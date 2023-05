Hoàn thiện pháp lý, căn hộ Bcons Green View càng thêm giá trị

Pháp lý – yếu tố “sống còn” khi đầu tư BĐS

Bên cạnh vị trí, pháp lý là yếu tố “sống còn” tạo nên giá trị của bất động sản. Đây là một trong những yếu tố mà nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi tham gia vào một giao dịch bất động sản trên thị trường.

Theo phân tích của các chuyên gia, pháp lý của bất động sản còn chính là thước đo để tạo dựng niềm tin ở nhà đầu tư hoặc người mua. Đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều các dự án trái phép, dự án ma xuất hiện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước khiến các nhà đầu tư thận trọng và dè chừng hơn trước mọi quyết định rót vốn.

Thêm một lưu ý nữa là, các dự án minh bạch về pháp lý sẽ được ưu tiên lựa chọn bởi đây là yếu tố thật và quan trọng nhất để đánh giá khả năng “sống” cũng như triển vọng cho dự án, đồng thời đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư cũng như khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

Tâm lý của người Việt Nam khi mua nhà thường quan tâm đến tính hợp pháp của căn nhà vì đây là tài sản lớn, có giá trị lâu dài. Do đó, sau quá nhiều lùm xùm kiện cáo trong thời gian qua mà thiệt thòi vẫn thuộc về người mua do các dự án giao dịch đều không có căn cứ pháp lý, thì các dự án pháp lý không rõ ràng đang dần bị đào thải do không còn đảm bảo tính thanh khoản.

Tuy nhiên, trước thực trạng thị trường “vàng thau lẫn lộn”, để đảm bảo an toàn, người mua nhà cũng như giới đầu tư cần thông minh, kiểm chứng và tỉnh táo lựa chọn dự án để đưa ra quyết định.

Bcons minh bạch pháp lý giúp người mua an tâm

Dù thị trường bất động sản ở thời điểm nào thì cam kết và thực hiện vẫn chính là thước đo cho mức độ uy tín của một chủ đầu tư. Những chủ đầu tư gia nhập thị trường càng muộn càng đúc kết được nhiều bài học kinh doanh cho bản thân. Để một sản phẩm hấp dẫn, yếu tố đầu tiên là vị trí, tiếp đó là thiết kế và giá bán, đặc biệt là pháp lý phải minh bạch.

Việc minh bạch pháp lý còn thể hiện năng lực của chủ đầu tư, vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật, vừa tạo nên giá trị cho sản phẩm của mình. Với Bcons, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và khách hàng là yếu tố rất được coi trọng. Theo đó, phải cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có vị trí tốt, thiết kế không gian sống chất lượng và thủ tục rõ ràng.

Phối cảnh dự án Bcons Green View

Những ngày đầu tháng 8/2020, dự án Bcons Green View đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tính từ khi giới thiệu dự án ra thị trường đến khi nhận được xác nhận được phép bán hàng chỉ trong vòng 5 tháng. Điều đó minh chứng cho sự quyết tâm, cam kết, uy tín của đơn vị chủ đầu tư và phát triển dự án.

Căn hộ Bcons Green View dễ ở – dễ đầu tư

Dự án Bcons Green View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp (Thành viên công ty Bcons) đầu tư bao gồm 916 căn hộ. Với vai trò công ty mẹ, Bcons đảm bảo các sản phẩm căn hộ trong chuỗi dự án công ty đi phát triển đầu tư đều theo chuẩn chung.

Thuộc dòng sản phẩm phân khúc trung bình khá, Bcons Green View sẽ giải quyết phần nào áp lực nhà ở cho người có nhu cầu ở thực vốn đang thiếu nguồn cung trên thị trường.

Để số đông có thể mua được căn hộ, các căn hộ Bcons Green View có thiết kế diện tích trung bình 50m2, với giá từ 1,5 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. Dự án được xây dựng trên khu đất 9.298m2, cao 25 tầng với 916 căn hộ, cùng hàng loạt tiện ích, nằm cạnh quốc lộ 1K, đối diện trung tâm thương mại Big C Dĩ An, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Từ dự án có thể di chuyển dễ dàng vào TP.HCM thông qua tuyến đường quốc lộ 1K kết nối với Phạm Văn Đồng. Vị trí dự án còn nằm kề bên Khu đại học Quốc gia TP.HCM, 2/3 quận của khu Đông TP.HCM là Thủ Đức và Quận 9. Vì vậy, rất đông khách mua căn hộ hiện đang làm việc tại các quận trên địa bàn TP.HCM.

An cư lâu dài và cả đầu tư cho thuê tại Bcons Green View đều thuận lợi khi sở hữu vị trí tiện về giao thông, ngay trung tâm thương mại sầm uất, cùng với hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động ở khu vực xung quanh. Đặc biệt, mức giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn hộ sẽ vừa khả năng của số đông người muốn mua nhà.