Hội môi giới BĐS Việt Nam ra mắt văn phòng đại diện tại Bình Thuận

Sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết cùng cao tốc Bắc – Nam được nhận định là ba dự án hạ tầng giao thông sẽ tạo nên động lực thúc đẩy sự phát triển của du lịch nghỉ dưỡng tại Phan Thiết trong những năm tới đây.

Ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

"Thị trường BĐS tiềm năng như vậy tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm tổ chức thị trường, chưa có đủ kiến thức cần thiết, bí về ý tưởng triển khai phát triển nghề môi giới. Do vậy, các nhà đầu tư BĐS ở địa phương đang mong chờ sự định hướng lâu dài và chuyên nghiệp, đó cũng là lý do chúng tôi quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Bình Thuận", ông Đính chia sẻ.

Ông Trịnh Nguyên Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Hội môi giới BĐS Việt Nam

Ông Trịnh Nguyên Tuấn Anh – Ủy viên Ban chấp hành, chia sẻ 07 định hướng của Hội môi giới Tỉnh Bình Thuận, cụ thể:

1. Tạo lập tổ chức nghề nghiệp chính thống, minh bạch, chuyên nghiệp, môi trường thân thiện. Bảo vệ quyền lợi của hội viên.

2. Tổ chức các hội thảo, các sự kiện quy mô và có tầm ảnh hưởng để hỗ trợ xây dựng thương hiệu BĐS vùng cho Bình Thuận. Đồng thời trở thành kênh tin cậy cho nhà đầu tư toàn quốc khi muốn khảo sát và đầu tư vào Bình Thuận.

3. Kết hợp với đơn vị chuyên môn chia sẻ công cụ kinh doanh BĐS và nền tảng tổng kho BĐS cho từng huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức và tập huấn các chủ đề nâng cao nghiệp vụ cũng như chuẩn hóa nguồn nhân lực BĐS, trong đó mục tiêu quan trọng là đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề môi giới.

5. Thiết lập và lựa chọn những hạt nhân làm đại diện văn phòng hội và King Broker tại từng huyện/thành phố, xã/phường.

6. Góp phần tư vấn và tham mưu cho địa phương các nội dung liên quan đến phát triển thị trường BĐS bền vững.

7. Mở rộng kết nối thị trường BĐS Bình Thuận với các tỉnh thành khác và các tổ chức BĐS chính thống đại diện cho các quốc gia và khu vực trong liên minh Hiệp hội BĐS quốc tế.