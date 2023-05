Happy One Central chinh phục nhà đầu tư ngoại

Chuyên gia ngoại “ưu ái” căn hộ cao cấp Bình Dương

Động lực của đô thị năng động dẫn đầu cả nước

Song song với mục tiêu thu hút vốn FDI đăng ký giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 9 tỷ USD, Bình Dương ưu tiên phát triển các khu công nghiệp bền vững theo mô hình “3 trong 1” (khu công nghiệp – khu đô thị – khu dịch vụ) với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Nhờ chú trọng xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp; đồng thời tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai cho nhà đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp, Bình Dương sớm đạt những thành quả bước đầu.

Riêng quý I/2022, tỉnh đã thu hút được 22.950 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, 2.341 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chiếm 26% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp gần 5.2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và thậm chí vượt mục tiêu thu hút vốn ngoại cho cả năm 2022. Về tốc độ phát triển kinh tế, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2022 ước tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Với nền tảng vững chắc kết hợp sức bật mạnh mẽ của kinh tế và thu hút đầu tư, Bình Dương sẽ có thêm 2 thành phố, nâng tổng số lên 5 thành phố. Trong đó, Thủ Dầu Một tiếp tục đóng vai trò thành phố “hạt nhân” dẫn đầu về tốc độ đô thị hóa và hạ tầng, giao thông công cộng cũng như hoàn thiện phát triển an sinh xã hội, hệ thống tiện ích, văn hóa, giải trí phục vụ nhu cầu của người dân.

Đặc biệt, định hướng phát triển đô thị văn minh, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sống theo hướng bền vững sẽ là động lực quan trọng cho những dự án bất động sản điển hình với các tiêu chí: chất lượng xây dựng, hệ thống tiện ích đầy đủ và đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc khả năng khai thác sản phẩm sau vận hành.

Cộng hưởng yếu tố thị trường và nắm bắt xu hướng mới, chủ đầu tư Vạn Xuân Group triển khai dự án Happy One Central đáp ứng tốt nhu cầu sống của nhóm khách hàng thu nhập cao, điển hình là các chủ doanh nghiệp, chuyên gia và kỹ thuật viên người nước ngoài.

Happy One Central chinh phục khách nước ngoài

Ngay từ khi giới thiệu ra thị trường, Happy One Central đã sớm thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng là các doanh nhân, chuyên gia, quản lý cao cấp nước ngoài đến tham quan và chọn dự án làm tổ ấm tương lai.

Khách nước ngoài quan tâm dự án Happy One Central.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố lâu đời nhất tỉnh Bình Dương, khả năng kết nối của Happy One Central với hệ thống giao thông và phương tiện công cộng thông suốt, nhu cầu đi lại phục vụ công việc hay vui chơi giải trí của khách hàng luôn được đảm bảo.

Không chỉ vậy, Happy One Central còn sở hữu hệ thống 68 tiện ích đỉnh cao phục vụ tối đa nhu cầu trải nghiệm sống cao cấp của cư dân. Đặc biệt, không gian sống xanh phong cách Singapore – điều được cho là không dễ đáp ứng ở các thành phố trung tâm – có thể làm hài lòng tệp khách hàng khó tính nhất.

Nơi đây, con trẻ được thỏa thích khám phá và phát triển thể chất lẫn trí tuệ tại khu nhà trẻ, khu vui chơi, hồ bơi trẻ em; các bậc phụ huynh được nghỉ ngơi, thư giãn tại sân golf 3D, khu gym và yoga, khu café ngoài trời hay hồ bơi vô cực sau thời gian làm việc căng thẳng; cả gia đình có thể tận hưởng những ngày cuối tuần thảnh thơi cùng nhau tại khu chiếu phim trên không, cầu kính trên không, đài quan sát…

Điểm nhấn giúp căn hộ Happy One Central gây ấn tượng với khách nước ngoài còn phải kể đến thiết kế thông minh, phù hợp với môi trường khí hậu. Các phòng trong căn hộ được bố trí hàng ngang trên mặt bằng tầng với cửa sổ lớn giúp tận dụng nắng và gió tự nhiên, đảm bảo không gian sống luôn tràn ngập ánh sáng và thông thoáng, tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, chỉ qua một thao tác "chạm" trên điện thoại thông minh, chủ nhân căn hộ Happy One Central còn dễ dàng điều khiển các thiết bị sinh hoạt của gia đình.

Phát triển công việc tại một thành phố năng động bậc nhất khu vực phía Nam và thỏa mãn nhu cầu sống trong môi trường văn minh, cao cấp, Happy One Central chính là lời giải cho bài toán an cư lạc nghiệp của người nước ngoài tại thành phố Thủ Dầu Một.

Vi Vi