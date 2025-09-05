MTE Hà Nội 2025 – Tầm Nhìn Tương Lai Ngành Bất Động Sản - Nghỉ Dưỡng Việt Nam Và Khu Vực

Meet The Experts (MTE) Hà Nội 2025 – hội nghị chuyên ngành bất động sản và khách sạn lớn nhất khu vực – sẽ chính thức trở lại vào ngày 1/10/2025 tại khách sạn Ascott Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện quy tụ các diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước, mang đến những góc nhìn chiến lược, cập nhật xu hướng thị trường và định hình con đường phát triển mới cho ngành.

Thị trường bất động sản và nghỉ dưỡng tại Việt Nam ghi nhận những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ với hàng loạt dự án quy mô lớn được triển khai. Là một điểm đến kinh tế, văn hóa, du lịch chiến lược, thị trường bất động sản Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm từ các đơn vị phát triển dự án với nhiều dự án nổi bật bao gồm các dự án phức hợp, branded residence, mô hình khách sạn mới như lifestyle đã và đang trong quá trình phát triển.

Hội nghị MTE Hà Nội 2025 trở lại vào thời điểm then chốt, đóng vai trò là sự kiện thường niên với nội dung được xây dựng riêng cho ngành bất động sản và nghỉ dưỡng. Được tổ chức bởi WeHub, đồng tổ chức bởi Kohler và Savills Hotels, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 1/10/2025 tại khách sạn Ascott Tây Hồ Hà Nội, quy tụ hơn 700 lãnh đạo cấp cao cùng hơn 30 diễn giả quốc tế.

Nhu cầu sở hữu second home, sự chuyển dịch của các mô hình bán lẻ và sự phát triển mạnh mẽ của phong cách sống wellness là những xu hướng đang định hình ngành bất động sản và nghỉ dưỡng Việt Nam. Những xu hướng này đang thúc đẩy sự hợp tác giữa các đơn vị trong ngành nhằm đem đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu của tệp khách hàng mới, trong đó, xu hướng hợp tác giữa các đơn vị phát triển dự án và các nhà điều hành khách sạn đang gia tăng mạnh mẽ không chỉ trong lĩnh vực khách sạn mà còn tại các dự án nhà ở cao cấp với mô hình Branded Residence.

Theo thống kê của Savills Hotels, gần 120 khách sạn mang thương hiệu nhà điều hành quốc tế đang phát triển và dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2025 – 2028, trong khi phân khúc Branded Residences cũng ghi nhận khoảng 30 dự án đang trong quá trình triển khai. Trong bối cảnh thị trường đang dần khởi sắc và niềm tin của các nhà đầu tư được củng cố, MTE Hà Nội 2025 đặt mục tiêu thúc đẩy những cuộc đối thoại chuyên sâu, nhằm hỗ trợ thông tin thị trường cũng như kết nối các đối tác trong ngành với nhau.

Ông Mauro Gasparotti, nhà sáng lập WeHub, chia sẻ: "MTE Hà Nội 2025 sẽ là diễn đàn kết nối chuyên sâu, tạo cơ hội hợp tác và cung cấp những góc nhìn chiến lược cho các chủ đầu tư, chủ sở hữu khách sạn và đối tác trong ngành, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường."

Tại sự kiện năm nay, ông Bạch Dương – Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam (đơn vị chủ quản Batdongsan.com.vn) sẽ tham gia với vai trò diễn giả trong phiên thảo luận trọng tâm tại Grand Ballroom.

Ông Bạch Dương sẽ trình bày chủ đề “Residential Sales Trends: What is Selling & What is Not?” với các tiêu điểm:

Hiệu suất thị trường và các phân khúc nhà ở bán chạy

Sự thay đổi trong nhân khẩu học người mua và ưu tiên giao dịch

Những đặc điểm & loại hình sản phẩm thúc đẩy nhu cầu

Khoảng trống thị trường và các phân khúc đang gặp khó trong việc tiêu thụ

Bài chia sẻ của ông Bạch Dương hứa hẹn mang đến cho khách tham dự cái nhìn thực tiễn, dữ liệu cập nhật và phân tích chuyên sâu về thị trường bất động sản nhà ở tại Việt Nam.

Bên cạnh các phiên thảo luận trong phòng hội nghị chính, MTE Hà Nội 2025 cũng đem đến các chương trình tại phòng masterclass với nội dung chuyên sâu, trải nghiệm ẩm thực đa dạng, cùng HoSkar Night – sự kiện networking sôi động bậc nhất khu vực dành cho các nhân sự trong ngành bất động sản và nghỉ dưỡng. Những hoạt động này không chỉ đem lại kiến thức hữu ích mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối lâu dài và hợp tác ý nghĩa.

Thông tin sự kiện Meet The Experts (MTE) Hà Nội 2025:

– Thời gian: 01/10/2025

– Địa điểm: Ascott Tây Hồ, Hà Nội

– Đồng tổ chức: Kohler, Savills Hotels

– Đồng hành: An Cường, Masterise Homes

– Hỗ trợ: Ascott, Minor, HSBC, Radisson Hotel Group, Dewan Architects & Engineers cùng nhiều đối tác khác

– Đăng ký tham dự sự kiện tại: https://meettheexpertsevents.com/registration

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 5/9/2025 – 14:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/mte-ha-noi-2025-tam-nhin-tuong-lai-nganh-bat-dong-san-nghi-duong-viet-nam-va-khu-vuc-70171.html