Happy One - Premier: Giải “cơn khát” nhà ở đạt chuẩn tại TP.HCM

Giờ đây, khi tìm kiếm chốn an cư, các gia đình hiện đại đều mong muốn sở hữu không gian sống văn minh, an toàn, đầy đủ tiện nghi – nơi kiến tạo những trải nghiệm độc đáo và khơi nguồn mọi cảm xúc. Tất cả những yếu tố đắt giá ấy đều hội tụ tại dự án căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One – Premier.

Giải tỏa “cơn khát” nhà ở tại TP. HCM

Theo thống kê của HoREA, thị trường bất động sản quý 1/2020 đang bị trầm lắng, giao dịch mua bán nhà sụt giảm khoảng 70%; chỉ có 10 dự án được phê duyệt bán nhà ở hình thành trong tương lai với 2.800 căn, bao gồm 2.700 căn hộ chung cư và 80 nhà thấp tầng, giảm 22% so với cùng kỳ 2019. Từ đó, để giải tỏa “cơn khát” nhà ở, đặc biệt là nhà ở đạt chuẩn – nhiều căn hộ thuộc phân khúc trung cao cấp mọc lên góp phần hỗ trợ nâng cao đời sống và đáp ứng nhu cầu sống của cư dân nội tại.

Tọa lạc ngay trên trục đường Nguyễn Oanh với cơ sở hạ tầng hiện đại và hệ thống tiện ích đầy đủ, khu vực trung tâm Tân Sơn Nhất đang dần trở thành tâm điểm mới thu hút làn sóng cư dân dịch chuyển về đây.



Dự án căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One – Premier với

giá khởi điểm chỉ từ 1.9 tỷ đồng/căn

Tuy nhiên, do quỹ đất hạn hẹp nên các sản phẩm căn hộ tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay trong khi dân số lại thuộc trong các khu vực đông dân nhất TP.HCM. Đặc biệt, khi nhu cầu về nhà ở tăng cao thì việc sở hữu một căn hộ đạt chuẩn, cộng đồng văn minh càng trở nên cấp thiết. Chính vì vậy, các dòng căn hộ, đặc biệt là các dự án thuộc phân khúc trung cao cấp tại đây luôn được săn đón nhằm phần nào giải toả “cơn khát” nhà ở của cư dân nội đô.

Nắm bắt được sức nóng của thị trường cùng bề dày kinh nghiệm và sự uy tín bậc nhất trong khu vực, chủ đầu tư Vạn Xuân Group đã cho ra mắt dự án căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One – Premier với giá khởi điểm chỉ từ 1.9 tỷ đồng/căn và số lượng tung ra thị trường vô cùng hạn chế.

Sức hút “nhà thông minh” trong chuỗi tiện ích của Happy One – Premier

Không phải ngẫu nhiên mà những dự án căn hộ trung cao cấp ở trung tâm Tân Sơn Nhất như Happy One Premier lại ngày càng tăng sức hút. Bởi ở đây, dự án không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu an cư của cư dân nội đô trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung từ các dòng căn hộ đạt chuẩn, mà Happy One – Premier còn là một trong những dự án tiên phong tại khu vực ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 vào toàn bộ hệ thống vận hành và quản lý nội khu, bao gồm cả bãi đỗ xe.

Đặc biệt, khu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One – Premier còn được chủ đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích đỉnh cao đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt từ vui chơi, giải trí đến thư giãn. Toàn bộ căn hộ đều được bàn giao đầy đủ nội thất Châu Âu cao cấp thay vì hoàn thiện cơ bản như thông thường.

Bên cạnh những tiện nghi đẳng cấp phù hợp với chuẩn mực căn hộ thông minh, Happy One – Premier còn sở hữu vị trí đắc địa khi chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 10 phút di chuyển, 5 phút để đến các tiện ích ngoại khu như siêu thị, trường học, bệnh viện, trung tâm văn hoá, nhà thờ và các trung tâm thương mại lớn,…

Với những tiêu chuẩn vượt trội hiếm dự án nào có được trong khu vực, Happy One – Premier thực sự là lựa chọn hoàn hảo không chỉ cho những khách hàng đang tìm kiếm địa chỉ an cư mà còn là nơi gia tăng giá trị bất động sản cho các nhà đầu tư.

Như Ngọc