi công nghệ chiếu sáng mặt dựng độc đáo kết hợp cầu kính trên không, chiều cao ấn tượng tạo cho dự án diện mạo khác biệt và được xem là biểu tượng mới của Thủ Dầu Một trong tương lai.

Sự kết hợp của những ưu điểm vượt trội cùng hệ thống 68 tiện ích nội khu đỉnh cao giúp Happy One Central “được lòng” cả khách hàng cũng như nhà đầu tư sành sỏi nhất. Nếu khách hàng có nhu cầu ở thực chọn Happy One Central bởi thiết kế hiện đại, hài hòa với môi trường xung quanh cùng tiện ích smart home thì khách đầu tư lại bị chinh phục bởi vị trí trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, uy tín chủ đầu tư và dư địa phát triển của thị trường.

Điểm hẹn Bình Dương – Thị trường nhiều dư địa phát triển

Theo công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Bình Dương bởi batdongsan.com.vn, trong 4 tháng đầu năm 2022, giá căn hộ tại ba thị trường trọng điểm của Bình Dương là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An vẫn tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó, phân khúc cho thuê chung cư Bình Dương cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượng tìm thuê chung cư đã tăng 44%, từ 7 – 10 triệu/căn 2 phòng ngủ phân khúc trung cấp và 11 – 15 triệu/căn 2 phòng ngủ phân khúc cao cấp.

Bình Dương có trên 2,5 triệu dân và là tỉnh thành có tốc độ gia tăng dân số cơ học thuộc top đầu cả nước với hàng trăm ngàn lao động, chuyên gia, kỹ sư cao cấp đến từ các quốc gia, tỉnh thành khắp Việt Nam. Đồng nghĩa với sự gia tăng nhu cầu về nơi định cư hiện tại và tương lai mở ra cơ hội cho thị trường căn hộ thông minh, cao cấp.

Song song với đó, nhu cầu trải nghiệm không gian sống tiện lợi, gần gũi thiên nhiên và đầy đủ tiện ích cũng rất được chú trọng. Nắm bắt xu hướng đó, dự án Happy One Central không chỉ “bắt sóng” tốt mà còn tạo ra những giá trị bền vững góp phần kiến tạo một cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh xứng tầm đô thị hạt nhân Thủ Dầu Một.

Khách hàng quan tâm thị trường Bình Dương.

Sở hữu “căn hộ tốt nhất Bình Dương – Happy One Central” còn được ví như sở hữu “tấm hộ chiếu” bước vào “giới tinh hoa” với hàng xóm của bạn là những chuyên gia, doanh nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Pháp, Nga, Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia…

Vi Vi