Hội nghị trực tuyến có chủ đề “Cách mạng Dữ liệu” được phát sóng trên AsiaRealEstateSummit.com theo hình thức tương tác trực tiếp tại 2 phòng triển lãm và 30 gian hàng tương tác.

Với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo ở Châu Á – Thái Bình Dương và các khu vực khác, hội nghị lần thứ 7 tập trung thảo luận về tính bền vững, công trình và tài chính xanh, công nghệ sạch, khả năng tái phát triển của các đô thị và thành phố thông minh với cốt lõi là khoa học dữ liệu và các thông tin dựa trên phân tích dữ liệu.

Hội nghị Thượng đỉnh BĐS châu Á PropertyGuru 2021 được chia theo chủ đề bao gồm toàn cảnh dữ liệu, khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu, phát triển bền vững và đổi mới dữ liệu. Diễn giả quốc tế trong hội nghị là các đại diện cấp cao đến từ Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Diễn đàn Economist Intelligence Corporate Network, Viện Milken, Ngân hàng Singapore và Original Voice of Siri,…

Ông Hari V. Krishnan – Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn PropertyGuru, chia sẻ trong buổi trình bày GuruTalk: “Chúng ta có cơ hội chuyển đổi quy trình làm việc từ trong nội bộ, nhằm đảm bảo sử dụng các thông tin dựa trên phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định thông minh như: Xây dựng cái gì và làm như thế nào, đáp ứng cung cầu của ngành bất động sản như thế nào; và sau đó là quản lý ra sao. Các thông tin dựa trên phân tích dữ liệu có thể củng cố tất cả các phần của hệ sinh thái bất động sản.”

Ông Stephen Oehme, Chủ tịch của hội nghị – hiện là Giám đốc điều hành Quantum Thailand Ltd kiêm cựu thành viên Hội đồng Quản trị Burj Khalifa Dubai, đã kêu gọi khai thác sức mạnh của khoa học dữ liệu để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững chung. Ông nhấn mạnh: “Phát triển bền vững là lăng kính phản chiếu kết quả mong muốn và di sản chúng ta muốn để lại. Chúng ta cần tiến bộ hơn, đạt được những kết quả vững chắc và lâu dài. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều này cùng với nhau.”

Hội nghị Thượng đỉnh BĐS châu Á PropertyGuru (ARES) năm nay thu hút sự tham gia của hơn 30 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ, các nhà hoạt động về khí hậu và phát triển bền vững, các nhà sáng tạo khởi nghiệp và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn đến từ khắp nơi trên thế giới. Điểm đáng chú ý là 50% các chuyên gia là phụ nữ và thành viên của cộng đồng LGBTQ+, điều này củng cố cam kết của sự kiện nhằm thúc đẩy sự đa dạng và tính toàn diện trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ.

Đặc biệt, bà Kotchakorn Voraakhom – Giám đốc điều hành và sáng lập Pourous City Network, Chủ tịch Nhóm Công tác Biến đổi Khí hậu, Liên đoàn Kiến trúc Cảnh quan Quốc tế (IFLA) – là người phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng PropertyGuru Visionary của năm nay với các dự án nổi tiếng như Công viên thế kỷ Chulalongkorn và Công viên bầu trời Chao Phraya. Năm ngoái, người vinh dự được nhận giải thưởng này là ông Illac Diaz – nhà sáng lập dự án Liter of Light.

Bà Kotchakorn cho biết: “Điều quan trọng là mỗi phụ nữ đều có cơ hội ngồi vào bàn và chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng và sự sáng tạo của họ. Thế giới hiện nay không chỉ có duy nhất 2 giới tính mà thậm chí chúng ta đang có một xã hội đa dạng hơn và tôi hy vọng sự sáng tạo của mọi cộng đồng có thể được kết hợp lại để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu.”

Giải thưởng Sáng tạo Công nghệ PropertyGuru, đánh giá sự xuất sắc dành cho các công ty mới thành lập và doanh nghiệp vừa và nhỏ với các sản phẩm đột phá và đổi mới sáng tạo trong proptech, đã được trao cho công ty uHoo, vượt qua tám công ty khởi nghiệp xuất sắc khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Công ty đến từ Manila/Singapore này đã phát triển uHoo Aura – một giải pháp giám sát không khí toàn diện có thể đo được chỉ số vi rút Corona đã được cấp bằng sáng chế và nhận được chứng nhận của Hội đồng Công trình Xanh Singapore vào cuối năm 2021. Ông Dustin Onghanseng, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của uHoo, cho biết: “Giải thưởng Sáng tạo Công nghệ PropertyGuru một lần nữa khẳng định giải pháp của chúng tôi và những ảnh hưởng của nó đối với địa phương và khu vực trong việc giúp các công ty Đông Nam Á trở nên xanh và bền vững hơn”.

Vé tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BĐS Châu Á PropertyGuru năm 2021 vẫn đang mở bán tại watch.asiarealestatesummit.com . Tất cả các phiên trình bày của ARES hiện có thể truy cập được dưới dạng danh sách phát Video theo yêu cầu (VOD) cho đến ngày 8/1/2022.

Hội nghị Thượng đỉnh BĐS Châu Á PropertyGuru 2021 diễn ra dưới hình thức trực tuyến với sự hỗ trợ từ nhà tài trợ bạch kim Port City Colombo và các đối tác chính thức: IHI – Đối tác đổi mới sáng tạo, PropertyGuru – Đối tác cổng thông tin; History Channels – Đối tác truyền hình, Infinity Communications – Đối tác truyền thông, Tạp chí và podcast PropertyGuru Property Report; Right To Play – Đối tác từ thiện, Baan Dek Foundation – Đối tác về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị của doanh nghiệp (ESG), và các hiệp hội hỗ trợ – Asia MarTech Society và Green Building Consulting & Engineering. Ngoài ra còn có các đối tác truyền thông khác như APAC CIO Outlook, Asia.Proptech, Nikkei Asia, Oxford Business Group và The Artificial Podcast by RedFox Ai.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ email: [email protected] hoặc truy cập vào trang web chính thức: AsiaRealEstateSummit.com