Hỗ Trợ Lãi Suất Tới Hơn 3 Năm, The Origami Thu Hút Gia Đình Trẻ

Chính sách hỗ trợ tốt chưa từng có của Vinhomes tại dự án The Origami (Vinhomes Grand Park) là động lực để nhiều gia đình trẻ quyết tâm an cư và trải nghiệm trọn vẹn chất sống “chuẩn Nhật” giữa lòng TP. Thủ Đức.

“Bom Tấn” Thị Trường: Ở 3 Năm Không Lo Lãi Suất

Chủ đầu tư Vinhomes vừa tung chính sách bán hàng “khủng” tại dự án The Origami, được đánh giá là đã “khuấy đảo” thị trường căn hộ khu Đông TP.HCM. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% giá trị căn hộ là đã có thể ký ngay hợp đồng mua bán và có thể nhận nhà ở ngay nếu thanh toán thêm 5%.

Đây được xem là cơ hội mua nhà rất tốt, đặc biệt với đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ có nhu cầu tìm kiếm nơi an cư, nhờ giảm được tối đa áp lực về tài chính. Chính sách bán hàng mới của Vinhomes cho phép khách hàng mua dự án The Origami có thể được vay tới 80% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% trong 15 tháng. Sau thời gian trên, khách hàng còn tiếp tục được Vinhomes hỗ trợ lãi suất lên tới 8%/năm thêm 2 năm nữa. Chính sách này được áp dụng tại từng thời điểm theo thông báo của chủ đầu tư và ngân hàng.

Lấy ví dụ, nếu lãi suất cho vay trên thị trường là 10% thì khách mua The Origami chỉ phải trả khoảng 2% chênh lệch. Nếu lãi suất cho vay của ngân hàng tiếp tục đà giảm như hiện tại, trong trường hợp lãi suất cho vay xuống 8% thì khách hàng sẽ không phải trả lãi. Như vậy, các gia đình trẻ sẽ hoàn toàn đủ thời gian để lên kế hoạch tài chính hoặc ưu tiên những công việc cần thiết của cả gia đình.

“Rất hiếm chủ đầu tư cam kết thời gian hỗ trợ lên tới 3 năm như Vinhomes, nếu có cũng chỉ là hỗ trợ phần lãi suất chênh lệch chứ không có chuyện hỗ trợ lên tới 8%/năm trong thời gian thả nổi. Vì thế đây thực sự là cơ hội an cư có 1-0-2 cho các gia đình trẻ.”, anh Vũ Quang, một nhà môi giới bất động sản lâu năm, nhận định.

Đáng chú ý, một trong những lợi thế lớn của The Origami là dự án đã bàn giao và đi vào vận hành. Lợi thế này giúp người mua nhà tại đây có thể ổn định cuộc sống ngay mà không mất thêm chi phí thuê nhà hay thời gian chờ đợi.

Chính sách “bom tấn” của Vinhomes giúp khách mua có thể quảng mọi gánh lo tài chính và an tâm dọn về ở ngay tại The Origami

“Ốc Đảo Thanh Bình” Giữa “Xứ Sở Phù Tang”

Nhằm mang đến không gian sống lý tưởng “chuẩn Nhật”, chủ đầu tư Vinhomes và đối tác Mitsubishi đã kỳ công kiến tạo một “ốc đảo thanh bình” tại The Origami – nơi được ví như “trạm sạc an nhiên” với bộ đôi vườn Nhật nội khu diện tích lên tới 8.000m2. Bởi vậy, không phải tới khi Vinhomes tung chính sách “khủng” The Origami mới gây sốt, ngay từ những ngày đầu ra mắt, dự án đã được rất nhiều khách hàng chọn làm chốn an cư.

The Origami tựa như một “trạm sạc an nhiên” giữa chốn thị thành tấp nập, bộn bề

Vườn Nhật tại The Origami mang tới “hơi thở” Phù Tang ngay giữa không gian đô thị với sự sắp đặt tinh tế, tỉ mỉ từ hồ cá Koi uốn lượn, đường dạo lát đá, vườn thiền sỏi trắng hài hóa đến các tiểu cảnh như tháp đá, thác nước, núi non,..

Cùng với đó, các biểu tượng nổi bật trong văn hóa Nhật Bản như cầu đá và cầu gỗ đỏ, chòi nghỉ, đèn Tuyết nguyệt, đèn Samurai… được mô phỏng cũng đem lại sắc màu may mắn và thịnh vượng, truyền thêm năng lượng tích cực mỗi ngày cho cư dân The Origami.

Hơi thở Phù Tang được tái hiện, mang may mắn, thịnh vượng đến cho cư dân

Miền xanh yên bình của The Origami còn được nối dài bất tận nhờ tổng diện tích cây xanh, mặt nước lên tới 76 ha của “đại đô thị đáng sống” Vinhomes Grand Park, khởi tạo cuộc sống thư thái đậm chất nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên an lành suốt 365 ngày.

Với những cư dân chuộng lối sống năng động, The Origami sẽ là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn bởi các khu thể thao đa dạng cùng các tiện ích rèn luyện sức khỏe được thiết kế xen kẽ giữa các tòa nhà. Chẳng cần đi xa, cư dân mọi lứa tuổi đều có thể “cháy” hết mình với các môn thể thao yêu thích để nạp thêm năng lượng và cảm hứng sống mỗi ngày.

Sở hữu hàng loạt lợi thế hiếm có, cộng hưởng thêm chính sách hỗ trợ “khủng” từ Vinhomes, The Origami đang là lựa chọn hàng đầu cho những gia đình trẻ có mong muốn về ở ngay khi ký HĐMB mà không cần chờ đợi.