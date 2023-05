Hãy cứ đam mê đến tận cùng, thành công sẽ tự đến

Từ biên tập viên truyền hình đến chuyên viên môi giới bất động sản

Đình Nam cho rằng, cuộc đời anh có hai cuộc “lội ngược dòng” về nghề nghiệp. Thứ nhất là khi chọn nghề truyền hình, thứ hai là theo đuổi con đường bất động sản.

Tốt nghiệp khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ai cũng nghĩ anh sẽ lựa chọn công việc liên quan đến chuyên môn. Nhưng ra trường, Đình Nam lại yêu thích truyền hình và gắn bó với nó suốt nhiều năm. Từng công tác tại nhiều cơ quan lớn trên cả nước, Đình Nam có cơ hội được tiếp xúc với nhiều sự kiện bất động sản lớn nhỏ trong vai trò biên tập viên. Và cái duyên đến với bất động sản của anh cũng bắt đầu từ đó.

“Khi nhìn thấy các bạn chuyên viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng, có được những khoản hoa hồng hấp dẫn, tôi thực sự bị cuốn hút. Nhiều năm công tác trong lĩnh vực truyền hình, tôi có kinh nghiệm tiếp cận khách hàng, khả năng giao tiếp tốt cùng mối quan hệ rộng. Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn phù hợp với công việc này” – Lê Đình Nam chia sẻ. “Tôi xem bất động sản là một thách thức và cố gắng vì dám thách thức với một điều mới mẻ. Nếu thất bại thì coi đó làm hành trang cho những đoạn đường trong đời. Vì nhờ có thất bại bạn mới có thành công sau này. Thất bại lớn, thành công càng lớn”.

Đình Nam “rẽ ngang” sang bất động sản và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho pha “bẻ lái” mang tính quyết định này nhưng với một lĩnh vực hoàn toàn mới, quá trình làm nghề vẫn không tránh khỏi những khó khăn. Chưa được đào tạo bài bản về bất động sản, chưa có bất cứ kinh nghiệm gì về kinh doanh, mục tiêu lớn nhất của Đình Nam là thích ứng môi trường mới, tích cực học hỏi thật nhanh, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết phục vụ bán hàng.

Sau mỗi giao dịch thành công, Lê Đình Nam càng có động lực làm việc và tự tin làm nghề. Anh cũng đúc kết kinh nghiệm xương máu rằng, làm bất động sản, quan trọng nhất là sự chân thành. Chỉ khi tận tâm với khách hàng, đề cao quyền lợi của họ thì mới làm nghề được lâu bền.

Sự lười biếng là lực cản khiến bạn bị lùi lại phía sau

Gần 5 năm chìm nổi với nghề, con đường đi đến thành công của Đình Nam không chỉ có hoa hồng. Cái giá mà anh phải trả chính là sự kiên trì và hy sinh. Có thời điểm, anh phải gọi hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày, trực dự án thông trưa hay thường xuyên đi công tác xa nhà.

Yêu sản phẩm, thấu hiểu khách hàng là bí quyết tiên quyết nhất của Đình Nam khi đến với nghề môi giới bất động sản. Thành công của anh được khẳng định khi liên tiếp đạt được những thành tựu tại các sàn giao Top đầu cả nước. Đầu năm 2022, Đình Nam quyết định đầu quân về Four Home Hà Nội.

Đình Nam là thành viên đầu tiên của Four Home Hà Nội gia nhập Four Home Legendary Club

Chỉ chưa đầy 1 tháng, Đình Nam đã xuất sắc cán đích hơn 100 tỷ đồng doanh số với những cú chốt sale triệu đô, chính thức là thành viên đầu tiên của Four Home Hà Nội gia nhập Four Home Legendary Club – câu lạc bộ danh giá của những “chiến binh siêu anh hùng”. Mục tiêu của Đình Nam trong năm 2022 là 500 tỷ doanh số cá nhân, cam kết doanh số đội nhóm là 1.500 tỷ đồng. “Ở Four Home mình thấy được sự chuyên nghiệp, môi trường thoải mái, sản phẩm phù hợp với định hướng của bản thân và đội nhóm. Và điều quan trọng nhất, mình luôn được tạo mọi điều kiện để toả sáng” – Đình Nam cho biết.

Với Lê Đình Nam, chỉ cần đam mê đến tận cùng, thành công sẽ tự đến

Sự lười biếng ngại khó khăn là những lực cản khiến bạn bị lùi lại phía sau. Nhưng chỉ cần tăng lực tiến bằng cách nỗ lực không ngừng nghỉ, dám cam kết và hành động thì khó khăn thử thách chính là yếu tố cần và đủ để chạm đến thành công.

Trở thành sale triệu đô không khó, thành công với nghề bất động sản càng không khó. Với Lê Đình Nam, chỉ cần đam mê đến tận cùng, thành công sẽ tự đến.