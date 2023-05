Hoàng Nam 5: "Món lợi kép" dành cho giới đầu tư BĐS năm 2021

BĐS Bình Dương – điểm đến của nhà đầu tư

Theo giới chuyên gia, bất động sản vùng ven là vẫn là kênh đầu tư hiệu quả nhờ đảm bảo hai yếu tố: An toàn trong hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Những sản phẩm được phát triển bởi các doanh nghiệp uy tín, có pháp lý rõ ràng, chú trọng về hạ tầng, quy hoạch có thể gia tăng giá trị.

Phối cảnh dự án khu dân cư Hoàng Nam 5. Ảnh: Hoàng Nam

Cụ thể, thị trường bất động sản ở một số khu vực lân cận TP.HCM như Bình Dương đang là phân khúc nhận được sự quan tâm của người mua. Đó là những dự án có quy hoạch bài bản và ở những khu vực có cơ sở hạ tầng đang phát triển nhanh và dễ dàng tiếp cận với TP.HCM.

Bình Dương hiện đang đứng thứ 3 cả nước (sau TP.HCM, Hà Nội) về thu hút vốn FDI với 3.855 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 34,9 tỉ đô la Mỹ, chiếm 9,2% tổng vốn FDI cả nước.

Bên cạnh đó, theo công bố mới đây của tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO), Việt Nam là điểm đến hàng đầu của 87 công ty có kế hoạch dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc với 15 doanh nghiệp. Trong đó, phần lớn những doanh nghiệp này đều chọn Bình Dương làm điểm dừng chân nhờ cơ sở hạ tầng công nghiệp tốt nhất khu vực, vị trí giao thương thuận tiện, giá nhân công rẻ. Chính làn sóng dịch chuyển này đã khiến Bình Dương liên tục lập kỷ lục thu hút vốn FDI.

Hiện tại, tỉnh này có 28 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp, trong đó, riêng Dĩ An có đến 8 khu công nghiệp. Hoạt động sản xuất trên địa bàn thành phố Dĩ An vẫn đạt tăng trưởng tốt. Trong quý 1/2020, dù nền kinh tế cả nước bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng theo số liệu thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp Dĩ An ước thực hiện 25.947 tỷ đồng, bằng 23,98% kế hoạch năm (108.194 tỷ đồng), tăng 5,39% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ 59,14% (đạt 15.343 tỷ đồng).

Anh Gia Nguyên, nhà đầu tư có tiếng tại TP.HCM cho biết: “Đây chính là thời điểm vàng để xuống tiền tại thị trường bất động sản Dĩ An, bất động sản tại khu vực này có hoạt động công nghiệp phát triển, tiềm năng tăng giá lớn. Do ngày càng có nhiều người chọn nơi đây để khởi nghiệp, làm việc và sinh sống. Nhu cầu về nhà ở tại Dĩ An sẽ tăng lên đột biến trong khi nguồn cũng hiện tại vẫn rất hạn chế”.

"Món lợi kép" khi đầu tư tại Hoàng Nam 5

Quy hoạch tổng thể dự án Khu dân cư thương mại Hoàng Nam 5 tại Bình Dương Ảnh: Hoàng Nam

Khảo sát thực tế cho thấy, xu hướng mở rộng đô thị đang ngày càng rõ nét, giá nhà ở sẽ không ngừng tăng. Hiện tại giá nhà đất tại Dĩ An đã và đang tăng mạnh, việc tăng giá là điều tất yếu bởi bảng giá đất của thành phố Dĩ An sẽ được điều chỉnh tăng cao hơn, giá đất và giá nhà ở địa phương này cũng sẽ đồng loạt được điều chỉnh, một mặt bằng giá mới sẽ được thiết lập tại Dĩ An trong năm 2021.

Bức tranh BĐS Dĩ An vẫn còn thiếu nhiều những gam màu ở phân khúc nhà phố thương mại. Đa phần vẫn là các dự án nhỏ lẻ, chưa có quy hoạch bài bản. Theo thống kê của một số sàn giao dịch BĐS, phân khúc nhà phố thương mại tại Dĩ An rất khó tìm. Tuy nhiên, thời gian gần đây thị trường này đang bắt đầu với một số dự án mới để thích nghi với điều kiện phát triển thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Đây là lý do mà những dự án nhà phố thương mại mới tại Dĩ An luôn đắt khách. Đơn cử như dự án Hoàng Nam 5 do Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản và Xây dựng Hoàng Nam làm chủ đầu tư đang được giới các “tay chơi” địa ốc ráo riết săn lùng.

“Không phải thị trường khan khiếm nguồn cung mà cứ chọn bất kỳ dự án nào cũng có lời ngay lập tức. Tôi may mắn được tiếp xúc với sản phẩm nhà phố thương mại tại Hoàng Nam 5 ngay từ những ngày đầu gia nhập thị trường, xét ở nhiều khía cạnh đây là dự án mang lại lợi nhuận tốt nhất cho những nhà đầu tư như chúng tôi.”- một nhà đầu tư tại Bình Dương cho biết.

Dự án Hoàng Nam 5 đã hoàn thiện 100% với điện âm nước máy, cây xanh công viên, đường nhựa. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo một số chuyên gia có kinh nghiệm, sở dĩ Hoàng Nam 5 được nhiều nhà đầu tư lựa chọn do dự án có khả năng lấp đầy cao, dịch vụ tiện ích tốt, cộng đồng cư dân đủ lớn và có kết nối thông suốt, đón lượng khách khồng lồ từ các khu công nghiệp lân cận

Ngoài ra, các sản phẩm tại Hoàng Nam 5 hứa hẹn sẽ mang lại không gian kinh doanh sầm uất với tiềm năng đầu tư đắt giá nhưng vẫn đảm bảo không gian xanh, môi trường sống hiện đại, tiện ích đẳng cấp – đây chính là điểm nhấn thu hút tạo nên cộng đồng cư dân đông đúc tại đây.