VRES 2021 sẽ đem đến những thông tin, nhận định, đánh giá và dự báo về thị trường bất động sản Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình cập nhật thông tin về những giải pháp, công nghệ, xu hướng mới trong lĩnh vực bất động sản. Đây sẽ là những liều “vaccine” hữu hiệu giúp thị trường bất động sản có thêm “sức đề kháng” để tiếp tục đứng vững và phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Dù đại dịch hoành hành 2 năm qua nhưng thị trường bất động sản Việt Nam vẫn ghi nhận những chỉ dấu đáng chú ý về sự tăng trưởng. Đó là mối quan tâm của người tìm kiếm bất động sản liên tục tăng mạnh và giá bán cũng liên tục đi lên ở nhiều phân khúc, loại hình. Trong đó, đất nền đứng đầu về mối quan tâm trên thị trường bất động sản.

Tại hội nghị bất động VRES 2021 do Batdongsan.com.vn tổ chức, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đã phác thảo diện mạo thị trường bất động sản Việt Nam qua các làn sóng Covid-19. Dòng tiền giá rẻ đang tiếp tục chảy vào thị trường bất động sản do lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi 12 tháng hiện nay chỉ là 6,69%, giảm mạnh so với năm 2020 là 8,79%. Lãi suất cho vay mua nhà giảm và xu hướng lựa chọn bất động sản là kênh trú ẩn dòng tiền của người Việt đã khiến mức độ quan tâm tới bất động sản liên tục bùng nổ sau mỗi đợt Covid. Sau Covid-19 đợt 1, mức độ quan tâm tới thị trường tăng 306%, sau Covid-19 lần 2, mức độ quan tâm tới thị trường tăng 62%, sau Covid-19 lần 3, thị trường tăng mạnh 378%, sau Covid-19 lần 4, sức bật của thị trường là 105%.

Đất nền là loại hình thu hút mối quan tâm lớn nhất của người dùng khi chiếm tới 25% lượng tìm kiếm

Cũng theo ông Quốc Anh, ngoại trừ quý 3/2021 là giai đoạn giãn cách xã hội tại các thành phố lớn và nhiều tỉnh thành trên cả nước thì các quý còn lại của năm 2021, mức độ quan tâm bất động sản luôn cao hơn năm 2019. Cụ thể, mức độ quan tâm tới thị trường bất động sản của quý 1/2021 cao hơn quý 1/2019 là 6%, quý 2 là 3% và quý 4 là 4%. Đất nền là loại hình thu hút mối quan tâm lớn nhất của người dùng khi chiếm tới 25% lượng tìm kiếm, kế đến là nhà riêng, chung cư với tỉ lệ lần lượt là 24% và 20%. Mối quan tâm với các loại hình khác dao động từ 6-19%. Hà Nội đứng đầu về mối quan tâm của người tìm kiếm với tỷ lệ tìm kiếm lên tới 40%. Con số này ở TP.HCM là 29%, Bình Dương 4%, Đà Nẵng 3%, Đồng Nai 3%, Khánh Hòa 3%. Các tỉnh thành khác là 20%.

Tuy nhiên, dù mối quan tâm với thị trường bất động sản tăng mạnh nhưng nguồn cung bất động sản sơ cấp và thứ cấp trong năm 2021 lại suy giảm. Theo số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguồn cung bất động sản quý 3/2021 chỉ đạt 36.000 căn hộ, thấp nhất kể từ quý 1/2020 đến nay. Lượng tin đăng trên toàn thị trường cũng giảm 35% so với năm 2019.

Các diễn giả cùng thảo luận tại VRES 2021

Mối quan tâm với thị trường tăng mạnh nhưng tổng cầu của thị trường giảm đã khiên bất động sản liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Giá rao bán chung cư Hà Nội đã tăng từ mức trung bình 32 triệu đồng/m2 năm 2019 lên 34 triệu đồng/m2 năm 2021. Giá bán chung cư TP.HCM cũng tăng từ mức trung bình 32 triệu đồng/m2 năm 2019 lên mức 36 triệu đồng/m2 năm 2021. Giá bán nhà riêng Hà Nội cũng tăng từ 89 triệu đồng/m2 năm 2019 lên mức 103 triệu đồng/m2 năm 2021. Giá bán nhà riêng TP.HCM cũng tăng từ 97 triệu đồng/m2 năm 2019 lên 103 triệu đồng/m2 năm 2021.

Cũng tại VRES 2021, ông Nguyễn Quốc Anh, trong tất cả các loại hình bất động sản, chung cư là loại hình phục hồi lượng tìm kiếm nhanh nhất sau Covid-19. Đến tháng 11/2021, mức độ quan chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đã phục hồi gần bằng thời điểm tháng 5/2021, đạt 91% so với thời điểm tháng 5/2021. Đáng chú ý, giá rao bán chung cư tăng tại tất cả các phân khúc. Cụ thể, tại thị trường Hà Nội, giá rao bán chung cư bình dân tăng 8%, đạt mức trung bình 23,5 triệu đồng/m2, giá rao bán phân khúc trung cấp tăng 5%, đạt trung bình 32,5 triệu đồng/m2, giá rao bán cao cấp tăng 3%, đạt mức trung bình 45,5 triệu đồng/m2. Phân khúc căn hộ trung cấp tại TP.HCM tăng 6%, đạt mức 33 triệu đồng/m2, cao cấp tăng 2%, đạt mức 48 triệu đồng/m2.

Đồng hành cùng Batdongsan.com.vn tại sự kiện VRES 2021 là nhà tài trợ Vàng – Gamuda Land. Sau hơn 10 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Gamuda Land đã dần khẳng định vị thế của mình với loạt dự án đẳng cấp, sở hữu hệ sinh thái và tiện ích hàng đầu tại Hà Nội và TP. HCM.

An An