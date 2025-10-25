Happy One Mori “Chốt Vị Thế” Cửa Ngõ Đông Bắc TP.HCM Với Giá Chỉ Từ 38,6 Triệu Đồng/M²

Hưởng lợi trực tiếp từ sóng hạ tầng đang được phát triển mạnh mẽ, Happy One Mori đang thu hút khách hàng quan tâm bởi mức giá khởi điểm chỉ từ 38,6 triệu/m² – xác lập phù hợp hơn so với mặt bằng chung khu vực. Với chính sách hấp dẫn vừa được công bố, dự án nhanh chóng trở thành lựa chọn sáng giá cho cả nhu cầu an cư và đầu tư đang được săn đón dịp cuối năm.

Sau sáp nhập, khu vực cửa ngõ Đông Bắc thành phố lập tức trở thành điểm nóng của dòng vốn hạ tầng. Các tuyến nối Metro số 1 và số 2 được đẩy nhanh tiến độ nhờ cơ chế đặc biệt từ Luật Đường sắt sửa đổi, rút ngắn thời gian đưa vào vận hành để thúc đẩy triệt để lợi thế kết nối đến các vùng kinh tế trọng điểm vùng Đông Nam Bộ.

Cùng lúc, Quốc lộ 13 chính thức bước vào giai đoạn mở rộng lên 60m với tổng mức đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng – tạo nên trục giao thông huyết mạch kết nối thông suốt với các khu vực vệ tinh. Theo đó, dự án có quy mô mở rộng mặt đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn, rộng 60m, cùng hành lang trồng cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật dọc bên.

Ngoài quốc lộ 13, ba dự án nâng cấp đường hiện hữu ở TP.HCM cũng triển khai theo hình thức BOT gồm: nâng cấp quốc lộ 1, 22, đường trục Bắc – Nam cũng đang được xúc tiến triển khai.

Khu vực tiềm năng ngay cửa ngõ Đông Bắc TP. HCM.

Chuyên gia bất động sản nhận định, khi tuyến Metro và Quốc lộ 13 hoàn thiện song hành, giá trị bất động sản dọc hành lang Đông Bắc TP.HCM có thể tăng trung bình từ 15 – 40% và gần gấp đôi trong 5 năm trở lại đây (theo CBRE) – tương tự cú hích từng diễn ra tại khu Đông giai đoạn 2018 – 2021 với trục Xa Lộ Hà Nội – Metro số 1.

Trong bối cảnh đó, dự án Happy One Mori – nằm ngay cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, liền kề QL13 và Metro số 2 – trở thành một trong số ít dự án có thể “bắt sóng tăng giá” sớm nhất, bởi: Giá khởi điểm chỉ từ 38,6 triệu/m² – thấp hơn đáng kể so với các dự án lân cận đã cán mốc 50-75 triệu/m²; Pháp lý minh bạch – tiến độ xây dựng đẩy mạnh dự kiến bàn giao quý 2/2028 – đơn vị phát triển uy tín cùng dòng sản phẩm thương hiệu truyền cảm hứng “Happy One” đang được lòng khách hàng tại Miền Nam; Căn hộ tầm chuyên gia – phù hợp cả đầu tư lẫn ở thực – trong khi các dự án mới ra mắt thường bước vào thị trường ở mức giá cao hơn,…

Happy One Mori – Nguồn cung 1.441 sản phẩm “căn hộ tầm chuyên gia” với hơn 38 tiện ích chất lượng cao.

Nhằm đánh thẳng vào quyết định “đón sóng” đầu tư hay nhẹ gánh cân đối để ở; Tháng 10 này, bên cạnh chính sách giá tốt, Happy One Mori đang thu hút mạnh mẽ nhờ chính sách “mềm” nhất khu vực hiện nay khi: Thanh toán chỉ 5% ký văn bản thỏa thuận, 15% ký hợp đồng mua bán (HĐMB); Hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc đến 36 tháng; MB Bank bảo lãnh vay đến 75% – giúp khách hàng gần như “mua mà không cần trả lãi trong 3 năm đầu”.

Đặc biệt, khách không vay được tặng đến 98.000.000 đồng, khách sỉ ưu đãi từ 0,5% đến 2%. Ngoài ra, chương trình rút thăm may mắn tổng trị giá đến 500 triệu đồng và chương trình tri ân khách hàng thân thiết Happy One tặng thêm 15.000.000 đồng,… cũng đang đón nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường.

22 đại lý chiến lược chính thức ra quân ngày 10.10.2025 vừa qua, sẵn sàng “kích hoạt” thị trường “từ Nam chí Bắc”.

Vạn Xuân Group cho biết, để khởi động cho dòng sản phẩm mới, đơn vị triển khai dự kiến áp dụng chương trình “KSNV* 1 tặng 1” – chỉ với 25.000.000 đồng/01 KSNV đến hết ngày 08/11/2025 khách hàng sẽ dễ dàng tiếp cận với “căn hộ tầm chuyên gia” cùng nhiều voucher ưu đãi có giá trị sẽ được gửi đến khách hàng khi tham gia các sự kiện cũng như hoạt động booth tại siêu thị Aeon Mall Bình Dương do Vạn Xuân Group tổ chức.

(*) KSNV: Khảo sát nguyện vọng

