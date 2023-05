Năm 2020, chúng ta đã chứng kiến thị trường bất động sản Việt Nam phải hứng chịu nhiều khó khăn, thăng trầm. Nguồn cung trên toàn thị trường ngày càng thiếu hụt, khan hiếm. Lượng sản phẩm nhà ở mới được chào bán ra thị trường cả nước năm 2020 chỉ đạt 94.344 sản phẩm, bằng 54,1% so với năm 2018 và 87,6% so với năm 2019. Lượng giao dịch cũng chỉ đạt 34.085 sản phẩm, tương đương với 30,3% so với năm 2018 và 46,6% so với năm 2019.

Tuy có sự sụt giảm nhưng thị trường bất động sản Việt Nam vẫn có những điểm sáng đáng kể đó là lực cung, theo dõi trên thị trường cho thấy lực cung vẫn đủ mạnh để có thể tạo ra những đợt sóng. Trong số đó, tiêu biểu có thể kể đến là các tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Với loạt công trình hạ tầng và giao thông trọng điểm đã được quy hoạch, xây dựng như: Sân bay Long Thành, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Metro Bình Dương – Uyên Hưng – Tân Thành, Metro Dĩ An – Tân Uyên, metro Bến Thành – Suối Tiên – Dĩ An, … đã tạo nên sự sôi nổi cho thị trường bất động sản khu vực trong thời gian qua.

Đại diện Ban tổ chức trao hoa cho Nhà tài trợ Gala Broker Show

Một thực tế không thể phủ nhận là góp phần không nhỏ vào sự phát triển sôi động đó là những người làm môi giới. Hiện nay, khu vực Miền Đông Nam bộ có hàng nghìn môi giới bất động sản đang hoạt động. Vì vậy, việc tổ chức chương trình “GALA BROKER SHOW” để định hướng hành nghề môi giới bất động sản một cách chuyên nghiệp, có văn hóa, có chuẩn mực, đạo đức phù hợp với quy định pháp luật cũng như chia sẻ xu hướng, kiến thức và kinh nghiệm cho các nhà môi giới là rất ý nghĩa và cần thiết. Bước sang năm 2021, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ, đội ngũ môi giới cần tiếp tục phát huy những thế mạnh đã có, chú trọng hoàn thiện các kĩ năng, đạo đức hành nghề để trở thành một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và khu vực Đông Nam bộ nói riêng.

Văn phòng Hội môi giới BĐS Việt Nam tại Đồng Nai đã ký hợp tác chiến lược

Trong chương trình, ông Trịnh Nguyên Tuấn Anh, Chủ tịch King Broker cũng đưa ra dự báo. Thứ nhất, phân khúc của năm là nhà ở giá rẻ, đất nền giá rẻ, đất sào mẫu, bất động sản công nghiệp. Mô hình nhà vườn, trang trại, famr stay sẽ xu hướng tăng mạnh

Thứ hai: Năm 2021 vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Thời gian này sẽ là giai đoạn chuẩn hóa nghề môi giới, sàng lọc tự nhiên.

Thứ ba: Thị trường trọng điểm của năm là những thị trường vùng ven, thị trường vùng trũng, đất sào mẫu giá rẻ.

Cũng trong chương trình, Văn phòng Hội môi giới BĐS Việt Nam tại Đồng Nai đã ký hợp tác chiến lược với hai đơn vị môi giới tiêu biểu là Nhà đất Dương Phan và Đại Phát Land tại hai thi trường sôi động tại Long Thành và Cẩm Mỹ.