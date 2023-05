Hơn 500 trái tim hòa cùng một nhịp

Với quy mô lên tới hơn 5ha, dự án có mức đầu tư khủng lên tới hàng trăm tỷ đồng này hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng đặc trưng được du khách nhớ tới khi nói về ngành du lịch Phước Hải, một thiên đường du lịch mới được đánh thức sau thời gian dài chưa khai thác hết tiềm năng. Được đầu tư theo mô hình beach club nổi tiếng khắp thế giới, The Apus sẽ mang tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao chưa từng có tại Phước Hải cho du khách, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi ngành công nghiệp không khói không chỉ của thủ phủ du lịch Vũng Tàu mà trên khắp cả nước.

Không chỉ được lắng nghe, tư vấn và giải đáp các vấn đề chuyên sâu từ phía chủ đầu tư, sự kiện còn là bữa tiệc tinh thần, giao lưu gắn kết giữa các chiến binh sales với nhà phát triển dự án cũng như các đơn vị phân phối

Tại sự kiện, lễ ký kết hợp tác giữa Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Thành và Tổng Đại lý Tư vấn Tiếp thị và Phân phối Thủ Thiêm Real cùng đơn vị phân phối chiến lược Cường Thịnh Land cho dự án The Apus đã diễn ra thành công tốt đẹp, là tiền đề để tạo nên làn sóng mạnh mẽ khuấy đảo thị trường phía Nam, giúp các chiến binh sales tinh nhuệ “bách chiến, bách thắng”, trở thành những thủ lĩnh của đại dương nhờ vào sản phẩm đầu tư đầy đột phá The Apus.

Lễ ký kết hợp tác phân phối chiến lược dự án The Apus diễn ra thành công tốt đẹp

Bà Đỗ Thanh Vân, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phát triển dự án Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Thủ Thiêm, đại diện đơn vị tiếp thị và phân phối chia sẻ: “Tình yêu với dự án, với mảnh đất và con người nơi dự án được xây dựng chính là động lực để mỗi chiến binh sales trở thành một đại sứ lan tỏa hình ảnh của dự án đến với khách hàng. Với The Apus, tình yêu của hơn 500 chiến binh sales sẽ là ngọn lửa bùng cháy thắp sáng thành công cho dự án”.

Beach club – làn gió mới tại tâm điểm đầu tư du lịch Vũng Tàu 2020

Là “đứa con tinh thần” được chủ đầu tư Tân Thành dành nhiều tâm huyết đầu tư và phát triển, The Apus hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm đầu tư của thị trường BĐS du lịch phía Nam cuối năm 2020, đầu 2021 với mô hình giải trí đẳng cấp thời thượng lần đầu tiên xuất hiện tại Phước Hải – Vũng Tàu: beach club – câu lạc bộ nghỉ dưỡng thượng lưu. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng gia đình, The Apus cũng là điểm đến cho những nhóm khách, những hội bạn với niềm đam mê siêu xe, thú chơi du thuyền, sưu tập cùng đẳng cấp.

Với beach club, The Apus sẽ mang đến những đại tiệc biển sôi động với các loại hình giải trí

đỉnh cao mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn cho du khách khi đặt chân đến đây

Sở hữu tiềm năng vượt trội với bờ biển đẹp và những bãi tắm hoang sơ chưa được khai thác, du lịch Phước Hải bấy lâu vẫn chưa thể cất cánh do thiếu vắng các địa chỉ lưu trú chất lượng cùng với các mô hình giải trí đỉnh cao để có thể níu chân du khách. Với beach club, The Apus sẽ mang đến những đại tiệc biển sôi động với các loại hình giải trí đỉnh cao mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn cho du khách khi đặt chân đến đây.

Bên cạnh khoản đầu tư “triệu đô” cho tiện ích đỉnh cao, kỳ vọng mà chủ đầu tư Tân Thành dành cho The Apus còn là khoản đầu tư an toàn, an tâm dành cho khách hàng thông thái. Những ai đã theo dõi thị trường Vũng Tàu – Phước Hải trong thời gian này, chắc chắn sẽ dõi theo từng bước tiến của The Apus để hưởng trọn biên độ tăng giá từng ngày nơi đây.

Tại buổi lễ ra quân, ông Phạm Công Tuyến, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phạm Phúc Gia – PPG Holdings, đại diện cho Đơn vị phát triển dự án chia sẻ: “PPG Holdings gia nhập thị trường BĐS nghỉ dưỡng Vũng Tàu sau nhiều tên tuổi lớn quốc tế và trong nước. Vì thế, muốn đi nhanh, đi trước chỉ có cách làm khác họ và đẳng cấp hơn họ”.

Ông Phạm Công Tuyến, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phạm Phúc Gia – PPG Holdings,

đại diện cho Đơn vị phát triển dự án với những lời chia sẻ vô cùng sâu sắc

Những điểm khác biệt mà ông Tuyến chia sẻ chính là: vị trí dự án, công nghệ, đội ngũ quản lý và pháp lý vững chắc. Cách TP.HCM 86 km, chỉ mất 90 phút lái xe, du khách đã có thể đặt chân đến The Apus với khí hậu vô cùng trong lành tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, đây được coi là dự án tiên phong áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong xây dựng, quản lý vận hành, không chỉ mang lại sự tiện nghi cho chủ sở hữu mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ra môi trường với việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Chẳng hạn, với hệ thống mái che khổng lồ từ những tấm pin năng lượng mặt trời solar, du khách có thể đắm mình trong làn nước trong xanh của hồ bơi nước mặn cả ngày mà không lo cháy nắng. Đây có thể coi là điểm đặc biệt mà chưa có dự án nào, chưa có chủ đầu tư nào làm được.

Trong bối cảnh thị trường du lịch đang có nhiều khởi sắc sau khi Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, cộng với những tín hiệu đáng mừng giúp gỡ rối pháp lý cho các loại hình BĐS nghỉ dưỡng, The Apus như làn gió mới thổi vào du lịch Vũng Tàu, được kỳ vọng trở thành “bom tấn” đầu tư trên thị trường BĐS miền Nam năm 2020.