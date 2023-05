Hoàn thiện cơ sở hạ tầng ảnh hưởng thế nào đến bất động sản?

Đòn bẩy giúp BĐS tăng giá

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (Horea), cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông thuận lợi đã giúp giá trị BĐS gia tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba giá trị so với thời điểm những tuyến đường chưa kết nối, các cây cầu chưa được bắc qua sông.

Một cuộc khảo sát thực tế của CBRE Việt Nam cũng cho thấy, mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư khi rót vốn tại những khu vực trung tâm là khả năng lưu thông. Lý do là bởi, với phần lớn khách hàng tiêu chí ưu tiên khi mua nhà ở chính là những BĐS có vị trí thuận tiện, dễ dàng di chuyển và khả năng kết nối tới khu vực lân cận. Những BĐS nằm ở khu vực trung tâm được hưởng lợi từ các công trình giao thông lớn sẽ mang đến cuộc sống chất lượng, tiện nghi hơn.

Cơ sở hạ tầng hoàn thiện là đòn bẩy giúp BĐS tăng giá

Trên thực tế, giá đất tăng theo sự phát triển của cơ sở hạ tầng cũng là điều dễ hiểu bởi một con đường mới hình thành sẽ giúp hoạt động giao thương tại khu vực đó trở nên thuận tiện hơn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Anh Lê Minh Đức, một môi giới nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) cho biết: “Nhờ thừa hưởng lợi thế từ hạ tầng giao thông và phát triển công nghiệp, bất động sản BR-VT đang bước vào một chu kỳ sôi động mới. Những năm trước, giá đất tại đây giữ mức tăng ổn định từ khoảng 20% song trong khoảng hai năm trở lại đây, giá nhà đất có dấu hiệu tăng nhanh khi các thông tin đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh”.

Hạ tầng bùng nổ đưa BĐS Phú Mỹ vào giai đoạn sôi động

Trong nhiệm vụ quy hoạch vùng TP.HCM đến năm 2030, Chính phủ đã định hướng phát triển tỉnh BR-VT trở thành đô thị vệ tinh quan trọng, trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía Nam cũng như cả nước. Đáng chú ý, theo quy hoạch đến năm 2025, TX. Phú Mỹ sẽ trở thành đô thị cảng biển, trung tâm công nghiệp chuyên sâu, công nghiệp cảng biển, thương mại, dịch vụ logistics và đầu mối giao thông cảng quan trọng của Việt Nam.

Tuyến đường Quốc lộ 51 đoạn đi qua Phú Mỹ (BR-VT)

Xác định phát triển kinh tế phải bắt đầu từ xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị, TX. Phú Mỹ mỗi năm đã dành hàng trăm tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống giao thông ở Phú Mỹ với các trục đường chính đã và đang hoàn thiện như: Tuyến QL51 đi qua 15 khu công nghiệp; QL56 kết nối từ các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải ra cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và QL1 đến các khu vực trọng yếu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên; đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa -Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành kết nối các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, sân bay quốc tế Long Thành, đường cao tốc xuyên Á,…

Với định hướng xây dựng trung tâm hành chính mới nằm ở giáp núi Thị Vải thuộc phía Đông QL51, Phú Mỹ hiện đang sở hữu hệ thống giao thông nội thị bài bản, hạ tầng hoàn chỉnh với các phân khu chức năng cụ thể. Đặc biệt, trục đường huyết mạch Trường Chinh (đường 81), nối giữa QL51 và Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu hiện đang được nâng cấp và mở rộng. Hứa hẹn sau khi hoàn thiện đây sẽ là trục đường trung tâm sầm uất bậc nhất thị xã Phú Mỹ.

Theo nhận định của các chuyên gia, với những ưu điểm của thành phố cảng quy mô bậc nhất Việt Nam, Phú Mỹ sẽ là nơi quy tụ đông đảo chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đến làm việc, sinh sống. Do đó, Phú Mỹ được xem là nơi rất đáng để đầu tư và an cư. Giao dịch bất động sản tại khu vực này hiện rất sôi động, tăng 20 – 30%, thậm chí là 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phối cảnh dự án đất nền Ario Park View tại trung tâm Phú Mỹ

Đáng chú ý, dự án đất nền Ario Park View với vị trí trung tâm ngay tại đường Hùng Vương, nằm cạnh QL51 và Tân cảng Cái Mép – Thị Vải, đã được quy hoạch chi tiết 1/500, hạ tầng gần hoàn thành, tính thanh khoản cao… đang lọt vào mắt xanh của giới đầu tư.

Dự án Ario Park dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2022. Ghi nhận giá đất trung tâm trục đường Hùng vương hiện đang giao dịch ở 60-70tr/m2 tùy khu vực. Trong khi đó, mức giá tại Ario Park View dự kiến chỉ từ 50tr/m2, lý tưởng cho những nhà đầu tư nhanh chân trong thời điểm khan hiếm nguồn cung như hiện nay.

