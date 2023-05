Hơn 4,7 tỷ USD đầu tư giai đoạn một sân bay Long Thành

Chiều 17/10, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đọc tờ trình của Chính phủ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn một. Giai đoạn này, sân bay gồm một đường cất hạ cánh; một nhà ga hành khách công suất 25 triệu khách, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; các hạng mục phụ trợ.

Theo nghiên cứu tiền khả thi, diện tích đất xây sân bay giai đoạn một là 1.165ha. Tư vấn kiến nghị mở rộng lên 1.810ha để làm kho giao nhận hàng hóa, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, dẫn đường hàng không, điện năng lượng mặt trời, khu diễn tập phòng cháy chữa cháy, hồ điều hòa thoát nước.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua một số nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, cụ thể là chấp nhận hình thức đầu tư; điều chỉnh diện tích đất theo kiến nghị của tư vấn, điều chỉnh 1.050ha đất quốc phòng thành 570ha đất dùng riêng cho quốc phòng và 480ha đất dùng chung quốc phòng và dân dụng. Chính phủ cũng kiến nghị bổ sung hai tuyến đường bộ vào dự án sân bay Long Thành.



Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: MT

Sau khi nghe Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trình bày, đại diện Ủy ban Pháp luật đọc báo cáo thẩm tra, tán thành quy mô giai đoạn một, đồng tình trích 480ha đất quốc phòng để dùng chung với dân sự (làm đường băng số 4 và đường lăn) nhằm tiết kiệm. Việc quản lý đất dùng chung áp dụng theo Luật Đất đai và Hàng không dân dụng.

Ủy ban Kinh tế cũng tán thành tăng diện tích sân bay giai đoạn một từ 1.165ha lên 1.810ha, kiến nghị Chính phủ cần sớm nghiên cứu đầu tư giai đoạn hai, ba để đảm bảo cạnh tranh với các sân bay khác trong khu vực. Đường băng số hai nên đặt bên cạnh đường băng số một để đảm bảo tối ưu.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế cho rằng nhiều hạng mục mới tính toán ở thiết kế sơ bộ, có thể tăng tổng mức đầu tư khi tính toán chi tiết. Vì vậy, cơ quan này đề nghị Chính phủ rà soát chặt chẽ, tránh gây biến động lớn về tổng mức đầu tư.

Tiến độ hoàn thành, khai thác sân bay từ năm 2025 cũng khiến các cơ quan của Quốc hội băn khoăn, bởi khi sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, Chính phủ sẽ mất nhiều thời gian lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật trước khi khởi công. Ngoài ra, còn khó khăn trong đo đạc, kiểm đếm để định giá bồi thường tái định cư khiến tiến độ thu hồi đất khó đảm bảo.

Trước đó ngày 16/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kiểm tra công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Ông yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung nguồn lực thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, sớm chi trả tiền cho người dân.

Sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD). Tháng 11/2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Báo cáo nghiên cứu khả thi do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lập. Nhà thầu lập báo cáo là Liên danh JFV (Liên danh Nhật – Pháp – Việt Nam) gồm các thành viên: Japan Airport Consultants, Inc. (JAC), ADP Ingeniere (ADPi), Nippon Koei Co., Ltd (NK), Oriental Consultants Global., Ltd (OCG), Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC), Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI).

Viết Tuân