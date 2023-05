Sau một khoảng thời gian dài chững lại so với các tỉnh lân cận, hiện nay thị trường bất động sản Bình Dương đã có những bước phát triển đáng kinh ngạc với hàng loạt dự án nhà ở đổ bộ. Với vị trí “sát vách” TP.HCM cùng trục đường quốc lộ 13 và Phạm Văn Đồng huyết mạch, dễ dàng di chuyển, kết hợp với đề án thành phố phía Đông được thông qua, thị trường bất động sản Bình Dương đã thu hút làn sóng doanh nghiệp bất động sản đổ về xây dựng các dự án căn hộ đạt chuẩn.

Không chỉ thời gian này, Bình Dương mới được biết đến là một trong những thị trường “làm giàu” tiềm năng. Trước đó tỉnh đã được biết đến với các chiến lược phát triển kinh tế đột phá, tạo được niềm tin và trở thành điểm ưu tiên lựa chọn của các nhà đầu tư.



Phối cảnh tổng thể của Căn hộ cao cấp Happy One – Central

Dòng vốn đầu tư đã mang đến cho Bình Dương một lượng lớn nguồn lao động cao cấp là các chuyên gia, quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao trong và ngoài nước làm việc tại các khu công nghiệp. Nhóm lao động này kết hợp với nhu cầu nhà ở đã khiến thị trường bất động sản của tỉnh bùng nổ cả nhà để ở lẫn cho thuê.

Các chuyên gia nhận định, dòng căn hộ cao cấp đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng kể trên bởi nó đáp ứng được các yêu cầu vốn khắt khe, khó chiều của giới thượng lưu. Một sản phẩm căn hộ cao cấp đạt chuẩn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về nội thất, công nghệ mới, đầy đủ tiện ích nội khu sang trọng, có môi trường sống đảm bảo sức khoẻ và thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc.

Đơn cử như dự án Happy One – Central do Vạn Xuân Group làm chủ đầu tư. Tọa lạc tại vị trí vàng – trung tâm đắc địa nhất Thủ Dầu Một, chỉ với một bước chân, cư dân của Happy One – Central có thể dễ dàng thụ hưởng các tiện ích hiện hữu của khu vực như bệnh viện quốc tế, sân vận động, siêu thị, trường học các cấp, trung tâm thương mại, sân golf,… Với những tiện ích nội, ngoại khu đầy đủ và đẳng cấp, thay vì những chuyến nghỉ dưỡng xa, chủ nhân tương lai của Happy One – Central có thể tìm kiếm niềm vui bằng những trải nghiệm ngay tại ngôi nhà của mình.

Với tâm huyết mang đến thị trường những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, Happy One – Central tiếp tục là những cải tiến sáng tạo không ngừng của Vạn Xuân Group về một không gian sống lý tưởng dành cho những chủ nhân tương lai.

Tiện ích nội khu tại Happy One – Central được xây dựng theo phong cách Singapore, sang trọng và hiện đại

Dự án sở hữu hệ sinh thái nội khu theo phong cách Singapore đẳng cấp khi được kiến tạo 68 tiện ích hiện đại, thông minh với trải nghiệm vô cùng mới lạ và hấp dẫn đầu tiên tại Bình Dương trải dài từ tầng 1 đến tầng 40 như: Sân goft 3D, vườn treo nghệ thuật, sảnh đón thượng hạng, sky bar trên không, đài quan sát trên không, khu vực yoga, quảng trường ánh sáng, đài phun nước nghệ thuật, hồ bơi vô cực,… Điểm nổi bật nhất là cầu kính trên không tại tầng 40 nối liền hai tháp căn hộ, tại đây những chủ nhân tương lai có thể phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố, tạo nên nguồn cảm hứng bất tận trong công việc lẫn cuộc sống.

Tại căn hộ cao cấp Happy One – Central, không gian sống hòa mình với thiên nhiên cùng diện tích cây xanh lên đến 1.03ha, trong khi đó diện tích xây dựng chỉ chiếm 34% đã mang đến cho cư dân một đặc quyền tận hưởng cuộc sống trong lành, thư thái giữa lòng đô thị.

Không những thế, Happy One – Central còn chinh phục khách hàng về lối thiết kế tinh tế, hướng ngoại, pha lẫn kiến trúc sang trọng, hầu hết các phòng đều có cửa sổ đón nắng gió tự nhiên. Đặc biệt, đây còn là dự án đầu tiên tại Bình Dương sử dụng công nghệ chiếu sáng mặt dựng tòa nhà và chiếu sáng cảnh quan. Hiệu quả thẩm mỹ của hệ thống chiếu sáng mặt dựng và cảnh quan sẽ hỗ trợ đắc lực cho công việc kinh doanh của các nhà đầu tư bằng cách gia tăng sức hút và hiệu quả về mặt thương hiệu.

Lễ công bố dự án căn hộ cao cấp Happy One – Central tổ chức từ tháng 01/2021đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng

Căn hộ Happy One – Central có mức giá khởi điểm từ 1,7 tỷ đồng/căn với phương thức thanh toán cực kỳ ưu đãi chỉ 1%/tháng giảm áp lực tài chính đối với các gia đình trẻ và các nhà đầu tư. Ngoài ra, nếu khách hàng lựa chọn phương án ngân hàng hỗ trợ, cho đến khi nhận nhà khách hàng chỉ phải thanh toán 30%, khoản hỗ trợ vay còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà.

Để đảm bảo chất lượng cao cấp nhất, chủ đầu tư đã không ngần ngại phối hợp với các đơn vị đối tác hàng đầu với kinh nghiệm và uy tín bậc nhất thị trường như: Đơn vị tư vấn thiết kế ONG & ONG, đơn vị tư vấn cảnh quan LJ – ASIA, đơn vị xây dựng Central, đơn vị tư vấn giám sát Artelia, đơn vị phát triển dự án Cenland và Vivahomes,…



Vị trí: Trung tâm TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group

Đơn vị phát triển dự án: Cen Land & Viva Homes

Giá chỉ từ: 1,7 tỷ đồng/căn

Hotline: 0929 009 555

Như Ngọc