Hometel – Làn Gió Mới Thay Đổi “Khẩu Vị” Chọn Second Home Trên Thị Trường BĐS Biển

Second Home cách TP.HCM dưới 2 giờ di chuyển được ưa chuộng

Thị trường second home đang có nhiều dư địa tăng trưởng xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ và chăm sóc sức khỏe sau giai đoạn “bình thường mới”. Đồng thời, nhu cầu sở hữu second home cũng được thúc đẩy nhờ vào các lợi thế: Việt Nam lọt top 3 quốc gia hồi phục du lịch, top 3 quốc gia có tỷ lệ người giàu tăng nhanh nhất thế giới và lượng khách du lịch tăng trưởng 582% so với cùng kỳ (nguồn Tổng cục Thống kê).

Các dự án có yếu tố sở hữu lâu dài thu hút đông đảo lượng quan tâm của thị trường

Trong đó, những điểm đến cách nơi ở dưới 2 giờ di chuyển được ưa chuộng hơn cả bởi phù hợp với dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ ngắn ngày.

Cách TP.HCM và các tỉnh còn lại của Đông Nam Bộ chỉ 90 phút di chuyển, Hồ Tràm – Bình Châu – Hàm Tân là khu vực chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường second home biển bởi ĐNB là nơi dẫn đầu các chỉ số về kinh tế – GDP – GRDP, tập trung giới trung thượng lưu đông đảo nhất cả nước.

Đa năng khai thác và giàu tiềm năng tăng trưởng

Second home không chỉ để ở/lưu trú ngắn hạn và nghỉ dưỡng mà còn đảm bảo khai thác tối đa công năng cho thuê trong lúc gia chủ không sử dụng để có nguồn thu nhập thụ động hàng năm.

Do đó, để tận hưởng những kỳ nghỉ trọn vẹn chất lượng, đảm bảo giá thuê và tăng công suất khai thác phòng, xu hướng sở hữu second home hiện nay luôn chú trọng hệ tiện ích toàn diện, vị trí thuận lợi để thu hút khách du lịch, chất lượng dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn quốc tế song hành với cơ hội gia tăng giá trị.

Khu vực Hồ Tràm – Bình Châu – Hàm Tân được đánh giá cao nhờ trở thành trọng điểm đầu tư hạ tầng tại vành đai phía Nam khi cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 45 phút, đón cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu,… Hoàn thiện hạ tầng là cơ sở vững chắc gia tăng giá trị cho BĐS. Đồng thời với hấp lực từ sân bay quốc tế lớn bậc nhất Đông Nam Á, Hồ Tràm – Bình Châu – Hàm Tân sẽ là cổng kết nối của du khách quốc tế khi đến Việt Nam và thuận tiện đón khách nội địa.

Second home mặt tiền cung đường resort tỷ đô được đánh giá cao nhờ tính kết nối giao thông và thu hút du lịch

Dễ dàng sở hữu và tích sản truyền đời bền vững

Gia đình trẻ, giới trẻ thành đạt gia tăng mạnh kéo theo nhu cầu sở hữu tài sản second home và trở thành thị phần chủ lực của dòng sản phẩm này. Do đó, các căn hộ biển vốn vừa, được sự hỗ trợ của ngân hàng lên tới 70% đến khi nhận nhà là bài toán tối ưu được thị trường lựa chọn hiện nay.

Bên cạnh đó, với tâm lý kế thừa truyền đời, ăn chắc mặc bền của người Việt, thị trường luôn ưu tiên các dự án căn hộ mặt tiền biển có yếu tố sở hữu lâu dài bởi giữ được nhịp tăng giá bền vững, linh hoạt mọi hình thức an cư ổn định, lưu trú hoặc cho thuê ngắn hạn/dài hạn. Tuy nhiên không dễ để tìm kiếm dự án có yếu tố này trên cung đường biển khu vực phía Nam.

Hometel – xu hướng mới thay đổi khẩu vị thị trường

Cuối tháng 9/2022, cùng với sự kiện ký kết chiến lược quản lý vận hành hai tòa tháp căn hộ biển The Venice5&6 trong đô thị biển Venezia Beach giữa nhà phát triển Hưng Vượng Developer (HVD) và Best Western Premier, xu hướng sở hữu tài sản mới phong cách Hometel chính thức được chuẩn hóa nâng tầm và định vị lại thị trường căn hộ biển.

Đây là sự kết hợp giữa hệ giá trị đặc biệt “Home” – căn hộ sở hữu lâu dài, được thiết kế và phát triển tiện ích theo tiêu chuẩn “Hotel” 5 sao quốc tế – Quản lý vận hành “Hospitality” bởi thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Vượt trội hội, bên cạnh hệ tiện ích nội khu cao cấp, The Venice5&6 còn được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” trong đô thị biển Venezia Beach.

Hometel The Venice5&6 hội tụ hệ giá trị đặc biệt Home – Hotel – Hospitality

Giá trị căn hộ biển được tiết lộ phù hợp cho khách hàng có mức tích lũy vừa tầm gia nhập thị trường BĐS biển trên cung đường resort 5 sao vốn được định danh cho những thương vụ hàng triệu USD.

Xét về yếu tố sở hữu lâu dài, báo cáo mới nhất của HoREA cho biết, trong cùng một khu vực và phân khúc, căn hộ không xác định thời hạn có mức giá bán cao hơn 20-25%.

Trong khi đó, việc quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế cũng tác động mạnh đến giá và khả năng thanh khoản của căn hộ biển. Theo báo cáo Quý 1/2022 của DKRA, các dự án được vận hành bởi đơn vị quốc tế ghi nhận mức giá bán cao hơn khoảng 23% đồng thời tỷ lệ giao chiếm 86% tổng lượng tiêu thụ trong quý. Yếu tố vận hành bởi đơn vị quốc tế cũng đồng thời giữ mức giá cho thuê cao khi theo ghi nhận các khách sạn/resort 5 sao quốc tế luôn cao hơn từ 30-100% giá phòng cùng khu vực.

Nằm trên cung đường biển Hồ Tràm – Bình Châu – Hàm Tân, The Venice5&6 được thừa hưởng toàn bộ giá trị từ cung đường này mang lại.

Giải quyết toàn diện mọi yêu cầu của thị trường, Hometel – làn gió mới dự báo sẽ thay đổi lại “khẩu vị” chọn second home của giới thành đạt Việt, kể từ cuối 2022!