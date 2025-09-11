Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Hơn 100 Đơn Vị Phân Phối Tham Gia Kết Nối Chuẩn bị Ra Mắt Dự Án Happy One Mori

Cập nhật lần cuối vào 11/09/2025
Trong lộ trình chuẩn bị ra mắt dự án Happy One Mori với quy mô hơn 1.400 sản phẩm, Vạn Xuân Group đã tổ chức buổi gặp gỡ kết nối với hơn 100 doanh nghiệp, đơn vị phân phối bất động sản uy tín.
Sự kiện đón hơn 200 Lãnh đạo đến từ hơn 100 doanh nghiệp, đơn vị phân phối bất động sản uy tín
Sự kiện với chủ đề “Đón tinh anh – Kiến lập huyền thoại” được Vạn Xuân Group tổ chức chiều ngày 09/09/2025 nhằm kết nối, chia sẻ những thông tin tổng quan về Happy One Mori – dự án mới tiếp theo sẽ được công bố dịp cuối năm 2025 sau thành công ấn tượng của Happy One Sora.
Happy One Mori tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi công xây dựng vào ngày 09/08/2025 với quy mô 33 tầng, 02 hầm và 02 block. Là dự án tiếp theo mang thương hiệu riêng “Happy One” – Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á Thái Bình Dương (APEA 2022) được phát triển bởi Vạn Xuân Group – Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam do Dot Property Vietnam Awards 2025 vinh danh, Happy One Mori sở hữu nhiều lợi thế về giá trị thương hiệu, giá trị đầu tư và an cư.
Nhận diện chính thức của dự án đã chính thức được công bố
Bên cạnh loạt tiện ích ngoại khu hấp dẫn: sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex, Aeon Mall, Lotte Mart, trường học các cấp và hơn 10 cụm – khu công nghiệp trong bán kính dưới 5km, Happy One Mori còn sở hữu 33 tiện ích chất lượng cao và 5 tiện ích “hi-end” đẳng cấp.
Đặc biệt, nguồn cảm hứng từ những đường nét uyển chuyển giữa các “Tee Box – Fairway – Green” của sân golf Sông Bé cũng như tinh thần thiền tĩnh tại của người Nhật và yếu tố vườn rừng nhiệt đới rất Lái Thiêu… cũng đã được chắt lọc trong thiết kế cảnh quan tạo nên sự chuyển động liên tục, mềm mại và hài hòa mang lại dòng chảy thịnh vượng cho khu dân cư.
“Đại sứ thương hiệu” dự án lấy cảm hứng từ tiện ích “Cây ước nguyện” được các đơn vị đón nhận nồng nhiệt
Với những thông tin hấp dẫn về dự án như: mức đầu tư tiện ích, thiết kế kiến trúc và cảnh quan, lộ trình triển khai các hoạt động tiếp thị và kinh doanh sẽ được triển khai trong thời gian tới… rất nhiều đơn vị xác nhận tham gia hợp tác với tổng 5.476 sản phẩm được lãnh đạo các đơn vị đăng ký trên tổng 1.441 sản phẩm của toàn dự án.
Tổng 5.476 sản phẩm được lãnh đạo các đơn vị đăng ký trên tổng 1.441 sản phẩm của toàn dự án
Cũng tại sự kiện, nhận diện chính thức của dự án Happy One Mori cũng đã được công bố với tinh thần mang đến một không gian lý tưởng kết hợp giữa niềm vui sống, tận hưởng, làm việc và hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Tinh thần chủ đạo đó được khắc họa qua 04 từ khóa chính “LIVE – WORK – PLAY – ZEN”. Đồng thời, đây cũng chính là định hướng cho việc xây dựng, phát triển cảnh quan, hệ tiện ích cũng như các tiêu chuẩn bàn giao cao cấp mà dự án hướng đến.
Ông Trịnh Xuân Hà – Tổng Giám đốc Vạn Xuân Group chia sẻ cam kết về pháp lý, tiến độ xây dựng, giải pháp tài chính và chính sách dành cho khách hàng
Sự kết hợp giữa uy tín của Vạn Xuân Group và các đối tác đáng tin cậy từ ngân hàng, xây dựng, đầu tư đến triển khai kinh doanh, Happy One Mori được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống hài hòa, gần gũi thiên nhiên cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu của gần 3.000 cư dân tương lai.
Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng
Thời gian xuất bản: 06:31 11/09/2025
Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/hon-100-don-vi-phan-phoi-tham-gia-ket-noi-chuan-bi-ra-mat-du-an-happy-one-mori–20201224000033106.html
