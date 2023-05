Hậu giãn cách, thị trường bất động sản phía Nam nơi nào đầu tư có tiềm năng sinh lời?

Bất động sản vùng ven “chiếm sóng” thị trường sau dịch Covid – 19?

“Những tháng gần đây, dòng tiền tập trung vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sau khi hết giãn cách, dòng tiền đầu tư được dự báo sẽ quay lại bất động sản”, Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải – Đại học Ngân hàng TP.HCM nhận định.

Thứ nhất, một số ngân hàng đã giảm lãi suất huy động tiết kiệm tiền thêm 0,1 – 0,2% điều này khiến kênh tiền gửi tiết kiệm trở nên kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Song song đó, lãi suất cho vay được đưa về mức từ 4% – thấp nhất trong 2 năm, tạo cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư trở lại thị trường bất động sản.

Thứ hai, dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhiều ngành nghề kinh doanh, sản xuất chưa thể hồi phục ngay được, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng chuyển kênh khác có lợi hơn, trong đó có bất động sản.

Thứ ba, sau mỗi đợt dịch COVID-19, thị trường bất động sản vẫn thu hút sự quan tâm của người mua. Theo số liệu Batdongsan.com.vn, sau đợt dịch đợt 1, mức độ quan tâm tới thị trường tăng 306%, sau đợt 2 tăng 62% và sau đợt 3 tăng mạnh tới 378%.

Có thể thấy, thị trường bất động sản như chiếc lò xò bị nén khi bùng dịch và bật mạnh sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó đoán của dịch Covid, các nhà đầu tư dần thận trọng hơn khi xuống tiền đầu tư. Thay vì "đánh bắt xa bờ" ở các thị trường truyền thống như Nha Trang, Phú Quốc,… thì các nhà đầu tư TP.HCM có xu hướng chuyển sang các thị trường có thể dễ tiếp cận bằng phương tiện cá nhân trong 1 – 2 giờ.



Do nguồn cung hạn hẹp, bất động sản TP.HCM thiết lập mặt bằng giá cao.

Lý giải cho điều này, TS Trần Nguyễn Minh Hải – Đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết: “Dịch Covid khiến yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, vì vậy các nhà đầu tư có tâm lý muốn đầu tư ở nơi mình có thể chủ động di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Trong điều kiện như hiện nay, các nhà đầu tư TP.HCM có 2 lựa chọn: bất động sản nội đô và bất động sản các vùng lân cận.”

Tại TP.HCM, phần lớn các dự án đều có giá cao do quỹ đất không còn nhiều. Trong khi đó, các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai,… được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng. Không chỉ sở hữu quỹ đất dồi dào, giá khá “mềm”, những địa phương này còn có hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi, dễ dàng kết nối với TP.HCM.

Bất động sản Bình Dương và lợi thế phát triển bền vững

Trong các tỉnh lân cận TP.HCM, theo báo cáo thị trường quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn, mức quan tâm bất động sản thị trường Bình Dương cao gấp 1,4 lần so với Đồng Nai và 2,7 lần so với Long An. Thậm chí, so với quý I/2021, mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương tăng 23%.

Có thể thấy, thị trường bất động sản Bình Dương vẫn nhộn nhịp bất chấp dịch Covid. Một trong những nguyên nhân chính là do tỉnh này có dân số khoảng 2,4 triệu, trong đó hơn 50% là dân nhập cư dẫn đến nhu cầu nhà ở lớn. Bình Dương còn được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" – chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam với nhu cầu tăng thêm lao động mới từ 30.000 – 40.000 người mỗi năm. Từ đó, nhà ở là nhu cầu cần được giải quyết cấp thiết tại Bình Dương.



Bình Dương định hướng phát triển bền vững, trở thành nơi đáng sinh sống và làm việc.

Đặc biệt, tiềm năng bất động sản Bình Dương được đánh giá sẽ phát triển bền vững trong 5 – 10 năm tới bởi hàng loạt các yếu tố cộng hưởng, TS Trần Nguyễn Minh Hải chia sẻ thêm.

Đầu tiên là hạ tầng tại Bình Dương được đầu tư đồng bộ, giúp việc di chuyển đến TP.HCM hay các tỉnh lân cận rất nhanh chóng và dễ dàng. Tiếp theo là chính sách liên quan đến FDI tốt, thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài cùng lượng chuyên gia lớn dẫn đến nhu cầu nhà ở tăng cao.

Cuối cùng, sau dịch Covid, xu hướng dịch chuyển đầu tư về những khu vực giàu tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp cũng biến Bình Dương – "thỏi nam châm” hút FDI thành điểm đến hàng đầu. Quy luật tất yếu, sự phát triển bất động sản công nghiệp sẽ kéo theo bất động sản nhà ở gia tăng.



TP. Dĩ An được đầu tư hạ tầng đô thị hiện đại với quy hoạch bài bản, đây là động lực tăng trưởng bất động sản tại địa phương.

Trong các khu vực tại Bình Dương, Dĩ An được đánh giá là có nhiều lợi thế về đầu tư bất động sản. Bởi địa phương này sở hữu vị trí đắc địa khi ở trung tâm của bốn thành phố Thủ Đức, Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Đây cũng là cửa ngõ quan trọng kết nối TP.HCM với miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc.

Ngoài ra, Dĩ An còn nổi bật với quốc lộ 1K kết nối giao thương xuyên suốt từ TP. Thủ Đức đến TP. Biên Hoà, cùng cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn kết nối với các khu công nghiệp lân cận thuận tiện nhất. Đây là đòn bẩy để Dĩ An phát triển thành thành phố hành chính và dịch vụ của Bình Dương trong tương lai.



Quốc lộ 1K là tuyến đường mang ý nghĩa chiến lược quan trọng của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, kết nối ba thành phố Thủ Đức, Dĩ An và Biên Hòa.

Bên cạnh đó, để đáp ứng tiêu chuẩn trở thành đô thị loại I vào năm 2025, cơ sở hạ tầng tại Dĩ An đang được chính quyền đầu tư nâng cấp. Với triển vọng về một diện mạo đô thị mới, TP. Dĩ An được đánh giá là tọa độ "vàng" thu hút các nhà đầu tư bất động sản.

Nằm ngay trung tâm TP. Dĩ An, HT Pearl là dự án chuẩn Nhật đầu tiên phục vụ nhu cầu an cư cho các chuyên gia và gia đình trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, HT Pearl cũng là dự án hiếm hoi tại Dĩ An có pháp lý vững vàng, được phép công khai và bán dự án hình thành trong tương lai.

Mỹ Khánh