Happy One Central: 100 Suất Cuối Chờ Đón Chủ Nhân

Với tiện ích độc bản được xác lập kỷ lục “Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam nối liền đỉnh hai tòa tháp”, Happy One Central mang đến những trải nghiệm sống khác biệt và niềm tự hào cho mỗi cư dân. Ngày 12/05, dự án sẽ chính thức mở bán 100 suất cuối cùng.

Những Giá Trị “Hiếm Có, Khó Tìm” Tại Happy One Central

Ngày 27/04 vừa qua, tại tầng thượng cao 145.9m cùng tầm nhìn không giới hạn, tiện ích độc bản – cầu kính trên không Happy Star đã được Trung ương Hội kỷ lục gia công bố xác lập kỷ lục “Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam nối liền 02 đỉnh tòa tháp căn hộ”. Đây không chỉ là niềm tự hào cho toàn thể cư dân Happy One Central mà còn góp phần vào danh sách những địa điểm checkin được yêu thích tại Bình Dương trong tương lai. Cũng trong dịp này, công nghệ chiếu sáng mặt dựng tòa nhà và cầu kính trên không đã được khánh thành, sẵn sàng đưa vào hoạt động hướng đến mục tiêu bàn giao nhà trong tháng 6 năm nay.

Kỷ lục “Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam” là đích đến đầy tự hào cho mỗi chủ nhân sở hữu.

Happy One Central là dự án trọng điểm được Vạn Xuân Group tập trung toàn bộ nguồn lực trong suốt quá trình kiến tạo và phát triển. Ngoài những ưu điểm vượt trội từ pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng dẫn đầu thị trường thì việc chọn lựa những đối tác uy tín cũng được chủ đầu tư chú ý sát sao. Không những thế, đây còn là nơi duy nhất mang đến sự tiện nghi với “tất cả trong một” qua hệ tiện ích nội khu lên đến 68 hạng mục mà hiếm dự án nào có được. Các tiện ích chất lượng cao luôn được trau chuốt kỹ lưỡng trước khi bàn giao đến khách hàng; Hiện tại, Happy One Central đã hoàn thiện nội thất bàn giao đến tầng 40, dần hoàn thiện giao thông nội khu, phủ xanh các tầng tiện ích công cộng và lộ diện mặt tiền dự án với những đường nét thiết kế vô cùng ấn tượng.

Toàn cảnh Happy One Central ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một.

Đảm bảo một tài sản an toàn và một cuộc sống trong mơ cho các gia đình đang mong muốn sinh sống tại tâm thành phố, Happy One Central hướng đến mục tiêu “dọn vào ở ngay” cho các chủ nhân sở hữu căn hộ. Qua đó, kỳ vọng là “nơi đáng sống”, dự án còn nâng cấp tiêu chuẩn bàn giao chất lượng cao với những thương hiệu “có tiếng” như: Smarthome Hafele, videocall Panasonic, cửa gỗ – tủ bếp An Cường, đèn Dulhal, hệ bếp điện từ 03 vùng nấu – máy hút mùi Hafele, thiết bị vệ sinh – phòng tắm Kohler…. Và mỗi phòng ngủ trong dự án đều được lắp đặt 01 máy lạnh mang thương hiệu Daikin, Nhật Bản.

Gia Nhập Cộng Đồng Tinh Hoa Với 100 Căn Cuối

Chuỗi sự kiện “New Vision Experience” sẽ đón lượt khách đầu tiên tham quan “cầu kính kỷ lục” vào đêm 11/05/2024.

Mở ra cơ hội cho những chủ nhân cuối cùng và đánh dấu kỷ lục Việt Nam vừa được xác lập ở dự án Happy One Central, chủ đầu tư Vạn Xuân Group đã giúp khách mua dễ dàng cân đối tài chính và lựa chọn ngôi nhà ưng ý nhất với chính sách hấp dẫn khi chỉ cần chuẩn bị từ 168 triệu đồng (tương đương 10% ký hợp đồng mua bán), khách mua đã nắm chắc cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng cao ngay trung tâm thành phố cộng thêm loạt ưu đãi như: Chiết khấu ngay 10% giá căn hộ; Hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng; Ưu đãi thêm 5.5% khi thanh toán nhanh và chiết khấu lên đến 2% cho khách sỉ…

Ngoài ra, tất cả các khách hàng có mặt tham dự những sự kiện do Vạn Xuân Group tổ chức sẽ được tham gia chương trình quay số trúng ngay 100% các voucher trị giá đến 60 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Ngày 12/05/2024 sắp tới sẽ là sự kiện mở bán đặc biệt chào đón 100 chủ nhân cuối cùng gia nhập cộng đồng tinh hoa tại dự án “căn hộ tốt nhất Bình Dương”. Được biết, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tung ra nhiều chính sách độc nhất dành cho những “tấm vé” cuối cùng ngay tại sự kiện.