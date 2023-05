Hé lộ căn hộ vàng vùng “bát giác kim cương”

Trong bối cảnh các sản phẩm bất động sản tại thành phố phát triển bậc nhất cả nước đang trong quá trình bị bão hòa, bất động sản TP. Dĩ An và các khu vực lân cận dần chiếm sóng thị trường. Trong sự khan hiếm nguồn cung và ưu điểm vượt trội, dự án Bcons Bee trở thành điểm vàng trong phân khúc căn hộ. Được mệnh danh là căn hộ vàng giữa vùng “bát giác kim cương” bởi Bcons Bee giữ vị trí kết nối giữa 8 tỉnh thành: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Bình Phước, Tiền Giang, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh.

Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ Hiệp – một trong những đơn vị uy tín trên thị trường về bất động sản phân khúc căn hộ, Bcons Bee chính là Kiệt tác vàng căn hộ với nhiều điểm cộng đắt giá.

Vị trí vàng kết nối vùng “bát giác kim cương”

Qua bao thăng trầm thay đổi của thời gian, Bình Dương chuyển mình thành nơi có tốc độ phát triển và đô thị hóa cao nhất cả nước. Nếu trước đây thị trường Bình Dương phát triển sơ khai như một thị trường tỉnh lẻ bên cạnh TP.HCM với những dự án tự phát hoặc phát triển không hiệu quả thì những năm vừa qua BĐS Bình Dương chuyển mình rõ rệt về tính chuyên nghiệp khi các “ông lớn” bắt đầu tham gia đầu tư.

Bcons Bee sở hữu quỹ đất vàng mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, tạo lạc tại khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án chỉ cách quốc lộ 1K vài bước di chuyển, đồng thời nhanh chóng kết nối đến các trục đường chính như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, Đại lộ Phạm Văn Đồng và chỉ mất 5 phút để vào hệ thống giao thông nội đô của TP Dĩ An.

Không chỉ thuận lợi, kết nối giao thông nội đô, vị trí Dự án Bcons Bee còn là cửa ngõ giao thương giữa TP HCM – Bình Dương – Đồng Nai thông qua cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Nằm giáp ranh với TP HCM, cư dân Bcons Bee hưởng lợi thế với 4 loại hình giao thông chính gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không với sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thông qua trục Phạm Văn Đồng và trong tương lai là Cảng hàng không Quốc tế Long Thành ở Đồng Nai.

Đặc biệt, Bcons Bee nằm liền kề 2 khu công nghiệp quan trọng của tỉnh Bình Dương là Sóng Thần và VSIP nơi tập trung nhân lực, đội ngũ chuyên gia kỹ sư đa quốc gia thuận lợi cho cư dân an cư lạc nghiệp.

Bên cạnh đó, từ Bcons Bee cư dân di chuyển dễ dàng đến các tiện ích ngoại khu hiện hữu bao quanh, nổi bật như: Vincom Plaza Dĩ An, Aeon Mall, Lotte Mart, bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc… là phép cộng hoàn hảo cho cuộc sống xung túc của thế hệ cư dân mới sinh sống tại đây.

Với sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ an cư, Bcons Bee trở thành điểm vàng trong phân khúc căn hộ tại TP Dĩ An khi hội tụ đầy đủ các yếu tố đắt giá, đáp ứng nhu cầu nhà ở của dân cư tại đây là các khu vực lân cận. Bcons Bee thích hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng như các gia đình trẻ, những người sống độc thân hay thậm chí còn “chiều lòng” được những gia đình ba thế hệ.

Cơ hội vàng sở hữu căn hộ Bcons Bee

Đi cùng chất lượng và vị trí tuyệt hảo về kết nối, Bcons Bee còn gây ngỡ ngàng với giới đầu tư và khách hàng mua ở bởi mức giá thuộc top tốt nhất thị trường khu Đông Sài Gòn chỉ từ 30 triệu/m2. Bên cạnh đó là chính sách thanh toán ưu đãi đến từ đơn vị phân phối Khải Hưng Land, chỉ cần thanh toán 20% giá trị căn hộ, khách mua đã có thể nhận nhà ở ngay quý III/2022.

Bên cạnh đó, dự án còn được ngân hàng 2 ngân hàng uy tín hàng đầu là MBBank và TPBank cho vay lên đến 70%, hỗ trợ ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong 6 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao. Đặc biệt, khách mua sẽ được chiết khấu ngay 2% khi thanh toán nhanh.

Anh Đình Thi (32 tuổi – viên chức tại TP. Dĩ An) nhanh chóng đặt mua căn hộ 2 phòng ngủ ngay từ khi mở bán dự án, chia sẻ rằng: “Bcons Bee là căn hộ hiếm có trên thị trường mà gia đình tôi đã tìm kiếm trong 2 năm gần đầy. Khó có dự án căn hộ nào thuận tiện di chuyển, đầy đủ tiện ích mà giá thành lại phải chăng như Bcons Bee”.

Bcons Bee không chỉ là chốn đi về, đây là tổ ấm trong mơ của các cư dân tại TP. Dĩ An, Tp Thủ Đức và các khu vực lân cận. Bcons Bee còn thiết lập những chuẩn mực sống mới, tập trung những giá trị vượt trội từ vị trí, thiết kế, tiện ích hiện hữu ngập tràn trong khu vực.

Liên hệ ngay để được tư vấn hỗ trợ về thông tin dự án.