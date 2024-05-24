Ngày 28-29/6 tới đây, tại TP.HCM sẽ diễn ra Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2024. Sự kiện do Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tổ chức, VARs Connect triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Bộ Xây dựng.

Bất động sản Việt Nam vừa trải qua giai đoạn khó khăn, không ít doanh nghiệp bất động sản lâm vào cảnh lao đao, phải cắt giảm hoạt động sản xuất kinh doanh, sa thải nhân viên hay thậm chí là không ít doanh nghiệp rơi vào cảnh thua lỗ, giải thể hay phá sản. Trong đó, sàn giao dịch và môi giới bất động sản là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tuy nhiên, dù thị trường khó khăn, suy yếu nhưng phần lớn các doanh nghiệp và nhà môi giới bất động sản chân chính, chuyên nghiệp, yêu nghề vẫn bám thị trường, vẫn đồng hành bất kể khó khăn, tư vấn giải pháp, thậm chí dùng cả tài chính của mình để đồng hành cùng các chủ đầu tư vượt khó.

Ngày hội Môi giới Bất động sản là hoạt động thường niên được VARS tổ chức nhằm kỷ niệm ngày truyền thống của Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam 29/6, đồng thời, là dịp ghi nhận những đóng góp to lớn của nghề và người Môi giới bất động sản, động viên, khích lệ tinh thần vượt khó của lực lượng Môi giới bất động sản và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Với hoạt động ý nghĩa, nổi bật như: Tọa đàm “Môi giới bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới và kinh nghiệm Quốc tế”; Lễ vinh danh Nghề Môi giới bất động sản Việt Nam – VARS AWARDS 2024; VARs Golf; Gala Dinner… Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2024 đã và đang dành được sự quan tâm của cộng đồng bất động sản và cả các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực liên quan.

Lễ vinh danh là hoạt động được mong chờ nhất tại Ngày hội

Chia sẻ về sự kiện, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, trải qua quá trình hình thành và phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, đội ngũ Môi giới bất động sản đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Những người làm Môi giới đã khẳng định được vai trò của mình trong việc kết nối giữa người mua và người bán, qua đó thúc đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm bất động sản đến tay người tiêu dùng.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Ngày hội 2024 là dịp để những người làm Môi giới bất động sản được tôn vinh, được tham dự các Hội thảo chuyên môn nghề nghiệp cũng như chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.

“Chúng ta hãy tin tưởng rằng, những giá trị truyền thống quý báu của ngành Môi giới bất động sản sẽ được gìn giữ và tiếp tục phát huy để ngọn lửa khát vọng và niềm tin mãi lan truyền đến mọi thế hệ người làm môi giới bất động sản, đồng tâm hiệp lực hướng đến những thành tích mới, tầm cao mới, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển ổn định, bền vững”, Chủ tịch VARS nhấn mạnh.

Với quy mô mang tầm quốc gia, có tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng; Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Hiệp hội, Hội bất động sản và Doanh nghiệp bất động sản các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan,…; các chuyên gia tài chính – kinh tế – bất động sản, các Hội viên ưu tú của VARS cùng với hơn 300 Doanh nghiệp BĐS có uy tín và chất lượng nhất Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt là các nhà môi giới bất động sản xuất sắc được đề cử tham dự trực tiếp cùng hàng vạn nhà Môi giới, nhà đầu tư bất động sản trên cả nước quan tâm, theo dõi trực tiếp sự kiện trọng đại này trên các kênh truyền thông, báo chí. Ngày Hội Môi giới BĐS Việt Nam 2024 sẽ là điểm nhấn truyền thông lan tỏa trong xã hội, tôn vinh và quảng bá những giá trị tốt đẹp, chuyên nghiệp của các Doanh nghiệp BĐS, nghề Môi giới bất động sản tới cộng đồng, công chúng, khách hàng trong và ngoài nước.

Khánh Chi