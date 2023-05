Hòa nhịp thịnh vượng cùng TNR Stars Thoại Sơn

Toàn cảnh hội nghị khách hàng

Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu một cột mốc quan trọng trọng tiến trình quy hoạch xây dựng tại địa bàn huyện Thoại Sơn. Lần đầu tiên khu vực này xuất hiện một khu đô thị du lịch lễ hội quy mô lớn nhất khu vực, hội tụ đầy đủ các tiêu chí của một sản phẩm bất động sản mang tính biểu tượng. Không chỉ tích hợp các yếu tố thuận lợi về hạ tầng, liên kết vùng, mà dự án còn thu hút dân sinh lẫn khách thập phương nhờ khai thác yếu tố thương mại – dịch vụ du lịch lễ hội đa dạng. Cũng trong sự kiện này, TNR Holdings Vietnam đã chính thức công bố 147 sản phẩm đầu tiên với nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt, là lựa chọn đầu tư, an cư tuyệt vời.

Theo chia sẻ từ Chủ đầu tư TNR Holdings Vietnam thì dự án khu đô thị TNR Stars Thoại Sơn được giới thiệu ra thiệu trường thông qua đơn vị đối tác phân phối chiến lược Đất Xanh An Giang. Dự án bước đầu nhận được sự phản hồi tích cực của thị trường về một khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực.

Theo những nghiên cứu từ đơn vị phân phối chiến lược dự án thì tại địa bàn tỉnh nói chung trong 6 tháng đầu năm nay, các dự án hầu như cung không đủ cầu và chưa có nhiều dự án mới, nên Khu đô thị TNR Stars Thoại Sơn khi chính thức ra mắt gần như là tâm điểm chính của thị trường. Mặc khác, đây là một dự án bài bản được đầu tư và phát triển dưới tên tuổi TNR Holdings Vietnam là một chủ đầu tư với uy tín và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản đã mang lại sức hút lớn đối với giới đầu tư và người dân địa phương.



Phối cảnh dự án

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Phương – Đại diện chủ Đầu tư TNR Holdings Vietnam cho biết: “Thị trường mới An Giang là thị trường bất động sản tiềm năng và phát triển năng động, riêng huyện Thoại Sơn hiện là dự án có các sản phẩm tốt, tính thanh khoản cao phù hợp cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Không chỉ được quy hoạch đồng bộ cùng môi trường sống hoàn hảo, mà việc sinh sống và đầu tư tại Khu đô thị du lịch lễ hội TNR Stars Thoại Sơn sẽ góp phần mang lại một xu hướng sống hoàn toàn mới với sự thịnh vượng và nhộn nhịp nhờ các yếu tố du lịch lễ hội đặc sắc khai thác. Mục tiêu khi chúng tôi kiến tạo dự án này chính là mong muốn gia tăng thêm những giá trị sống, giá trị kinh doanh bền vững và phát đạt cho gia chủ, biến nơi đây trở thành một trung tâm kinh tế – tài chính – thương mại – dịch vụ chuyên sâu về du lịch và lễ hội ấn tượng”.

Về phía đối tác phân phối chiến lược dự án – ông Nguyễn Trần Vinh Quang – Tổng Giám đốc Đất Xanh An Giang tự tin cho biết: “Một vài năm trước thói quen nội tại người dân địa phương chưa quen với việc đầu tư đất nền dự án trong giai đoạn đầu, nên sức mua của người dân đầu tư địa phương còn hạn chế, chủ yếu thông qua việc giới thiệu giữa những người mua trước và người quen của họ. Tuy nhiên từ khoảng đầu năm 2019 khi hạ tầng khu vực có sự biến chuyển mạnh mẽ, thêm vào đó các đơn vị phân phối chiến lược, đơn cử như Đất Xanh An Giang cũng tiếp cận thị trường với những hình thức và cung cách dịch vụ chuyên nghiệp như roadshow, tổ chức buổi tư vấn cùng với sự quan tâm của truyền thông, người dân cũng đã tiếp xúc trên nhiều phương tiện và dành sự quan tâm đặc biệt đối với phân khúc đất nền an cư và đất nền thương mại”.



Chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà thu hút khách hàng.

Ngoài phục vụ nhu cầu an cư và đầu tư, dự án còn hướng đến khai thác những lợi thế về du lịch, nghỉ dưỡng, lễ hội đặc trưng của vùng cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân bản địa, TNR Stars Thoại Sơn cũng được giới đầu tư đánh giá cao ở vị trí đắc địa, đối diện trung tâm hành chính mới của huyện Thoại Sơn. Theo các chuyên gia, vị trí này sẽ kéo theo các hoạt động về văn hóa, thương mại, dịch vụ phục vụ người dân và du khách cũng sẽ nhộn nhịp trong thời gian sắp tới. Sự kiện kết thúc thành công tốt đẹp với việc tư vấn ướm chỗ đạt 100% sản phẩm tung ra lần này.

TNR Hodings Vietnam

(Theo báo An Giang online)