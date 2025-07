Ngày 14/07/2025, sự kiện Kick off hoành tráng của dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp The Zenith Hải Phòng với chủ đề “Chạm đỉnh vinh quang” đã diễn ra thành công rực rỡ tại The Opera Hải Phòng.