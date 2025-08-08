Hello Mayhomes - Tiếng Vang Khởi Đầu Cho Chương Mới Rực Rỡ

Mayhomes khép lại hành trình quý II đầy thành công bằng sự kiện tổng kết với chủ đề “Hello Mayhomes”, diễn ra tại FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort vào tối ngày 06/08/2025. Đây không chỉ là điểm kết cho quý II, mà còn là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới – rực rỡ hơn, quyết liệt hơn và đậm bản sắc Mayhomes hơn bao giờ hết.

Không khí bùng nổ tại đêm Gala “Hello Mayhomes” – dấu mốc khép lại quý II rực rỡ và mở ra hành trình mới đầy khát vọng, bản lĩnh và bứt phá

Hello Mayhomes – Khởi Đầu Của Những Hành Trình Lớn

"Hello Mayhomes" không chỉ là lời chào, mà là một tiếng vang, một thông điệp mạnh mẽ được gửi đi từ nội tại doanh nghiệp đang bứt tốc: Chúng tôi sẵn sàng bước vào chương mới với khát vọng lớn hơn, sứ mệnh rõ ràng hơn, và hành trình lan tỏa những giá trị tích cực đến nhiều vùng đất hơn nữa.

Mayhomes không ngừng thay đổi để tiến về phía trước – từ chiến lược marketing, đến cách tiếp cận thị trường, và sự chỉn chu trong dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Đó là lý do vì sao sự kiện lần này không đơn thuần là tổng kết, mà là cơ hội để tri ân, khẳng định, và bắt đầu.

Tri ân tất cả những nỗ lực của hơn 700 con người đã cùng tạo nên một nửa năm 2025 đầy ấn tượng. Khẳng định những cam kết mà Mayhomes đã đặt ra về chất lượng, uy tín, và tốc độ tăng trưởng – tất cả đều đang dần được hiện thực hóa. Và sau cùng, là bắt đầu một chương mới, nơi Mayhomes không chỉ dừng lại ở vai trò nhà môi giới, mà đang từng bước trở thành biểu tượng đổi mới của thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong hành trình phát triển, Mayhomes luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với những chủ đầu tư uy tín. Bên cạnh các dự án quy mô của Vinhomes, chúng tôi tự hào đồng hành cùng các đối tác chiến lược như Masteri Homes, MIK Group, Kita Group, Xuân Cầu Holdings… Sự tin tưởng và hợp tác này là một phần quan trọng trong câu chuyện phát triển bền vững của Mayhomes.

Nhìn Lại Hành Trình 6 Tháng – Mayhomes Nói Được, Làm Được

Nửa đầu năm 2025, Mayhomes chứng minh sự phát triển mạnh mẽ bằng những con số biết nói. Với hơn 1.448 giao dịch thành công Mayhomes tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ tăng trưởng về doanh thu, Mayhomes còn mở rộng ấn tượng với 7 chi nhánh và 15 văn phòng phủ khắp cả nước – từ Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa đến TP.HCM… Mỗi văn phòng mới được khai trương không chỉ là một cột mốc kinh doanh, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn: phủ sóng và lan tỏa “cuộc sống tinh hoa” đến mọi vùng miền.

Mayhomes cũng là cái tên được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như “Top 10 Sàn giao dịch BĐS xuất sắc tại VARS Awards 2025”, “Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2025”, đồng thời liên tục dẫn đầu tại các dự án trọng điểm như Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Golden City, Vinhomes Royal Island…

Từng bước đi của Mayhomes là minh chứng cho năng lực triển khai mạnh mẽ, hệ thống vận hành bài bản và chiến lược rõ ràng – nền tảng vững chắc cho bất kỳ ai muốn phát triển sự nghiệp tại một môi trường chuyên nghiệp, dẫn đầu.

Con Người – Lợi Thế Cạnh Tranh Số 1 Của Mayhomes

Điều làm nên sức bật của Mayhomes không chỉ là thị trường hay dự án, mà là con người. Mayhomes đang sở hữu một đội ngũ lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết và đầy khát vọng – những người đang ở độ chín sự nghiệp, sẵn sàng đồng hành và dẫn dắt thế hệ tiếp theo. Một Tổng Giám đốc mới với tư duy hiện đại, chiến lược rõ ràng, đang kiến tạo văn hoá doanh nghiệp trên tinh thần đổi mới và đồng hành.

Gần 600 chuyên viên kinh doanh được đào tạo bài bản, hơn 100 nhân sự hỗ trợ vận hành, cộng thêm hệ thống công nghệ được đầu tư mạnh mẽ như nền tảng Mayhomes Online – chính là những lợi thế cạnh tranh để mỗi cá nhân phát triển vững vàng, bền bỉ trong ngành bất động sản đầy cạnh tranh.

Phong trào số hoá, xây dựng kênh cá nhân, livestream bán hàng, tạo nội dung… cũng đang lan rộng trong nội bộ – khơi dậy tinh thần sáng tạo và tự chủ của mỗi thành viên Mayhomes. Bởi tại đây, mỗi người không chỉ là một “sales” bất động sản, mà là một thương hiệu cá nhân, là đại diện hình ảnh cho Mayhomes tại thị trường.

Đêm Gala tôn vinh những cá nhân kinh doanh xuất sắc – đại diện cho tinh thần bản lĩnh, sáng tạo và chuyên nghiệp của đội ngũ Mayhomes trong 6 tháng đầu năm 2025

Định Hướng Nửa Cuối 2025 – Tăng Tốc & Dẫn Đầu

6 tháng cuối năm 2025, Mayhomes bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện. Định hướng phát triển tiếp tục tập trung vào ba trụ cột: mở rộng thị trường, hoàn thiện tổ chức và nâng tầm con người.

Thị trường miền Nam, thị trường Sun Group, hay khu vực Quảng Ninh sẽ là các vùng trọng điểm tiếp theo. Bộ máy tổ chức sẽ tiếp tục được hoàn thiện để tạo điều kiện tối ưu cho đội ngũ kinh doanh phát triển. Và quan trọng nhất: Mayhomes đang tìm kiếm những con người phù hợp – để cùng kiến tạo hành trình rực rỡ phía trước.

Không chỉ tìm kiếm nhân sự, Mayhomes đang mở rộng cánh cửa cho những ai muốn bắt đầu lại, muốn dấn thân vào ngành bất động sản, hoặc đang tìm một môi trường để thực sự phát triển và khẳng định bản thân.

Tại Mayhomes, bạn không chỉ được học hỏi và phát triển, mà còn được trao cơ hội để dẫn dắt, để thể hiện bản sắc riêng và để trở thành một phần của hành trình mang tên "cuộc sống tinh hoa".

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Mayhomes

Trụ sở chính: Sao Biển 24 – 32, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Website: https://Mayhomes.vn

Hotline: 097 436 66 66

———-

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 08/08/2025 15:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/hello-mayhomes-tieng-vang-khoi-dau-cho-chuong-moi-ruc-ro-69525.html

————